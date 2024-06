GNTM 2024 - "Heidi hasst mich": Wer begeistert in der letzten Foto-Challenge vor dem Finale?

Jetzt ist das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 ganz nah! Doch im Halbfinale wartet auf die Models mit dem Heli-Shooting eine waghalsige Herausforderung, die den großen Traum vom Finale zunichtemachen könnte.

Anzeige

Neun Models haben es ins Halbfinale von "Germany's Next Topmodel" 2024 geschafft. So kurz vor dem Finale will niemand scheitern. Alle Kandidat:innen gehen also bis in die Haarspitzen motiviert in Woche 18.

Anzeige

Anzeige

Wer ins Finale will, muss das Heli-Shooting überstehen

Dabei wollen die Topmodel-Anwärter:innen hoch hinaus: Beim Helikopter-Shooting gilt es, die Nerven zu bewahren, sonst droht das Aus unmittelbar vor der Ziellinie.

Wie ist der Wind heute? Ich würde sagen, perfektes Flugwetter! Heidi Klum

Vor einigen Wochen hat Heidi Klum auf Instagram bereits angeteasert, was auf ihre Models im Halbfinale zukommt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kreativität und Spaß sind gefragt!

Julian hebt ab! Kann er beim Heli-Shooting in Woche 18 glänzen? © ProSieben / Sven Doornkaat

Im Gegensatz zur Modelchefin, die gewohnt lässig aus dem Heli aussteigt, wird es für die Kandidat:innen in luftiger Höhe über Los Angeles wesentlich rasanter.

Wir haben das Heli-Shooting in der Vergangenheit schon mal gemacht, aber nicht so toll wie in dieser Staffel. Es geht hoch hinaus. Meine Models werden Augen machen. Für mich wäre das nichts. Heidi Klum

Gesichert an einem Seil müssen sich die Models waghalsig aus dem fliegenden Hubschrauber lehnen. Dabei gilt es, Heidi Klum und Star-Fotograf Vijat Mohindra mit kreativen Posen zu beeindrucken. Das Wichtigste dabei: Spaß haben!

Im Halbfinale fliegen die Models hoch, aber manche fallen auch tief. Denn leider kann es nicht jedes Model ins Finale schaffen. Heidi Klum

Anzeige

Jermaine: "Ich glaube, Heidi hasst mich!"

Jermaine kurz vor seinem Shooting-Einsatz: Kann er seine Höhenangst ein weiteres Mal überwinden? © ProSieben / Sven Doornkaat

Das Action-Shooting ist nichts für schwache Nerven. Besonders Jermaine macht die Höhenangst weiter zu schaffen, wie er im Interview erklärt: "Ich glaubte, Heidi hasst mich, als dieser Helikopter angeflogen kam." Auch Xenia äußert Bedenken kurz vor ihrem Shooting-Einsatz.

Ich bin noch nie mit einem Helikopter geflogen. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe echt Angst. Xenia

Werden sich am Ende alle überwinden, um ihren Traum vom GNTM-Finale zu verwirklichen?

Achtung! Halbfinale schon am Dienstag

Wer ins Finale einzieht, erfährst du zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" an einem Dienstag. ProSieben zeigt das Halbfinale am 11. Juni um 20:15 Uhr. Bereits zwei Tage später, wie gewohnt am Donnerstag, zeigt ProSieben um 20:15 Uhr das Finale live aus Köln. Damit finden Halbfinale und Finale in einer Woche statt.

Anzeige

Das große Live-Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 siehst du am Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr, das Halbfinale am Dienstag, 11. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.