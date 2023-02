Das Wichtigste in Kürze Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" startete in diesem Jahr direkt in Kalifornien.

Heidi Klum kann man aktuell aber nicht nur immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben , sondern auch riesengroß in Berlin bestaunen.

Das fotorealistisch gemalte Supermodel in diesen Dimensionen an eine Hauswand zu sprayen, ist eine echte Meisterleistung des Künstlerkollektivs Concrete Candy.

Zum Start der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" hat sich das Künsterkollektiv Concrete Candy etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein riesiges Wandgemälde mitten in Berlin.

XXL-Heidi Klum über Neukölln

Am Hermannplatz mitten in Berlin kannst du jetzt Heidi Klum in XXL bestaunen. Das fotorealistisch gemalte Supermodel wurde vom internationalen Künstlerkollektiv Concrete Candy in nur viereinhalb Tagen auf eine Hauswand in der Hauptstadt gebracht.

Sogenannte Murals - so heißen die Graffitis, die gesamte Häuserwände abdecken - setzen eine akribische Planung voraus und bringen einen enormen logistischen Aufwand mit sich. In Deutschland sind nur wenige Künstler:innen in der Lage, in solch großen Dimensionen zu arbeiten. Die neun Kreativen rund um den Künstler Tank haben das Projekt passend zum Start der 18. Staffel GNTM im hippen Stadtteil Neukölln in Angriff genommen.

Heidi strahlt auch bei Einbruch der Nacht

Für die 15 Meter große Heidi wurde mit einer Mischung aus Fassadenfarbe, Spraydosen und Airless-Farbsprühsystem gearbeitet, um das Supermodel möglichst realistisch aussehen zu lassen. Und das ist gelungen. Die 180-qm-Wandfläche zeigt Heidi Klum super detailliert in bunte Tücher gehüllt.

Doch damit nicht genug: Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt Heidi Klum, mit Clips aus dem Trailer der neuen Staffel bestrahlt, an der Hauswand zu tanzen. Denn das Graffiti wird nachts mit Motion Mural-Technologie beleuchtet.

Mitten in Berlin strahlt Heidi Klum von einer Hauswand. © ProSieben/Concrete Candy Für das XXL-Projekt hat das Künstlerkollektiv "Concrete Candy" 20 verschiedene Farbtöne Fassadenfarben, ca. 50 verschiedene Spraydosen Farbtöne verwendet. © ProSieben/Concrete Candy Die 15 Meter große Heidi Klum sollte am Ende möglichst photorealistisch aussehen. © ProSieben/Concrete Candy Das internationale Kollektiv um den Künstler Tank hat das Projekt in 4,5 Tagen umgesetzt. © ProSieben/Concrete Candy Für das Graffiti wurden ca. 30 Liter Farbe Fassadenfarbe und rund 150 Spraydosen verwendet. © ProSieben/Concrete Candy Die 180 qm Wandfläche wurden von 9 internationalen Künstler:innen bemalt. © ProSieben/Concrete Candy Einen Monat lang kann das Graffiti in Neukölln bestaunt werden. © ProSieben/Concrete Candy Dank Motion Mural Technologie® sorgt das Gemälde nachts für eine besondere Überraschung. © ProSieben/Concrete Candy Nach Einbruch der Dunkelheit kann man Heidi Klum über die Hauswand tanzen sehen. © ProSieben/Concrete Candy

Das ist Concrete Candy

Das Künstlerkollektiv hat sich auf Wand- und Kunstproduktionen spezialisiert und will popkulturelle Meisterwerke erschaffen.

Mit insgesamt rund 30 Litern Fassadenfarbe und circa 150 Spraydosen in 50 Farbtönen wurde die fotorealistische Heidi Klum an die Hauswand in Berlin gezaubert. Das Mural kann einen Monat lang in Neukölln bestaunt werden.

"Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.