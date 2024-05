Sie macht das Unmögliche möglich: Nachdem Fabienne plötzlich ohne Shooting-Partnerin dasteht, scheint der Videodreh für die Topmodel-Anwärterin bereits gelaufen zu sein. Doch sie reißt das Ruder herum und erntet riesiges Lob von Heidi.

Das Wichtigste in Kürze Schock in Woche 13 : Fabienne steht nach einem Notfallsanitäter-Einsatz plötzlich ohne Shooting-Partnerin da. Dennoch schafft sie das Unmögliche.

Du willst noch mehr über die gebürtige Senegalesin erfahren? Schau dir jetzt Fabiennes Porträtseite an.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 bekommst du übrigens hier und zu den Sendezeiten geht es da lang.

+++ Update, 9. Mai 2024 +++

Schock-Moment: Ohnmachts-Anfall und Sanitäter-Einsatz

In Woche 13 steht ein Videodreh für die Models an. Unterstützung erhalten sie dabei von niemand Geringerem als Hollywood-Star Thomas Kretschmann. Die Kandidat:innen sollen paarweise shooten und eine Szene spielen. Fabienne freut sich, mit Kadidja ein schauspielerisches Duo bilden zu dürfen.

Für den Improvisationsteil der Szene haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt.

Wir wollen beide richtig ausrasten! Kadidja

Doch dazu kommt es nicht. Am Tag des Videodrehs fühlt sich Kadidja plötzlich nicht wohl. Ohne Vorwarnung bricht sie in Frieders Armen zusammen. Die Sanitäter:innen sind sofort zur Stelle. Sicherheitshalber wird das Model ins Krankenhaus gebracht. Zurück bleiben ihre verstörten Topmodel-Kolleg:innen und eine alleingelassene Shooting-Partnerin: Fabienne.

Ich habe nur gehört, dass sie jetzt weg ist. Fabienne

Das sonst eher schüchterne Model weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Kann sie auch allein am Shooting teilnehmen?

Eine Partnerin für Fabienne

Eine neue Shooting-Partnerin ist gefunden: Grace (l.) steht mit Fabienne beim Videodreh vor der Kamera. © ProSieben / Sven Doornkaat

Die Models wollen Fabienne nicht im Regen stehen lassen. "Wir finden eine Lösung", ist sich Julian sicher. Auch Hollywood-Star Thomas Kretschmann versichert: "Fabienne, wir werden versuchen das jetzt so umzustellen, dass du keinen Nachteil davon hast."

Doch die Umsetzung ist gar nicht so einfach: Alle anderen Models hatten die Gelegenheit, intensiv mit ihren Partner:innen zu üben. Fabienne muss nun deutlich mehr improvisieren als die anderen.

Am liebsten würde ich mit Dominic shooten. Aber dem scheint es jetzt auch nicht mehr so gut zu sehen. Fabienne

Dominic ist nach seinem Videodreh mit Aldin ziemlich geknickt. Er scheint nicht die richtige Wahl für Fabienne zu sein.

Grace hingegen konnte beim Videodreh glänzen und gilt vorerst als eines der besten weiblichen Models. Deshalb soll sie nun Fabienne unterstützen. Sie tritt noch mal zum Videodreh an.

Eskalation! Fabienne drückt Grace einen Burger ins Gesicht

Viel Zeit für Absprachen gibt es nicht. Statt einem einstudierten ersten Teil müssen die Models von Anfang an viel improvisieren.

Das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung für Fabienne, da sie nicht mit Grace üben konnte. Heidi Klum

Fabienne geht mit vielen Ideen rein. Sie ist nicht zaghaft und nimmt die Rolle einer genervten und selbstbewussten Kellnerin an. So eine Attitude ist man von der Kandidatin gar nicht gewöhnt.

Ich kann beim Schauspielern auf jeden Fall aus mir rauskommen. Fabienne

Ohne zu zögern, nimmt sie den Burger und wirft ihn Grace, die eine arrogante Influencerin spielt, ins Gesicht. Überraschung und Lachen bei Heidi Klum und Regisseur David Helmut.

Doch die Ansprüche sind hoch. Fabienne wirkt sehr authentisch, doch sie soll auch auf neue Ideen reagieren können.

Im zweiten Durchgang tut Grace so, als würde sie Fabienne mit einer Waffe bedrohen. Das Model reagiert perfekt auf die Szene und bleibt in ihrer Rolle.

Wenn man mir eine Rolle gibt, dann spiele ich die einfach. Dann ist es so, als gäbe es mich gar nicht. Fabienne

Das Filmteam ist zufrieden und Fabienne kann stolz auf sich sein. Mit Heidis Urteil bei der Entscheidung hätte sie jedoch niemals gerechnet.

Riesen-Lob für Fabienne

Fabienne erntet bei der Entscheidung in Woche 13 reichlich Lob von der Jury. © ProSieben / Sven Doornkaat

Gleich im Anschluss an das Shooting beurteilt Heidi die entstandenen Videos und entscheidet unmittelbar, wer in die nächste Runde kommt und wer nach Hause fliegen muss.

Fabienne kann sich über ein grandioses Feedback freuen. Nicht nur Hollywood-Star Thomas Kretschmann ist begeistert von dem Model. Auch die Modelchefin hält ein Riesen-Lob für Fabienne bereit:

Ich freue mich so sehr, dir sagen zu können, dass du die Beste warst von allen! Heidi Klum

Endlich konnte Fabienne ihre Schüchternheit mal ablegen und aus sich herauskommen. Sie hat das Unmögliche möglich gemacht und "die A****-Karte zur Ass-Karte gemacht", wie Thomas Kretschmann noch mal lobend erwähnt.

Wird sie auch weiterhin an sich glauben können? Wie es für Kandidatin Fabienne weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 2. Mai 2024 +++

Bisher hat es Fabienne immer wieder geschafft, Heidi von sich zu überzeugen - und das trotz ihrer Schüchternheit! Inzwischen könnte es jedoch höchste Zeit für das Model sein, aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen. Schließlich geht es langsam aufs Finale zu, da gilt es als Topmodel-Anwärter:in, möglichst viele Fassetten von sich zu zeigen.

"Für mich warst du das Schlusslicht"

Einen über 50 Meter langen Catwalk müssen die GNTM-Kandidat:innen in Woche 12 meistern. Hintereinander sollen sie für drei verschiedene Designer:innen laufen. Am Tag vor dem großen Entscheidungs-Walk geht es für die Models zunächst ins Fitting.

Star-Designer Kevin Germanier bemerkt sofort, wie unsicher Fabienne auf dem Laufsteg ist.

Sie muss sich selbst mehr fühlen. Sie weiß nicht, wie schön sie ist. Kevin Germanier

Beim Walk wirkt Fabienne eingeschüchtert und nicht selbstbewusst genug. Eine Kritik, die das Model schon öfter hören musste.

Beim anschließenden Auftritt für die Berliner Designerin Esther Perbandt geht es vor allem darum, Stärke zu zeigen und den Laufsteg für sich einzunehmen. Sie erwartet leider nicht viel von Fabienne. "Für mich warst du ehrlich gesagt das Schlusslicht", gibt die Designerin später zu. Das waren wohl eher deprimierende Proben für die 21-Jährige. Ob sie bei den Fashion-Shows mehr rausholen kann?

Übrigens: Fabienne ist die Cousine von Sashas Frau Julia Röntgen.

"Is this Fabienne?" - Das Model ist nicht wiederzuerkennen

Sie kann! Auf dem längsten Catwalk der GNTM-Geschichte legt Fabienne eine Verwandlung hin, mit der wirklich niemand gerechnet hätte.

Für die Fashion-Show von Esther Perbandt ist Fabienne ganz in Schwarz gehüllt. Sie gibt ein atemberaubendes Bild ab mit einem sexy transparenten Rock und cooler Sonnenbrille. Heidi und die Gastjuror:innen müssen zweimal hinschauen. "Is this Fabienne?", fragt Kevin Germanier ungläubig.

Das Model legt einen sassy Auftritt hin und beweist eine Coolness, die ihr so vorher wohl niemand zugetraut hätte! Auch Modelchefin Heidi kommt nicht aus dem Schwärmen heraus.

Sieh dir diese Figur an! Wunderschön! Heidi Klum

Was für eine Transformation! Die hat Fabienne wahrscheinlich auch vor dem Aus in Woche 12 bewahrt. Dennoch sollte sie sich die Kritik zu Herzen nehmen und versuchen, mehr aus sich herauszukommen. Das schärft ihr Heidi noch einmal eindringlich ein.

Überblick über die bisherigen Exits bei GNTM 2024: Wer ist raus? Wer ist raus bei "Germany's Next Topmodel" 2024? Alle Entwicklungen findest du im Überblick.

+++ Update, 21. März 2024 +++

Fabienne: "Ich hatte noch nie eine Perücke"

Premiere für Fabienne (r.): Beim großen GNTM-Umstyling bekommt sie ihre erste Wig. © ProSieben / Richard Hübner

Als die 20-Jährige im Frisierstuhl Platz nimmt, wird es ernst. "Jetzt wo man hier sitzt, wird man doch ein bisschen nervös", offenbart die 20-Jährige gegenüber Heidi Klum. Welchen neuen Look die Modelchefin für sie wohl geplant hat?

Was Frisuren angeht, hatte Fabienne bisher nur Erfahrungen mit Braids gemacht, wie sie preisgibt. Eine Perücke habe sie dagegen noch nie gehabt. "Deswegen würde mich interessieren, wie das aussieht", erklärt sie. Diese Möglichkeit bekommt die Topmodel-Anwärterin wenig später von Heidi Klum, die überraschend mit einigen Wigs für Fabienne und Platznachbarin Lydwine angerollt kommt.

Fabiennes neuer Look

Der Vorher-nachher-Vergleich: Fabienne beim großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben

Am Ende finden beide Models freshe Perücken und sind überglücklich. Beim ersten Anblick im Spiegel gibt sich Fabienne überwältigt von ihrer neuen Lockenmähne.

Das ist ja heftig! Fabienne überglücklich

Wie haben sich die Looks der anderen Models verändert? Zum großen Vorher-nachher-Vergleich aller Umstylings von GNTM 2024 geht's hier lang.

Wie sich Fabienne mit ihrem neuen Look bei "Germany's Next Topmodel" 2024 schlägt, siehst du nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ Update, 14. März 2024 +++

In dieser Woche dreht sich alles um Eleganz und Ausdruck auf dem Catwalk. Bevor es zur zweiten Fashion-Show der Staffel geht, müssen die Kandidat:innen vor den strengen Augen von Modelchefin Heidi Klum, Star-Designerin Marina Hoermanseder und Gastjuror Jon Kortajarena einen Outdoor-Laufsteg meistern. Eine echte Challenge, wie sich für Topmodel-Anwärterin Fabienne herausstellt.

Fabienne kann beim Catwalk-Teaching nicht glänzen

Der perfekte Walk sieht definitiv anders aus! Als Fabienne den Laufsteg betritt, entgeht Heidi Klum nicht, dass die Fußspitzen der 20-Jährigen beim Laufen nach innen gehen. "Das ist ein Rumgeeiere da unten", stellt der Weltstar erstaunt fest und schlägt vor: "Lass uns mal die Stiefel ausziehen und ein paar Heels anziehen!"

Gesagt, getan: Doch auch in High Heels läuft Fabienne nicht besser. Auf dem Laufsteg wirkt die gebürtige Senegalesin nach wie vor unsicher und steif. "Das ist schwer mit ihr", muss sich die Modelchefin eingestehen. Doch Heidi Klum wäre nicht Heidi Klum, wenn sie nicht noch ein Ass im Ärmel hätte.

Ich muss mit dir walken! Heidi Klum zu Fabienne

Heidi Klum übt mit Fabienne

Heidi Klum eilt Fabienne in Folge 5 zu Hilfe. © ProSieben / Richard Hübner

Kurzerhand gesellt sich der Weltstar zu Fabienne auf den Laufsteg. "Jetzt machen wir lange Schritte", nimmt Heidi Klum die Topmodel-Anwärterin buchstäblich an die Hand und schreitet mit ihr über den Catwalk. Mit Erfolg: Es ist direkt ein Unterschied zu sehen!

Ich war in dem Moment so froh, dass Heidi […] mit mir zusammen gegangen ist. Fabienne dankbar für Heidi Klums Hilfe

Zum Schluss hat Heidi noch einen ultimativen Laufsteg-Tipp für Fabienne parat: Sie müsse sich "einfach mal ein bisschen lockerer machen […] und mehr Spaß haben". Schließlich sehe die 20-Jährige "so mega" aus und müsse ihre Beine einsetzen.

"Riesen-Wende" für Fabienne

Den Rat scheint sich Fabienne sehr zu Herzen genommen zu haben. Denn bei der Fashion-Show haut sie die Modelchefin mit ihrer Leistung auf dem Catwalk förmlich aus dem Jury-Stuhl. "Kein Vergleich zu gestern", findet auch Star-Designerin Marina Hoermanseder.

Fabienne kann auf einmal walken? Heidi Klum positiv überrascht

Bei der Elimination kann Fabienne aufatmen. "Ich hab einen riesengroßen Unterschied gesehen vom Catwalk-Teaching zu heute", lobt Heidi Klum. Die 20-Jährige habe eine "Riesen-Wende" in dieser Woche hingelegt. Als einzige aus ihrer Gruppe löst sie ein Ticket in die nächste Runde.

+++ Ursprüngliche News +++

Modeln ist Beinarbeit

Betritt Fabienne den Raum, fällt der Blick sofort auf ihre langen Beine. "Die sind auf alle Fälle unglaublich lang", schmunzelt die 20-Jährige im Interview. Gemessen hat Fabienne diese letztmalig mit 15 Jahren, dabei sei sie auf eine Länge von 110 Zentimetern gekommen. Es könne sein, dass da noch etwas dazugekommen sei, meint die Solingerin: "Sie haben einfach nicht mehr aufgehört zu wachsen."

Ich habe mehr Bein als Oberkörper. Fabienne

Fabienne ist Adoptivkind

Heute blickt die Topmodel-Anwärterinn mit den Traumbeinen auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Denn Fabienne ist gebürtige Senegalesin und wurde mit gerade mal einem halben Jahr von einer deutschen Familie adoptiert. Große Schritte ist die Auszubildende zur Zahnmedizinischen Fachangestellten also schon von klein auf gewohnt.

Schwerer Schicksalsschlag für Fabienne

Fabienne ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

"Ich war erst mal sehr in mich gekehrt", erzählt die 20-Jährige von der Situation. Sie habe schlichtweg kein Mitleid erfahren wollen und sich deshalb von ihren Freund:innen distanziert. Einfacher habe das die Situation allerdings nicht gemacht. "Es war echt hart, weil ich es allein durchgestanden habe", gesteht die Solingerin. Der Verlust des Vaters und die anschließende Trauerbewältigung prägen Fabienne noch heute.

Mir fällt es mittlerweile schwer, zu weinen. Fabienne

Male Models: Fluch oder Segen?

Auf die erste gemischte GNTM-Staffel ist Fabienne schon gespannt. "Dass Männer dabei sind, find ich eigentlich ganz lustig. Sie bringen ein bisschen mehr Abwechslung rein und der Zickenkrieg wird vermindert", zeigt sich die Auszubildende optimistisch.

Fabiennes Freund blickt allerdings mit gemischten Gefühlen auf ihre Teilnahme. Grundsätzlich freue dieser sich zwar für seine Partnerin, doch Fabienne vermutet, dass ihn die Präsenz der Male Models insgeheim wurme.

Auch wenn er das nicht zugibt, er ist schon sehr eifersüchtig. Fabienne lachend über ihren Freund