Bereits in der letzten Woche hatte Heidi es angekündigt: Eine Wackelkandidatin muss nach dem Shooting in Folge 6 nach Hause fahren. Bei den Fotos für die Sedcard trifft es Jülide.

+++ Update, 23. März 2023 +++

Die Aufregung vor dem Sedcard-Shooting ist bei Jülide groß. "In den nächsten Sekunden kann der Traum zerplatzen", bangt sie mit den anderen Wackelkandidatinnen um das Weiterkommen.

Jülide muss GNTM verlassen

Am Set wird ihre Befürchtung wahr: Jülide hat Probleme mit ihren Händen. Für Heidi und die Fotografin ist sie zu versteift. Auch mit Hilfestellung von Heidi gelingt Jülide das Posing nicht richtig. Die harte Kritik der Fotografin: "Sie ist wunderschön, aber ich sehe sie nicht als Model".

Auch Modelchefin Heidi hat ihr Sedcard-Shoot nicht überzeugt. Jülide muss "Germany's Next Topmodel" nach dem Shoot-out verlassen.

+++ Update, 24. Februar 2023 +++

Beim ersten Fotoshooting der Staffel treten die GNTM-Anwärterinnen gleich direkt miteinander ins Duell. Jülide und Cassy verstehen sich so gut, dass sie gerne auf einen Konkurrenzkampf verzichtet hätten. Doch dann stehen kaum noch Duellpartnerinnen zur Wahl und so kommt es doch zum Kräftemessen der Freundinnen. Die Entscheidung löst bei beiden Models Zweifel aus. "Man will halt nicht gegen eine sehr gute Freundin duellieren", erklärt Jülide.

Beste Freundinnen im GNTM-Duell

Die Models betonen: Ihre Freundschaft solle unter dem Duell auf gar keinen Fall leiden und jede gönne der anderen den Punkt - egal, wie es ausgeht.

Für das heutige Shooting durften sich die Frauen selbst einkleiden und stylen. Cassys Outfitwahl und auch ihr Make-up können bei Heidi allerdings nicht so richtig punkten. "Ich bin jetzt nicht der Mega-Fan davon", gesteht die Modelchefin, die diesmal höchstpersönlich hinter der Kamera steht.

Mit Feedback für Jülide hält sich der Weltstar zunächst zurück. Dann die Überraschung: "Jülide kriegt den Punkt einfach", verkündet Heidi. Die 22-Jährige kann es kaum fassen. "Du siehst mega aus", setzt Heidi noch einen obendrauf. Die Freundschaft hat davon zum Glück keinen Knacks abbekommen. Jülide versichert Cassy immer wieder, dass auch sie toll performt habe.

Jülide zwischen GNTM, Jura und Rap

Jülide ist ein echtes Allroundtalent mit sehr vielen Interessen. Aktuell studiert sie Jura, weiß aber noch nicht, ob sich das nach "Germany's Next Topmodel" doch ändern könnte. Neben dem Modeln ist das Tanzen die große Leidenschaft der 22-Jährigen.

Doch nicht nur damit füllt sie ihre Freizeit. "Ich schreibe Songtexte mit meinem Bruder zusammen. Also er macht die Beats und ich schreibe die Texte", erzählt das Curvy-Model im Interview. "Und ich rappe halt auch noch dazu", ergänzt sie. "Am Ende werde ich nicht GNTM, sondern Rapperin wie Shirin David", sagt Jülide lachend.

Ich habe gute Chancen, nicht nur weil ich gut aussehe, sondern auch, weil ich eine positive Ausstrahlung und eine anziehende Aura habe. Jülide

Aber natürlich ist ihr primäres Ziel der Titel Germany‘s Next Topmodel. "Ich will GNTM werden, um zu beweisen, dass auch eine junge Frau mit Migrationshintergrund und nicht perfekten Modelmaßen als Curvy-Model erfolgreich sein kann. Ich möchte junge Mädchen und Frauen dazu ermutigen, ihre Träume niemals aufzugeben", erklärt die Studentin.

Jülide: "Ich hab zwei Mamas"

Bei all den vielseitigen Hobbys - zu denen auch Kochen und Lesen zählen - muss aber noch Zeit für Jülides Oma sein. Denn Jülide ist sehr eng mit ihrer Familie verbunden, vor allem mit ihrer Großmutter, die sie nach der Trennung ihrer Eltern zu einem großen Teil mit aufgezogen hat. "Dadurch spielt sie eine sehr, sehr große Rolle für mich. Ich nenn sie auch nie Oma, sondern immer Mama. Also ich hab zwei Mamas." Jülide ist sehr liebevoll, aber auch sehr streng erzogen worden. "So was wie: keinen Freund haben, 20 Uhr auf jeden Fall zu Hause sein, immer erreichbar sein", zählt die 22-Jährige auf.

Jülide ist sich sicher, dass sie mit ihrer liebenswerten und ehrgeizigen Art Heidi Klum und ihre Gast-Juror:innen von sich überzeugen kann.

Ob ihr das gelingt, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.