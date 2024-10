Sie haben es wieder getan! "Unsere neue 'Intimissimi'-Kampagne ist draußen!", informierte Heidi Klum ihre 12,2 Millionen Instagram-Fans mit einem Post. Mutter und Tochter Klum posieren erneut verführerisch für die italienische Nobel-Dessous-Marke. Und wie immer schlug das hohe Wellen.

Anzeige

Das volle Paket "Germany's Next Topmodel" Schau dir jetzt ganze Folgen von GNTM kostenlos auf Joyn an!

In ihrem Livestream, den Heidi Klum am Dienstagmorgen auf ihrem Instagram-Account gab, schickte sie die News schon raus: "Gerade ist die neue Kampagne mit Leni und mir rausgekommen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Da waren auch Heidi und Leni Klums Instagram-Posts zur neuen Kooperation mit der italienischen Dessous-Marke Intimissimi bereits seit rund zehn Stunden online. Was auf beiden Instagram-Kanälen identisch ist: Der Post enthält drei Bilder und ein Video, auf denen sich Mutter und Tochter in feiner Unterwäsche zeigen. Auf dem ersten Bild sind beide gemeinsam abgebildet, im Video auf der letzten Slide tollen beide mit Film-Kameras umher und posen lasziv füreinander - schließlich lautet das Kampagnen-Motto "The Art of Italian Film".

Unterschiedlich sind die beiden Bilder zwischen dem ersten und letzten Slide: Bei Heidi Klum gibt es zwei Solo-Shots von ihr, bei ihrer Tochter (1,8 Millionen Follower:innen) sind zwei Solo-Schüsse von Leni Klum zu sehen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Star-Fotograf Rankin schoss die heißen Fotos

Die Aufnahmen stammen von Star-Fotograf Rankin, aus GNTM bestens bekannt und derzeit auch in München bei den Dreharbeiten zur 20. Staffel. Heidi und Leni Klum sind darauf mit edlen Spitzen-Styles in zartem Nude, dunklem Bordeaux oder klassischem Schwarz zu sehen. Und sichtbar viel Freude: "Leni und ich hatten so viel Spaß am Set mit Rankin, Thomas Hayo und dem gesamten Team", so Heidi Klum. Hayo, ebenfalls ein guter Freund von Heidi Klum, war als Creative Director für das Kampagnen-Shooting zuständig.

Es ist die dritte große Mutter-Tochter-Session für die Dessous-Marke. Und wie die ersten beiden stieß auch die jüngste innerhalb kürzester Zeit auf große Resonanz.

Auf Heidi Klums Instagram-Kanal ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Nicht so auf Lenis Seite. Und da häuften sich die Likes (über 100.000 in 20 Stunden) und die Kommentare. Und wie bei den früheren Kampagnen gingen die Meinungen auseinander.

Anzeige

Anzeige

Heidi Klum: "Für mich ist das etwas Positives"

Neben vielen begeisterten Nachrichten ("Tolle Familie", "Dein Freund muss der glücklichste Mensch auf dem ganzen Planeten sein", "Traumhaft schön, fantastisch") gab es auch einzelne kritische Stimmen.

Mutter und Tochter dürften sich im Klaren darüber gewesen sein, dass es nach den Fotos wieder Aufregung geben würde. An Heidi Klums Haltung dazu dürfte sie im Vergleich zum Mai 2023 nichts geändert haben. Damals sagte sie auf die Frage eines Fans, wie sie auf negative Kommentare reagiere, Folgendes:

Ich bin sehr stolz, dass meine Tochter diese Kampagne mit mir überhaupt machen wollte. Dass sie sich vor ihrer eigenen Mutter nicht schämt in ihrer Haut und auch umgekehrt. Heidi Klum

"Für mich ist das etwas Positives und nichts Negatives, also wir schämen uns nicht voreinander. Ich liebe die Kampagne und wir sind zwei starke Frauen und das können wir auch durchaus zeigen". Das haben sie - wieder einmal - getan.

"Germany's Next Topmodel" feiert nächstes Jahr Jubiläum! Wann die 20. Staffel ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt. Bis dahin kannst du dir ganze Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.