Das Wichtigste in Kürze Paukenschlag bei GNTM: Nach der Verkündung der Teilnahme von Male-Models folgt jetzt die nächste dicke Änderung im Regelwerk. Während sich die Models freuen dürfen, verliert Heidi Klum einen ihrer Lieblingssprüche.

Das schlägt wirklich ein! Nachdem Heidi Klum bereits im Herbst verkündet hatte, ab Staffel 19 von GNTM auch Male-Models zu casten, folgt jetzt die nächste riesige Änderung im Regelwerk. Während die Models sich freuen dürfen, verliert die Modelchefin von "Germany's Next Topmodel" ihren legendären Spruch ...

+++ Update, 31. Januar 2024 +++

Die nächste Riesenänderung steht ins Haus

Paukenschlag um Paukenschlag bei "Germany's Next Topmodel". Nachdem im vergangenen Herbst bekannt wurde, dass Heidi Klum für die 19. Staffel auch Männer casten wird, war die Aufregung groß. Jetzt steht bereits eine zweite gewaltige Änderung bei GNTM 2024 bevor ...

Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden! Heidi Klum

Dieser ikonische Spruch galt 18 Jahre lang als integraler Bestandteil im Regelwerk des GNTM-Universums. Doch damit ist jetzt Schluss. Aufgrund der erstmaligen Teilnahme von Male-Models stellt sich natürlich die Frage nach dem oder der Gewinnerin. Und da Modelchefin Heidi Klum sich am Ende nicht für ein Geschlecht entscheiden möchte, ist die Sache denkbar einfach: Es wird zukünftig eine Gewinnerin und einen Gewinner geben!

Zwei Gewinner:innen, zweimal Preisgeld, doppeltes Cover

Doch was bedeuten denn zwei Germany's Next Topmodels? Richtig, doppeltes Preisgeld und zwei verschiedene Cover auf der "Harper's Bazaar". Das Fashion-Magazin wird in zwei Versionen erscheinen und erstmalig auch einen Mann auf dem Titel zeigen. Die Gewinnerin und der Gewinner erhalten außerdem jeweils 100.000 Euro.

Wir werden zum ersten Mal ein männliches Model auf dem Cover haben. Kerstin Schneider (Chefredakteurin "Harper's Bazaar")

"Germany's Next Topmodel" 2024 siehst du ab 15. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

GNTM 2024 mit Männern und Frauen

Bei GNTM 2024 treten erstmals Kandidatinnen neben Kandidaten an: Hier seht Ihr die Vorstellungsvideos zu GNTM 2024. In der neuen Staffel sind diese Kandidatinnen dabei: Alexandra, Fabienne, Felice, Grace, Jana, Kadidja, Lea, Leoni, Lilli, Lilian, Lydwine, Marcia, Mare, Nuri, Sara, Stella, Tracy, Vanessa, Vivien und Xenia.

Bei den Männern treten an: Aldin, Armin, Bao-Huy, Dominic, Dominik, Felix, Franz, Frieder, Jermaine, Julian, Linus, Livingsten, Lucas, Luka, Marvin, Max, Maximilian, Pitzi, Yanik und Yusupha.

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

Dreharbeiten von GNTM 2024 starten - Casting beendet

Es geht in die heiße Phase bei "Germany's Next Topmodel" 2024. Am 1. Oktober startete der Dreh von Staffel 19. Das Casting für die kommende Staffel, die erstmalig alle Geschlechter inkludiert, ist damit offiziell beendet.

+++ Ursprüngliche News +++

Die Tore für Männer sind bei GNTM geöffnet

Wunderbare Neuerung bei "Germany’s Next Topmodel": Heidi Klum lädt zur neuen Staffel der erfolgreichen ProSieben-Show alle Menschen ab 18 Jahren ein. Dabei spielt es für die Bewerbung keine Rolle, welchem Geschlecht sich die Bewerber:innen zugehörig fühlen.

Endlich ist es soweit: Zum allerersten Mal haben wir Frauen und Männer. Heidi Klum

Alle Geschlechter sind willkommen!

Die Neuerung soll für mehr Inklusion sorgen und mehr Menschen die Möglichkeit geben, Teil der GNTM-Familie zu werden. Das weiß auch ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler: "GNTM hatte in der letzten Staffel eine klare Message: Jede Frau kann mitmachen. Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein."

Die Bewerbungsphase läuft

Bewerbungsunterlagen können ab sofort unter www.redseven.de/gntm19 hochgeladen werden. Eingeladen sind alle. Die einzige Einschränkung: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Für die Bewerbung benötigen wir ein aussagekräftiges Video sowie ein paar schöne Bilder von dir. Alle Details stehen im Bewerbungsformular.

Große Ankündigung von Heidi Klum über den Wolken

Ausgerechnet über den Wolken kündigt Heidi Klum an, dass ab jetzt jedes Geschlecht bei "Germany's Next Topmodel" willkommen ist. Ihr erstes männliches Model castet die Modelchefin direkt im Flugzeug! Unter dem Hashtag #gntmfüralle macht Heidi Klum jetzt auch die Tore für Männer auf. Sieh dir hier den Clip.

Mögliches erstes Männermodel meldet sich zu Wort

Nachdem Modelchefin Heidi Klum dem Flugbegleiter Niklas das Angebot gemacht hat, als erstes Male-Model zu einem GNTM-Casting zu kommen, meldet sich dieser nun selbst auf Instagram zu Wort.