Seit gestern herrscht Klarheit: Armin und Grace sind ein Paar! Nun hat sich das frisch verliebte Pärchen erstmals geäußert und gibt interessante Details preis.

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Sieh dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Seit Wochen wird gerätselt, ob zwischen Armin und Grace etwas läuft. Im Finale sorgen die beiden für Klarheit und überraschen Modelchefin Heidi Klum und das Publikum gleichermaßen. In den ersten Interviews sprechen die beiden über ihre junge Liebe.

Noch mehr über die beiden erfährst du auf Armins Profil und Graces Porträtseite.

Übrigens: Alle Infos zur 19. Staffel bekommst du hier. Zu den Sendezeiten und Sendeterminen geht's da lang.

Anzeige

Anzeige

Armin und Grace geben erste Interviews zu ihrer Beziehung

Erst vor wenigen Stunden machten sie es offiziell: Grace und Armin sind offiziell ein Paar. Vor laufender Kamera fragte der Allgäuer die Düsseldorferin, ob sie mit ihm zusammen sein wolle. Ein romantischer Kuss folgte - und die Szene war perfekt.

Anzeige

Spontaner Liebes-Stunt im GNTM-Finale

Nun stellt sich heraus: Die Sache war gar nicht abgesprochen, wie Grace im Interview enthüllt. Klar, man habe sich vorher gedatet: "Aber wir waren noch nicht offiziell zusammen."

To be honest: Ich war schockiert. Grace scherzhaft

Armin klärt die Sache schnell auf: "Vorher habe ich mich nie getraut und mir gedacht, heute ist der richtige Zeitpunkt! Ich bin total happy."

Die Viertplatzierte kann dem nur beipflichten. "Das war einfach sehr süß. Armin ist auf jeden Fall sehr romantisch und dramatisch!"

So ein GNTM-Finale ist eben immer für eine Überraschung gut …

Armin und Grace erzählen von ihren Annäherungen bei GNTM

Doch wie und wann haben sich die zwei eigentlich näher kennengelernt? "It was just meant to be", scherzt Gace. Armin wird etwas konkreter: "Aufgefallen bist du mir am ersten Tag", meint er gegenüber Grace. Die Düsseldorferin hält sich weiterhin eher bedeckt.

Er hat mir einfach so eine Gentleman-Seite gezeigt […]. Er ist einfach perfekt! Grace über Armin

Momentan wolle man noch nicht die gesamte Geschichte über die GNTM-Liebesgeschichte verraten. Denn schließlich bereitet das frisch gebackene Paar gerade eine fette Story auf seinen jeweiligen Instagram-Kanälen vor. Dort wolle man näher auf die Geschehnisse eingehen.

Wenn ihr wissen wollt, wann unser erster Kuss passiert ist, dann geht auf unseren Insta-Kanal! Armin

Anzeige

Armins Exit hat Grace shockiert

Ein paar Details verraten sie an diesem Abend trotzdem. Zum Beispiel, dass Grace völlig aufgelöst war, als Armin die Show verlassen musste. Ihre Motivation sackte in dem Moment einfach in den Keller: "Es hatte keine Bedeutung mehr irgendwie."

Dass Grace nur Vierte wurde, kann Armin übrigens nicht verstehen: "Für mich bist du zu hundert Prozent die eigentliche Gewinnerin von GNTM."

Liebe im Alltag

Aber wie geht es für das Paar weiter? Schließlich trennen Grace und Armin aktuell rund 600 Kilometer.

Die Distanz der Wohnorte sei momentan kein Problem, meint Armin. Schließlich sei man reise-erprobt und zudem derzeit ohnehin oft für die gleichen Events gebucht. Gegenseitige Besuche hätten demnach stets gut funktioniert.

Was die beiden sich für die nächsten Wochen und Monate vorgenommen haben? "Wir lernen Deutsch zusammen", erzählt Armin. Dafür bringe ihm Grace arabisch bei. Win-win-Situation also.