In der 4. Folge erlebt Topmodel-Anwärterin Anya einige Höhen und Tiefen. Nach dem Porträtshooting fühlt sie sich von ihren Mitbewohnerinnen missverstanden. In der Modelvilla wird im Anschluss ihr Auszug diskutiert. Muss die 19-Jährige das Zimmer wechseln?

Anya: "Momentan geht's mir nicht so gut"

Kurz vor dem Märchen-Shooting mit Starfotograf Brian Bowen Smith ist die Stimmung bei Anya auf einem Tiefpunkt. Der 19-Jährigen geht die unschöne Erfahrung, die sie nach dem Vier-Jahreszeiten-Walk letzte Woche machen musste, auch in Woche 4 nicht aus dem Kopf. "Dass sich niemand für mich gefreut hat, drückt halt schon die Stimmung", erzählt die Einzelkämpferin. Im Backstage-Bereich kapselt sich Anya bewusst von den anderen Topmodel-Anwärterinnen ab. "Es wird einfach gerade ein bisschen zu viel!"

Es freut sich kaum einer für mich! Anya in Woche 4

Anya bereut ihre Aussage

Auch nach dem Fotoshooting zeigen sich die Reaktionen für Anya verhalten. "Es freut sich kaum einer für mich", beklagt sich die 19-Jährige und gibt zu, dass sie dieser Umstand traurig stimmt. Die anderen Models können das eher weniger nachvollziehen. "Das muss man einfach akzeptieren: Es kann sich nicht jeder hier freuen für jeden", meint Ida. Im Nachhinein bereut Anya ihre Aussage: "Manchmal sage ich einfach Sachen aus der Wut heraus."

Angespannte Situation in der Modelvilla

Die Diskussion beim gestrigen Shooting bleibt weiterhin ein Thema in der Modelvilla. Die Stimmung zwischen Anya und ihren Mitbewohnerinnen scheint gekippt zu sein. Die Frauen suchen daher den Dialog mit der 19-Jährigen, um ihr den Auszug aus dem gemeinsamen Zimmer in der Modelvilla nahezulegen. Die Idee dahinter scheint klar: Ein bisschen Abstand würde der Konstellation nicht schaden. Auch Anya ist an dieser Stelle bewusst, dass sie vielleicht etwas überreagiert hat.

Anya sucht Zuflucht im Nebenzimmer

Als Anya im Nebenzimmer fragt, ob sie dort ein paar Tage einziehen dürfe, zeigt sich Mirella hilfsbereit: "Als Anya uns darauf angesprochen hat, […] stand ihr die Anspannung ins Gesicht geschrieben […]. Da seh ich mich in der Pflicht zu sagen: Klar kannst du heute erst mal bei uns schlafen."

In Anyas ursprünglichem Zimmer macht sich ebenfalls Erleichterungen breit. "Wir fühlen uns alle nicht mehr unwohl, die Spannungen sind beiseite geräumt und wir können wieder Leistung bringen", resümiert Cassy.

Anya: "Ich bin halt einfach kein Mensch, der übt"

Nach dem Catwalk-Teaching mit Modelchefin Heidi Klum und Designer Yannik Zamboni wird Anya von Jülide darauf angesprochen, warum sie für den Entscheidungs-Walk nicht übe. "Ich brauche irgendwie nicht zu üben", findet die 19-Jährige. Auch wenn Anya nicht die beste Kritik beim Teaching bekommen hat, zeigt sich das Model selbstsicher. Ob sie auch beim Entscheidungs-Walk abliefern wird?

Am Entscheidungstag fühlt sich die 19-Jährige gut vorbereitet. "Mir geht's sehr gut, ehrlich gesagt", sagt Anya während des Hairstylings und freut sich auf den extravaganten Entscheidungs-Walk. Im neuen Zimmer sei die Nacht zwar sehr ruhig gewesen, weil ihre Mitbewohnerinnen zeitig geschlafen hätten. Aber das sei für Anya zwar ungewohnt, aber okay. Ihre Zimmergenossinnen Emilia und Coco sehen das ähnlich. "Sie schnarcht nicht, das ist das Wichtigste", betont Coco lächelnd. Auch Mirella empfindet Anya als "pflegeleichte" Mitbewohnerin.

Vor dem Entscheidungs-Walk: Anya strotzt vor Selbstbewusstsein

Im Backstage-Bereich fühlt sich Anya in ihrem Outfit und Make-up besonders gut. "Ich liebe einfach gerade alles gerade an mir", sagt die 19-Jährige und schreitet zum Set über. Und siehe da: Anya gelingt es, ihre Stärke auch in ihrem Walk zum Ausdruck zu bringen. Heidi hat rein gar nichts am Walk von Anya auszusetzen, ganz im Gegenteil. Designer und Gastjuror Yannik lobt, dass das Model alles umgesetzt habe, was den Models am Vortag gesagt wurde.

Wie die Reise bei "Germany's Next Topmodel" 2023 für Anya und die anderen Kandidatinnen weitergeht, siehst du immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.