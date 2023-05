Happy Birthday, Heidi! ProSieben widmet der Modelchefin zum 50. Geburtstag den ganzen 1. Juni

Das Wichtigste in Kürze Am 1. Juni wird Heidi Klum 50 Jahre. Anlässlich des runden Geburtstags der Modelchefin macht ProSieben den 1. Juni zum Heidi-Tag.

Alle Einzelheiten zum Programm erfährst du hier.

Anlässlich ihres 50. Geburtstags widmet ProSieben den 1. Juni Supermodel Heidi Klum. Neben mehreren Best-of-Folgen von "Germany's Next Topmodel" läuft eine Sondersendung zu Heidi Klums bewegtem Leben als Topmodel. Alle Einzelheiten erfährst du hier.

Happy Birthday, Heidi!

Der 1. Juni 2023 ist ein ganz besonderer Tag. Du wirst 50 Jahre. Aber du feierst nicht nur deinen Geburtstag, sondern ein ganzes Leben voller Erfolge. Du feierst ein Leben voller Höhepunkte und voller Erfahrungen. Als du in Bergisch Gladbach in die quietschbunte Welt der 1970er-Jahre hineingeboren wurdest, trugen die Frauen Miniröcke, Oberteile mit Fledermausärmeln und Blumenapplikationen. Aber auch Schlaghosen waren bei den modebewussten Damen angesagt - wenn auch kritisch beäugt von der älteren Generation.

Das erste Mobiltelefon von 1973 wog stolze 2,5 Kilogramm und Borussia Mönchengladbach gewann im DFB-Pokal-Finale 2:1 gegen den 1. FC Köln im Düsseldorfer Rheinstadion. Das Kölner Dreigestirn reiste 1973 in die Faschingsmetropole München und tanzte dort mit dem Münchener Faschingsprinzenpaar. Ist das zu glauben?

Das Lied "Get Down" von Gilbert O'Sullivan schallte an deinem Geburtstag auf Platz 1 der deutschen Charts aus allen Lautsprechern und dass der Eisvogel gerade in deinem Geburtsjahr der Vogel des Jahres war, verwundert sicher keinen. Er gehört definitiv zu den schönsten und schillerndsten Vögeln.

Großer Heidi-Klum-Tag auf ProSieben

Und weil wir dich, liebe Heidi, an deinem Geburtstag hochleben lassen möchten, macht ProSieben den 1. Juni kurzerhand zum Heidi-Tag. Am Mittag zeigt der Sender ab 13:10 Uhr noch einmal deine drei besten Umstylings aus 18 Staffeln "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum".

Ab 19:10 Uhr heißt es "Happy Birthday, Heidi". In der speziellen Sondersendung gibt es einen Rückblick auf deine vergangenen 50 Jahre, inklusive Interviews, Fotos und Bewegtmaterial aus einem halben Jahrhundert.

Um 20:15 Uhr geht's wie gewohnt weiter mit der 16. Folge von GNTM 2023. Den ganzen Tag über werden dir viele Menschen auf ProSieben in kurzen Einspielern zu deinem Geburtstag gratulieren. Das solltest du auf keinen Fall verpassen!

Das Programm am Heidi-Tag

Ab 13:10 Uhr: Die besten drei Umstyling-Folgen aus 18 Staffeln "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"

Ab 19:10 Uhr: "Happy Birthday, Heidi" (Sondersendung mit Rückblick auf 50 Jahre Heidi Klum)

Ab 20:15 Uhr: Folge 16 der aktuellen Staffel GNTM 2023

Den großen Heidi-Tag siehst du am 1. Juni ab 13:10 Uhr auf ProSieben und Joyn.

