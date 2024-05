GNTM 2024 - Vorschau Folge 16: Wer tritt beim "Harper's Bazaar"-Shooting in den Vordergrund?

Das "Harper's Bazaar"-Shooting gilt als wichtigstes Shooting der Staffel und ist wegweisend, wenn es um den Sieg bei "Germany's Next Topmodel" geht. Die Models müssen also Vollgas geben. Was sie allerdings noch nicht wissen: In diesem Jahr gibt es eine schwerwiegende Veränderung beim Cover-Shoot.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Sieh dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Das "Harper's Bazaar"-Cover und der GNTM-Sieg gehen seit Jahren Hand in Hand. Nur wer beim Shooting abliefert, hat eine Chance auf den Gewinn der Staffel. Wer kann Heidi Klum und Chefredakteurin Kerstin Schneider überzeugen?

Du willst spannende Geschichten rund um die Kandidatinnen und Kandidaten von GNTM 2024 erfahren? Schau mal hier!

Einen Überblick über alle wichtigen Infos sowie Sendezeiten, Wiederholungen und Infos zum Livestream gibt es hier.

Anzeige

Anzeige

Wer schafft es aufs Cover der "Harper's Bazaar"?

Linus beim "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting in Woche 16. © ProSieben / Sven Doornkaat

Das wichtigste Shooting der Staffel steht an - es gilt gleichzeitig als entscheidender Indikator für den Sieg von "Germany's Next Topmodel": das "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting.

Nur wer sich hier perfekt in Szene setzt und Modelchefin Heidi Klum und Chefredakteurin Kerstin Schneider gleichermaßen zu überzeugen weiß, hat eine Chance auf den begehrten Platz auf dem Magazin-Cover. Das heißt aber auch: Wer sich hier verzettelt, verspielt faktisch seine Chancen auf den Sieg.

Anzeige

Doppeltes Cover-Glück

Doch in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Weil erstmalig Männer teilnehmen dürfen, hat Modelchefin Heidi Klum entschieden, nicht nur zwei Gewinner:innen zu küren, sondern auch zwei Cover-Versionen bereitzustellen. Folglich wird die GNTM-Gewinner:innen-Auflage der "Harper's Bazaar" zwei Gesichter zeigen. Jeweils 50 Prozent der Auflage werden pro Geschlecht zur Verfügung gestellt. Kund:innen im Laden können sich also entscheiden, welche Ausgabe sie bevorzugen, oder einfach beide mitnehmen.

Malibu is calling

Natürlich hat sich Heidi Klum für das Shooting wieder eine besondere Location ausgesucht. Die Models erwartet eine frische Brise Meeresluft an der malerischen Küste Malibus.

Bei unserem Cover-Shooting in Malibu dürfen sie schon mal ein bisschen Topmodel-Luft schnuppern! Heidi Klum

Unterstützung bekommt die Modelchefin von "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider. Bereits zum siebten Mal ist sie mit von der Partie. Die Journalistin hat allen Grund zu feiern, denn die deutsche "Harper's Bazaar" feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Klar, dass die Chefredakteurin auch in dieser Staffel ganz genau hinschauen wird, wer das Zeug zum High-Fashion-Model hat. Und ihre Stimme hat Gewicht, schließlich ist sie das Zünglein an der Waage für das Cover und damit für den Sieg.

Wer kann Heidi Klum und Kerstin Schneider überzeugen und liefert den idealen Cover-Shoot? Das große GNTM-Finale siehst du am Donnerstag, 13. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.