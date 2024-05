In Folge 16 von GNTM erzählt Heidi Klum eine private Anekdote von ihr und Ehemann Tom. Was das Ehepaar abends in der Badewanne wohl so treibt?

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Sieh dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Anzeige

Anzeige

Einblicke hinter die Kulissen

In Folge 16 ist der Druck des Finales bereits spürbar - nicht nur unter den Models, sondern auch bei Heidi Klum. Diese Woche steht nämlich das "Harper's Bazaar"-Cover-Shooting an, und weil die Leistungsunterschiede der Kandidaten und Kandidatinnen immer kleiner werden, holt sich das Topmodel ganz besondere Unterstützung: Chefredakteurin Kerstin Schneider.

Insbesondere bei den Entscheidungen ist die Meinung der Mode-Journalistin äußerst wichtig, denn wer, wenn nicht die Chefredakteurin des Magazins, weiß, welches Foto aufs Cover soll. Zwischen der einen und der anderen Entscheidung ist aber auch ein bisschen Zeit für Klatsch und Tratsch.

Nachdem Xenia ihr Cover-Foto bewundert und sie es voller Begeisterung den anderen Models zeigt, reden die Modelchefin und die Gastjurorin über die Ironie dahinter und wie "sie sich alle abklatschen, wie geil sie aussehen". Dazu erzählt Heidi Klum eine kleine Anekdote über sie und Ehemann Tom Kaulitz.

Im Clip: Die Models shooten das Cover für die Harper's Bazaar

Nasse Tatsachen

Sofa und Netflix? Nein, bei Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz ist vor allem die heimische Badewanne und die neuste Folge GNTM eine beliebte Kombi. Die Modelchefin offenbart, dass sie und der Tokio-Hotel-Gitarrist von dort aus öfter "Germany's Next Topmodel" gucken. So auch Folge 4, als Star-Fotograf Rankin Heidi Klum zusammen mit 20 Models für die Marketing-Kampagne ablichtete.

Denn die Modelchefin kennt diese Momente selbst gut, wenn man das erste Mal seine Shooting-Ergebnisse sieht und sie ein My zu sehr abfeiert - so auch beim Marketing-Shoot: "Es ging um das Kampagnen-Bild und wir alle so 'Yey! Guck mal, wie geil, guck mal wie geil'", erzählt Heidi lachend.

Das ist ja auch das, was wir machen, aber Tom fand das so lustig, weil wir uns alle abklatschen, wie geil wir sind. Heidi Klum

Manche lesen in der Badewanne und andere schauen die neusten Folgen GNTM 2024. Tom Kaulitz, findet es besonders amüsant zu sehen, wie sich die Models mitsamt seiner Ehefrau über ihre Bilder freuen.

Ob Heidi Klum und ihr Ehemann Tom auch während dieses Schnappschusses "Germany’s Next Topmodel" schauten?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Wie es für die Kandidaten und Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.