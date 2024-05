Hammer bei GNTM 2024: Kadidja fliegt in Folge 16 raus! Ihr Aus sorgt für Entsetzen

In Woche 16 steht für die Models der Höhen-Walk an. Doch wer hoch hinauswill, steht vor der Gefahr, tief zu fallen. Für Kandidatin Kadidja, die sich schon seit einigen Wochen auf dünnem Eis befindet, platzt bei dieser Entscheidung der Traum, Germany's Next Topmodel zu werden.

Das Wichtigste in Kürze Kadidja konnte im Laufe der Staffel sage und schreibe fünf Jobs an Land ziehen. Doch all das kann sie nicht vor dem Aus in Folge 16 retten. Warum Heidi Klum in dieser Woche kein Foto für die Wienerin hat, liest du hier.

+++ Update, 30. Mai 2024 +++

Nach 16 Folgen ist für Kadidja Schluss

Beim Entscheidungs-Walk in Woche 16 ist Kadidja eher wackelig unterwegs. © ProSieben / Sven Doornkaat

Das Finale nähert sich mit großen Schritten. Damit steigt auch der Druck, schließlich sind die verbliebenen Models nicht ohne Grund in der Top 10 der aktuellen Staffel.

Als die Kandidat:innen hören, dass diese Woche das Cover-Shooting für "Harper's Bazaar" ansteht, wird die Aufregung nur noch größer. Denn der Gewinner oder die Gewinnerin kommt auf das Cover des bekannten Fashion-Magazins.

Nach eher positiver Resonanz von Heidi Klum und Gastjurorin Kerstin Schneider, kommt Kadidja mit einem guten Gefühl aus dem Shooting. Die Chefredakteurin von "Harper's Bazaar" ist begeistert vom Lachen und dem natürlichen Look der Wienerin.

Ich find, du siehst auch super aus, du kommst gut rüber auf den Bildern. Heidi Klum

Im Clip: Wackeliger Walk in luftigen Höhen

Wer an Höhenangst leidet, steht in Folge 16 vor einer großen Herausforderung. Die Models müssen auf einem gläsernen Laufsteg über einen tiefen Abgrund laufen. Natürlich gesichert! Also keinen Grund zur Sorge! Zum Glück hat Kadidja keinen Bammel vor Höhe und ist vielmehr motiviert mit ihrem Walk zu zeigen, was sie draufhat.

Auf Kerstins Frage, wie die Teilnehmerin selbst ihren Walk beurteilen würde, antwortet sie, sie habe die Aussicht sehr genossen. Kerstin Schneider allerdings scheint nicht so begeistert, denn sie bemängelt Kadidjas Posen am Ende des Laufstegs. Doch das war noch nicht alles an Kritik, denn auch den Walk fand die Chefredakteurin von "Harper's Bazaar" eher wackelig.

Fehlt es Kadidja an Varianz?

Vorbei ist der GNTM-Traum: In Folge 16 kann Kadidja nicht von sich überzeugen und muss nach Hause fliegen. © ProSieben/Sven Doornkaat

Als Kadidja und Fabienne gemeinsam zur Entscheidung gerufen werden, ahnen sie Böses: Für eine von beiden könnte heute Schluss sein. Die Gastjurorin kommt zurück auf das Shooting der "Harper's Bazaar" zu sprechen und findet, die Wienerin zu wenig Abwechslung in ihren Posen gezeigt. Bei der Auswahl der Bilder hätten immer nur die fröhlichen Bilder überzeugen können. Aber ein Topmodel müsse in unterschiedlichsten Situationen abliefern können, so die Chefredakteurin.

Du hast ein bezauberndes Lächeln und kannst damit die ganze Welt erobern. Als High-Fashion-, als 'Bazaar'-Model seh ich dich jetzt nicht. Kerstin Schneider, Chefredakteurin "Harper's Bazaar" Deutschland

Modelchefin Heidi Klum schaltet sich ein und zieht den Vergleich zu Fabienne. Deren Auftreten sei in dieser Woche schlichtweg stärker gewesen. Deshalb habe sie das Weiterkommen auch mehr verdient.

Trotz zahlreicher Jobs für Brands wie Calzedonia, Borotalco oder Sleek reicht es für Kadidja leider nicht für ein Foto in Woche 16. Sie hört den Satz, den kein Model gern hört: "Ich habe heute leider kein Foto für dich!"

Ich werde meinen Weg finden und ich weiß, dass das für mich auf jeden Fall nicht das Ende sein wird. Kadidja

+++ Update, 23. Mai 2024 +++

Von L.A. nach Bella Italia

Kadidja und Frieder ergattern Traum-Job in Sizilien! © ProSieben/ Sven Doornkaat

In Woche 15 haben die Models gleich mehrmals die Chance, bei einem Job ihr Können unter Beweis zu stellen. Kadidja konnte sich im Laufe der Staffel bereits vier Jobs sichern. Umso größer ist die Freude, dass auch der Kunde Borotalco sich dafür entschied, sie und ihre Modelkolleg:innen Frieder, Armin, Linus, Grace und Xenia zu einem Casting für ihre neue Kampagne einzuladen.

Die Personal-Care-Brand Borotalco möchte in einer neuen Kampagne das italienische Lebensgefühl sowie das herzliche Miteinander im Heimatland des Unternehmens transportieren. Dafür sucht der Kunde ein Model-Paar mit entsprechenden Voraussetzungen.

Vor der Kamera sollen die drei Modelpaare ein möglichst authentisches und nahbares Miteinander verkörpern. Zwar machen alle drei Couples ihre Sache gut, doch am Ende können Kadidja und Frieder dem Kunden am meisten imponieren und sich über einen weiteren Job freuen.

Für die beiden geht es ab nach Sizilien, wo sie vor malerischen Kulissen shooten dürfen und dabei sogar die Erwartungen des Kunden übertreffen können. Wenn es für Kadidja nur immer so geschmiert laufen würde wie bei den Castings …

Im Clip: Kadidja und Frieder shooten für Borotalco auf Sizilien

Bedeutet das Nackt-Shooting das Aus für Kadidja?

Zurück in L.A. wartet bereits die nächste Challenge auf die Kandidat:innen. Diese Woche findet das Nackt-Shooting statt. Fotografiert werden die Models von Star-Fotograf Rankin, der sich heute knietief ins Wasser wagt, um die besten Shots der Topmodel-Anwärter:innen zu garantieren. Das heutige Set soll einen Monsun imitieren. Dafür stehen die Models und der Fotograf nicht nur in einem Wasserbecken, sondern bekommen jede Menge Wind und Regen um die Ohren geblasen.

Kadidja macht vor dem Shooting allerdings weniger das Wetter am Set zu schaffen, sondern die Tatsache, dass es sich um ein Nackt-Shooting handelt. Die 21-Jährige hat einfach Angst vor den Reaktionen ihrer Familie. So viel Freizügigkeit könnte zu Hause vielleicht auf Unmut stoßen. Im Interview vor dem Shooting fließen Tränen.

Natürlich denkt man dann so: Soll ich das echt tun? Ist man nicht eigensinnig, wenn man etwas macht, wenn man weiß, dass es anderen nicht gefällt? Kadidja hadert mit dem Nackt-Shooting

Verkopft im Regen

Beim Nackt-Shooting läuft es nicht besonders gut für Kadidja. © ProSieben/Sven Doornkaat

Dann ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Kurz vor dem Shooting versucht sich Kadidja zu beruhigen. Auch die anderen Models leihen ihr ein offenes Ohr, was die 21-Jährige etwas versöhnlicher stimmt. Doch all das hilft am Ende nichts.

Während des Shootings gelinget es dem Model nicht, die Unsicherheit zu verstecken. Heidi und Rankin geben sich viel Mühe, Kadidja zu unterstützen und sie durch das Shooting zu leiten, dennoch fällt sie als eine der Schwächsten des Shootings auf.

Du hast es ja nicht so mit der Nacktheit! Heidi Klum zu Kadidja

Kann der Job sie vor dem GNTM-Aus noch retten?

Marvin und Kadidja müssen in Woche 15 zittern. © ProSieben / Sven Doornkaat

Ein aufkommender Sturm zwingt Heidi dazu, die Entscheidung ins Backstage-Zelt der Models zu verlegen, um zu verkünden, wer es in die nächste Runde geschafft hat. Gemeinsam mit Rankin bittet sie Marvin und Kadidja nach vorn, da die beiden Models die schlechteste Performance beim Shooting ablieferten. Doch die Modelchefin hat nur noch ein Foto übrig.

Als kurze Zeit später Kadidjas Fotos zum Vorschein kommt, ist die Erleichterung der Wienerin groß. Möglicherweise rettete sie der Job unter der sizilianischen Sonne das Model vor ihrem GNTM-Aus. Gleichzeitig schickt Heidi Klum mit Marvin einer ihrer persönlichen Favoriten nach Hause. Die ganze Geschichte liest du hier.

+++ Update, 16. Mai 2024 +++

Die nächste Job-Chance

Diese Woche winkt für die Models ein Job für die Swimwear-Marke Calzedonia. Für ihre Sommer-Kampagne sucht Retail-Managerin Kea Neubauer ein Model, das gemeinsam mit Ex-GNTM-Teilnehmerin Rebecca Mir beim Shooting die aktuelle Kollektion präsentiert. Vor dem Casting schätzt Kadidja ihre Erfolgsaussichten noch gering ein.

Nachdem, was ich bisher von den Kampagnen davor so von denen mitbekommen hab, ist das halt mehr so wirklich weiblich, kurvig und da passe ich jetzt nicht ganz so rein. Kadidja

Für das Casting suchen sich die Models untereinander Partner:innen, mit denen sie gemeinsam geshootet werden. Kadidja und Sara bilden ein Duo mit Abwechslung: Kadidja sportlich, Sara elegant. Die Bademode für das Casting können die Models selbst auswählen. Kadidja entscheidet sich für einen Bikini in hellgrün.

Riesen-Lob von Rebecca Mir beim Casting

GNTM 2024: Kadidja (l.) und Sara (r.) beim Calzedonia-Casting © ProSieben/Sven Doornkaat

Kadidja punktet damit direkt bei der Jury. "Ich hatte keine Zweifel, dass das auf dem Foto gut aussehen wird", erklärt Kea Neubauer. Und auch Rebecca Mir, die bei der Auswahl der Models unterstützt, ist begeistert: "Kadidjia ist mir sofort ins Auge gefallen."

Ich bin absoluter Fan von Kadidja. Rebecca Mir

Die Entscheidung ist gefallen

Die neuen Gesichter für Calzedonia: Kadidja und Xenia. © ProSieben / Sven Doornkaat

Am Ende steht die Entscheidung fest. "Wir haben uns entschieden und ich freue mich, dass […] unser Gesicht für Calzedonia sein wird", macht es die Retail-Managerin im Beisein der Models nicht länger spannend, "… Kadidja!" Damit sahnt die Wienerin nicht nur ihren vierten Job der Staffel ab, sondern ist auch automatisch eine Runde weiter.

Die 21-Jährige habe "einfach eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung", ist Rebecca Mir nach der Verkündung voll des Lobes. "Sie kam sehr sympathisch, sehr locker rüber, ist mit ihrem Körper toll umgegangen, hat verschiedene Facetten gezeigt. Also da war ich direkt sehr begeistert", erklärt die Moderatorin.

Kadidja selbst kann es nicht glauben: "Es ist so crazy einfach - ich kann es nicht glauben! Es ist einfach der vierte Job!"

Das ist so unecht gerade für mich! Kadidja

+++ Update, 9. Mai 2024 +++

Plötzlich ohnmächtig!

Kadidja muss nach ihrem Ohnmachts-Anfall medizinisch versorgt werden. © ProSieben

Einen Abend zuvor ist von dem plötzlichen Drama am Set von GNTM noch nichts zu erahnen. Die Models besprechen sich für ihre nächste Herausforderung: Ein Videodreh, in dem die Kandidat:innen in Teams schauspielern müssen. An ihrer Seite: niemand Geringeres als Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann.

Auch Kadidja freut sich auf die neue Aufgabe. Sie bildet gemeinsam mit Fabienne ein Team und studiert ihren Text ein. Unter dem Titel "Cheesburger für Lau" sollen die Models eine improvisierte Szene drehen.

Wir wollen richtig ausrasten! Kadidja

Doch dazu kommt es nicht. Der Shooting-Tag beginnt ganz anders als geplant. Bereits kurz nach ihrer Ankunft am Set klagt Kadidja über Schwindel. Ohne Vorwarnung kippt sie plötzlich um und fällt Frieder in die Arme.

Kurz erschreckend, […] wenn jemand einfach neben dir ohnmächtig wird. Frieder

Kein Videodreh für Kadidja - und jetzt?

Die 21-Jährige verliert das Bewusstsein und liegt benommen am Boden. Die Sanitäter:innen vor Ort sind sofort zur Stelle und bringen das Model sicherheitshalber ins Krankenhaus. Ein Schock für alle am Set. Wenig später vermutet das Model, "einfach zu wenig Zucker gegessen" zu haben.

Für sie fällt der geplante Videodreh aus. Ihre Teamkollegin Fabienne bleibt ohne Shooting-Partnerin zurück. Die Sorge um Kadidja ist groß.

Glücklicherweise können aber schon bald alle aufatmen: Es soll ihr bereits besser gehen. Dennoch muss sie sich ausruhen und kehrt für den Rest des Tages nicht ans Set zurück. Fabienne kann mit Grace shooten, die somit zweimal vor die Kamera tritt.

Fraglich bleibt, wie Kadidja nun zeigen kann, dass sie in die nächste Runde bei "Germany's Next Topmodel" 2024 gehört.

Sie konnte bereits vorlegen

Direkt im Anschluss an den Videodreh folgt eine Elimination. Heidi Klum sieht sich gemeinsam mit Filmstar Thomas Kretschmann und Regisseur David Helmut die Ergebnisse der Models an.

Kurz vor der Entscheidung treten plötzlich auch bei Male Model Aldin gesundheitliche Probleme auf. Auch er muss der Entscheidung fernbleiben.

Für Kadidja hat die Modelchefin derweil gute Nachrichten: Sie konnte sich nicht nur in den vergangenen Wochen immer mit ausgezeichneten Leistungen hervortun, sondern wurde auch zum Casting bei NYX Professional Makeup in Folge 13 eingeladen.

Es gibt keinen Grund, Kadidja für ihre gesundheitlichen Probleme zu benachteiligen. Heidi Klum

Das Model darf in die nächste Runde und kann sich unbesorgt darauf konzentrieren, schnell wieder gesund zu werden.

+++ Update, 2. Mai 2024 +++

Rettungssanitäter am Set von GNTM

Kadidja wird nach einem Ohnmachts-Anfall von Sanitätern zum Krankenwagen gebracht. © ProSieben

Die 13 gilt vielen Menschen als eine Unglückszahl. Sollte sich dieser Aberglaube in Folge 13 von "Germany's Next Topmodel" 2024 etwa bewahrheiten?

Zumindest wartet die Sendung mit einem ordentlichen Schreckmoment auf, der nicht geplant war. Das verrät die Vorschau auf die kommende Sendung. Kadidja erleidet am GNTM-Set einen Schwächeanfall und benötigt medizinische Hilfe.

"Kurz erschreckend", kommentiert Frieder die Geschehnisse, "also, weißt du, wenn jemand einfach neben dir ohnmächtig wird."

Zum Glück sind Sanitäter mit ihrem Krankenwagen direkt zur Stelle, um Kadidja zu versorgen.

+++ Update, 4. April 2024 +++

Hattrick für Kadidja! Führt sie nun das Job-Ranking an?

Kadidja räumt in Folge 8 weiter ab. © ProSieben / Jordan Rossi

Nach ihrer Zusage für den ersten Job der Staffel legt Kadidja direkt nach. In der achten Woche von "Germany's Next Topmodel" 2024 ist sie bei Castings wieder sehr gefragt.

Drei Castings in einer Woche

Zwar reicht es beim ersten Casting in Frankfurt letztlich nicht für den Job. Doch Kadidja kann Mike Singer, der Models für ein Musikvideo sucht, mit Leichtigkeit davon überzeugen, sie in die Vorauswahl und damit in die zweite Runde aufzunehmen.

Das gibt Kadidja zusammen mit dem Erfolg aus der Vorwoche genügend Selbstvertrauen, um bei den nächsten zwei Castings richtig zu glänzen.

Kadidja bekommt den Laufsteg-Job von Samuel Gärtner

Designer Samuel Gärtner sucht Models für seine nächste Fashion-Show. Beim Casting sollen die GNTM-Kandidat:innen möglichst ihre eigene Persönlichkeit präsentieren und in Signature-Walks ausdrücken. Die sechs Models, die dem Modemacher am besten gefallen haben, dürfen danach in seinen Outfits einen zweiten Walk zeigen.

Neben Lilli, Lydwine, Aldin, Marvin und Frieder geht's auch für Kadidja zum Fitting beim Designer. Samuel Gärtner gefällt, wie die 21-Jährige seine Kleidung in Szene zu setzen vermag. Kadidja wird für die Modenschau gebucht - ihr zweiter Job in dieser Staffel.

Aller guten Dinge sind drei

Casting Nummer drei in dieser Woche lässt nicht lange auf sich warten und könnte Kadidja Job Nummer drei einbringen. Die Macher des international vertriebenen "Sleek"-Magazins suchen Models für ein Editorial Shooting.

Der erste Eindruck aus einer kurzen Vorstellungsrunde genügt, um Kadidja in die engere Auswahl zu bringen. Sie und die anderen Favorit:innen bekommen die Aufgabe, eine Fotografin beziehungsweise einen Fotografen zu spielen. Mit einer Kamera in der Hand sollen sie ein fiktives Model anleiten, Fotos schießen und dabei zugleich so posieren, dass sie den echten Fotografen von "Sleek", Nicolás Cuenca, von sich überzeugen.

So kritisch der Kunde Kadidjas Fähigkeiten als Fotografin sieht, so angetan ist er von ihrem Modeltalent. "Sie posiert sehr gut", sagt "Sleek"-Herausgeber Christian Bracht und ergänzt lächelnd: "Sie ist keine gute Fotografin." Foto-Profi Nicolás stimmt ihm zu: "Ich weiß nicht, ob sie eine gute Fotografin ist, aber sie posiert sehr gut."

Der Job beim Foto-Shooting für das renommierte Magazin ist Kadidja damit sicher - und mit insgesamt drei Engagements führt sie das derzeitige Job-Ranking an!

+++ Update, 28. März 2024 +++

In Folge 7 wird's lehrreich und tricky zugleich. Heidi Klum schlüpft in die Rolle der kritischen Kundin und gibt den Models eine Lehrstunde in Sachen Casting. Doch was Kadidja und die anderen Topmodel-Awärter:innen nicht wissen: Während des gesamten Teachings beobachtet sie ein echter Kunde.

Und der ist kein Unbekannter: Erneut castet Emmi Caffè Latte seine neuen Kampagnen-Gesichter bei "Germany's Next Topmodel" - aber diesmal versteckt!

Kadidja überzeugt den Kunden

Beim Probe-Teaching sticht Kadidja sofort mit ihrer positiven Art und ihrem einzigartigen Look heraus.

Kadidja ist ein Hingucker. Allein durch ihre Haare fällt sie mega auf. Katharina Enzmann, Head of Marketing Emmi Deutschland

Als sie wenig später tatsächlich von Emmi Caffè Latte für die Marketing-Kampagne gebucht wird, ist die Wienerin völlig aus dem Häuschen. "Es ist eine richtige Ehre. Ich kann's nicht mal in Worte fassen", zeigt sich die 21-Jährige überwältigt und empfindet nichts als Vorfreude auf die fette Kampagne.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

GNTM-Kandidatin Kadidja hat "Respekt vor dem Umstyling"

Abenteuerlustig, funny und hilfsbereit: So beschreibt sich Kandidatin Kadidja selbst. Was die Wienerin besonders macht? "Auf jeden Fall mein Aussehen und meine Ausstrahlung", erzählt Kadidja und offenbart: "Ich liebe meine Haare. Das ist wie meine kleine Krone."

Sorge um die Haarpracht

Kadidja ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Da überrascht es nicht, dass sich die Topmodel-Anwärterin schon vor dem großen Umstyling Sorgen um ihre geliebte Mähne macht: "Man kann nie wissen, was kommt, wie's kommt. […] Im Endeffekt sieht man nur das Endergebnis."

Das wäre für mich schrecklich, wenn meine Haare ab müssten. Kadidja

Funfact: Das kann Kadidja gar nicht ab

Irgendwas hat doch bekanntlich jede:r. Wie Kadidja im Interview verrät, ist eine kleine Macke von ihr das Schmatzen. "Was ich gar nicht abkann, ist, wenn Leute schmatzen. Das ist für mich so schlimm", scherzt die 21-Jährige.

Kandidatin Kadidja: "Mein Freund vertraut mir"

Wenn es um ihre GNTM-Teilnahme geht, kann sich Kadidja voll und ganz auf die Unterstützung ihres Freundes verlassen. Stolz betont die Wienerin, dass Brandon sich richtig für sie freut. Mit dem nötigen Vertrauen sei er eine "gute Stütze" gewesen, um sich auf das Abenteuer "Germany's Next Topmodel" einzulassen.