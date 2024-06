Bei "Germany's Next Topmodel" 2024 gibt es Besuch aus der Heimat! Die Einzige, die leider allein bleibt, ist Grace. Denn ihre Familie hat kein Visum für die Reise nach Los Angeles bekommen. Doch mit einer süßen Geste versucht Armin, seine Grace beim Fecht-Shooting in Folge 17 aufzuheitern.

Das Wichtigste in Kürze In Woche 17 bereitet Grace der Besuch von Familie und Freund:innen großen Kummer. Denn ihre Schwester und Mutter konnten leider nicht kommen . Mit welcher süßen Geste Armin seine Grace allerdings wieder aufmuntert, liest du hier.

+++ Update, 6. Juni 2024 +++

Kein Visum für die Familie von Grace

Überraschungs-Besuch aus der Heimat! Bereits 17 Wochen sind die Models nun schon bei "Germany's Next Topmodel" dabei und das Finale ist zum Greifen nah. Für den Endspurt kommen nun Familie und Freund:innen der Kandidat:innen nach Los Angeles, um ihnen den Rücken zu stärken.

Die Freude ist bei allen groß - außer bei Grace: Ihre Liebsten konnten leider nicht kommen. Ihre Schwester und ihre Mutter haben kein Visum für die Einreise erhalten. Zwar hat die 25-Jährige schon damit gerechnet, trotzdem hatte sie auf einen Besuch gehofft. Trost erhält sie von den anderen Models im Loft, Enttäuschung und Trauer sitzen dennoch tief.

Als einzige Person keinen Besuch zu bekommen, ist sehr hart. Lea

Im Clip: Grace bekommt als Einzige keinen Besuch

"Was für eine Ehre": Armin als Familien-Ersatz beim Fotoshooting

Es geht um den Einzug ins Halbfinale: Bei einem Fecht-Shooting müssen die Models Heidi Klum beweisen, dass sie es verdienen, in die nächste Runde zu kommen. Als Gastjuroren stehen diesmal Creative Director Thomas Hayo und Mode-Fotograf Kristian Schuller an der Seite der Modelchefin.

Bewaffnet mit einem Degen hängen die Kandidat:innen in Zweier-Teams an Bungee-Vorrichtungen, die es ihnen ermöglichen, besonders hohe Sprünge auszuführen. Keine leichte Aufgabe, denn das erfordert eine Menge Ausdauer, Kraft und Grazie.

Nur gut, dass als Unterstützung Familie und Freund:innen mit ans Set dürfen. Ein Anblick, der für Grace nur schwer zu verkraften ist. Als Armin sie zu trösten versucht, fragt die Düsseldorferin ihn, ob er als ihre Begleitung dazukommen möchte. Er würde ihr die nötige Sicherheit und Unterstützung geben. Der 27-jährige willigt sofort ein.

Ich bin super geehrt und freu mich mega, dass sie mir da so ein Vertrauen schenkt. […] Mich macht das einfach glücklich, wenn sie auch glücklich ist. Armin über Grace

Zusammen mit Graces Shooting-Partnerin Lea und deren Vater Marcel begleitet Armin seine Grace ans Set. Heidi Klum ist entzückt von der Geste des Allgäuers: "Du bist wirklich süß, Armin!"

Armins Anwesenheit lässt Grace Freudensprünge machen

Familie und Freund:innen bei GNTM 2024: Während Lea von ihrem Vater begeleitet wird, erhält Grace Unterstützung von Armin. © ProSieben/Sven Doornkaat

Das Shooting ist ein voller Erfolg: Beim Fechten mit Lea sprüht Grace vor Energie und gibt vor der Kamera alles. Kristian Schuller ist von der Performance des Duos begeistert: "So muss das aussehen!" Heidi Klum ist vom Elan der beiden Frauen beeindruckt und kürt sie zum besten Team unter den Frauen in dieser Runde.

Grace ist sich sicher: Wenn Armin nicht als ihre Bezugsperson am Set gewesen wäre, hätte sie nicht so eine Leistung abliefern können. Er habe ihr die nötige Energie gegeben und ihr das Gefühl von Sicherheit geschenkt. Und Armin ist überwältigt und stolz auf Grace.

Sie sah wunderschön aus, wie ein Schwan! Armin über Grace

Der Tag endet für Grace also doch noch mit einem Happy End!

Ob zwischen Armin und Grace mehr als Freundschaft ist, bleibt abzuwarten. Wie sie sich bei "Germany's Next Topmodel" 2024 schlagen, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 23. Mai 2024 +++

Lovestory nur für die Kund:innen?

Läuft da mehr zwischen Grace und Armin? Die beiden Models verstehen sich gut und treffen sich inzwischen offenbar auch privat, wie ihre Social-Media-Kanäle zeigen.

Auch in dieser Woche kommen sich die beiden Models näher - allerdings für ein Casting von Borotalco. Doch es stellt sich die Frage: Ist die Vertrautheit wirklich nur für die Kund:innen vorgespielt?

Beim Borotalco-Casting in Woche 15 kommen sich Grace und Armin sehr nahe. © ProSieben / Sven Doornkaat

Borotalco-Casting als eine der letzten Job-Chancen in Staffel 19

Casting-Call für sechs Models: Grace, Kadidja, Xenia sowie die männlichen Kandidaten Armin, Linus und Frieder dürfen sich über eine Einladung zu einem der letzten Jobs der Staffel freuen.

Die italienische Deodorant-Marke Borotalco für ihre neue Kampagne "Umarmt das Leben" je ein weibliches und ein männliches Model. Die Aufgabe beim Casting: In Zweier-Teams eine Umarmungs-Szene darstellen, die in Slo-Motion eingefangen wird. Dafür sollen sich die Models eine Story überlegen und diese auch erläutern.

Titanic-Vibes bei Armin und Grace

Die sechs Models finden sich spontan zu Pärchen zusammen - so auch Grace und Armin. Während sich Kadidja und Frieder sowie Xenia und Linus, wie von den Kund:innen gewünscht, eine freundschaftliche Begegnung überlegen, bei der sie sich umarmen, schlägt Grace eine andere Richtung vor.

Die Story, die ich mir überlegt habe, gibt mehr Titanic-Vibes, tief verliebt. Grace

Armin zögert und stellt sich eher eine Umarmung mit seiner Schwester vor, die er sehr vermisst. "Meine Schwester bedeutet mir alles. Wegen ihr […] habe ich GNTM überhaupt erstmal auf den Schirm bekommen. Wir haben so viele Staffeln zusammen angeschaut."

Ich habe Lust auf die Umarmung mit Grace. Das ist bislang das schönste Casting. Armin

Grace und Armin einigen sich auf die Lovestory. Zufall? Oder möchte Grace vielleicht diese Liebesgeschichte lieber darstellen, weil sie tatsächlich Gefühle hat?

Linus fällt auf: "Die sind beide so in ihren Welten manchmal. Ob die dann dieselbe Vorstellung haben? Grace will dann ein bisschen die Rolle spielen und Armin denkt sich dann nur so: 'Okay, jetzt muss ich irgendwie die Rolle spielen.' Ob das so gut funktioniert, zusammen?"

Leidenschaft wie bei Romeo und Julia

Grace und Armin erklären vor den Kund:innen, dass der Deodorant-Geruch eine tiefliegende Erinnerung an Leidenschaft triggern soll. Sarah Wilhelm von Borotalco wirkt nach dem Shooting etwas skeptisch.

Es war sehr vertraut, sehr innig, wie ein Liebespaar. Sarah Wilhelm, Brand-Managerin Personal Care - Borotalco Germany

Allerdings ist genau das nicht die Richtung, die sich Borotalco gewünscht hatte. Der Job geht schließlich an Kadidja und Frieder.

Armin schwärmt: "Mein Herzschlag ist hochgegangen"

Nicht nur bei GNTM kommen sich Armin und Grace näher, auch abseits der Show. © ProSieben / Sven Doornkaat

Doch das tut der Stimmung keinen Abbruch. Obwohl sie sich hätten "noch freundschaftlicher umarmen sollen", gibt Armin mit einem Grinsen zu: "Es war sehr schön! Mein Herzschlag ist auf jeden Fall hochgegangen." Danach lacht er, fast schon verlegen.

Und auch Grace habe sich mit Armin "100 Prozent wohlgefühlt". Neben diesem "schönsten Casting" gibt es noch einen weiteren Trost für Armin: Er wird mit den anderen männlichen Models spontan für einen Job gebucht, bei dem er für heiße Szenen sorgt.

+++ Ursprüngliche News +++

Mehr als nur Kandidat und Kandidatin?

Eine große Neuerung brachte frischen Wind in die aktuelle Staffel: Erstmals dürfen neben Frauen auch männliche Kandidaten an der Show teilnehmen.

Auch abseits der Kameras sorgt das für Aufsehen. Denn die häufigen Treffen von Topmodel-Anwärterin Grace und Kandidat Armin in letzter Zeit haben zu zahlreichen Spekulationen um eine mögliche Beziehung geführt.

Diese Auftritte von Armin und Grace lassen die Fans spekulieren

Grace und Armin verbringen aktuell viel Zeit miteinander, wie hier zuletzt bei einem Billard-Date. © Instagram / graciezakk

Grund zur Annahme liefern die beiden Models auf Social Media, wo sie in ihren Beiträgen gemeinsam auftauchen. Auch privat haben sich die beiden schon gesehen, wie kürzlich bei einem Date in Berlin, bei dem sie unter anderem Cookies gefuttert haben.

Zudem postete Grace eine Instagram-Story, in der sie sich mit Armin zum Billard verabredete. In einem anderen Beitrag wurde es sogar enger. Liebevoll legte Armin der gebürtigen Syrerin seine Jacke um die Schultern.

Und: Auf Tiktok veröffentlichten beide zuletzt Videos mit gegenseitiger Verlinkung und einem Herz-Emoji in der Caption. Darin trägt Grace die weißen Sneaker des Allgäuers, der ihre High Heels in der Hand hält. Der Grund: Armin ist lieber barfuß unterwegs, als die 24-Jährige in hohen Schuhen durch Hamburg ziehen zu lassen. Wenn das kein Liebesbeweis ist?

