Auszeichnung für Heidi Klum: Für ihre Arbeit als Gastgeberin und Moderatorin von "Germany's Next Topmodel" wird sie mit dem angesehenen Fernsehpreis "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024 geehrt. Damit würdigt die Jury ihre Vorbildfunktion in Sachen Toleranz und Diversität.

Das Wichtigste in Kürze "Germany’s Next Topmodel"-Moderatorin Heidi Klum wird mit dem "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024 in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet.

Die Verleihung findet am 23. Oktober 2024 in München statt.

Heidi Klum erhält renommierten Fernsehpreis

Bei Heidi Klum steht in diesem Monat ein freudiger Termin im Kalender: Am 23. Oktober erhält sie für "Germany’s Next Topmodel" den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2024 in der Kategorie Entertainment.

Besonders Heidis Engagement für mehr Diversität und Toleranz im Unterhaltungsbereich hat die Verantwortlichen überzeugt, wie der Vorsitzende der Jury des "Blauen Panther", Prof. Dr. Klaus Schaefer, verrät. Für die Jury ist GNTM viel mehr als nur ein Wettbewerb, sondern sei inzwischen sehr "vielschichtig". Die Show gibt Menschen mit "verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Körpertypen und aus unterschiedlichen Ländern" eine Chance, ihre Topmodel-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen:

Heidi Klum setzt mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im Entertainment-TV. Prof. Dr. Klaus Schaefer

Besonders, dass in der vergangenen Staffel erstmals Male-Models antreten konnten, um ihre Talente zu zeigen, hält das Komitee für enorm wichtig. Diese Änderung zeige, dass Heidi mit "Germany's Next Topmodel" nach wie vor den Zeitgeist trifft und sich mit der Gesellschaft weiterentwickelt.

Das Format hat es geschafft, sich kontinuierlich neu zu erfinden und gesellschaftliche Entwicklungen aufzunehmen und zu reflektieren. Erstmals konnten auch Männer am Wettbewerb teilnehmen. Diese Erweiterung hat dem Format sehr gut getan. Prof. Dr. Klaus Schaefer

Szene aus "Germany's Next Topmodel": Male Models beim Shooting

"Ich freue mich sehr": Entertainment-Preis für GNTM

Bereits 2015 wurde GNTM mit einem Bambi ausgezeichnet. Über die erneute Ehrung der Sendung zeigt sich Heidi Klum erfreut.

Ich freue mich sehr über den Blauen Panther, insbesondere, dass diese 19. Staffel die Jury überzeugt hat. Heidi Klum über den "Blauer Panther"-Preis

Trotzdem sieht die GNTM-Chefin, dass für Vielfalt - besonders in der Fashionwelt - noch einiges getan werden muss. Dazu sagte das Topmodel gegenüber dem Preis-Komitee:

Im Bezug auf Diversity und Toleranz sind wir in der Modewelt leider noch lange nicht da, wo wir sein sollten, deshalb hat das Thema auch in Zukunft Priorität für mich. Heidi Klum über den "Blauer Panther"-Preis

Am 23. Oktober 2024 wird Heidi Klum ihren Preis in der BMW Welt in München im Rahmen einer großen Award-Show entgegennehmen.

Bei so viel Rückenwind und Lob für Heidi und GNTM, können wir uns schon jetzt auf viele neue Highlights in der kommenden 20. Jubiläumstaffel von "Germany's Next Topmodel" freuen.