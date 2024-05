GNTM 2024 - "Unangenehmes Gefühl": Diese Models haben Bammel vor dem Nackt-Shooting heute

In Woche 15 stellt Heidi Klum die Topmodel-Anwärter:innen vor nackte Tatsachen. Beim spektakulären "Monsoon-Shooting" posieren sie nahezu hüllenlos vor der Kamera. Das gefällt nicht allen.

Die Aufregung bei den Kandidat:innen ist groß, als ein Brief von Heidi Klum ins Model-Penthouse flattert. Zu Recht, schließlich steht ihnen eine Challenge bevor, die es in sich hat: In dieser Woche sind die Models barfuß bis zum Hals.

Wir machen ein Nackt-Shooting! Marvin

Nackt-Shooting mit Rankin

Heidi Klum freut sich: Star-Fotograf Rankin führt den Fototermin in Woche 15 durch. © ProSieben / Sven Doornkaat

Vor der Linse von Star-Fotograf Rankin müssen sich die Kandidat:innen perfekt in Szene setzen. Und das unter herausfordernden Bedingungen: Beim Monsun-Shooting gilt es, dem künstlichen Wetter am Set zu trotzen. Obendrein sollen die Models ihren Körper stolz, selbstbewusst und ästhetisch präsentieren - und das nackt, einzig und allein "gehüllt" in ein transparentes Outfit.

Regen, Wind und Nacktheit? Kein Problem für die Models - oder doch?

Nicht jede:r freut sich auf diese besondere Challenge. "Irgendwie ist es noch nackter als gedacht. Finde ich nicht so toll, muss ich sagen", äußert Kandidatin Xenia ihre Bedenken im Vorfeld.

Für manche ist es schwer, unter Wasser zu gehen. Für manche ist es schwer, in die Höhe zu gehen. Für mich ist es schwer, nackt zu sein. Xenia

Topmodel-Anwärter Marvin tut sich ebenfalls schwer, hüllenlos vor der Kamera zu stehen. Das sei ein "unangenehmes Gefühl", erklärt das Male Model. Schließlich gebe man viel von sich preis, "was man sonst nicht so preisgeben würde".

Linus lässt unfreiwillig tief blicken

Während einigen Models die Nacktheit zu schaffen macht, hat Linus beim Shooting ganz andere Probleme. Wie in der Vorschau zu sehen ist, löst sich mehr und mehr das Tape seiner hautfarbenen Hose. Bevor seine Genitalien komplett zu sehen sind, muss die Modelchefin intervenieren und der Fototermin unterbrochen werden.

Rankin, die Hose ist weg! Heidi Klum

Wie sich die Models beim Nackt-Shooting in Folge 15 von "Germany's Next Topmodel" 2024 schlagen, siehst du nächsten Donnerstag, 23. Mai, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.