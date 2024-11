Hoher Besuch bei "Duell um die Welt"! Joko und Klaas werden bei einem ihrer Spiele von Modelchefin Heidi Klum überrascht. Doch der Weltstar kommt nicht allein! Mit dabei: die Models der neuen Staffel. Und die haben erst kürzlich ihr Umstyling erhalten.

Heidi Klum bei "Duell um die Welt"!

Das Wichtigste in Kürze Die neueste Folge von "Das Duell um die Welt" hatte die eine oder andere Überraschung zu bieten! Modelchefin Heidi Klum überraschte die beiden Entertainer Joko und Klaas bei einem ihrer Studio-Spiele.

Doch Heidi Klum kommt nicht allein! Mit dabei: die Models der neuen Staffel und einige interessante Insights zur neuen Staffel und zum Umstyling.

Alle Infos rund um GNTM 2025 gibt es hier.

Heidi Klum und ihre Models zu Gast bei Joko und Klaas

Welch eine Überraschung! Plötzlich steht Heidi Klum im Studio von "Duell um die Welt". Da sind selbst Joko und Klaas kurz baff.

Heidi! Na, was machst du denn hier? Klaas Heufer-Umlauf

Doch wie kam es dazu? Bei einem der letzten Spiele des Abends müssen Joko und Klaas quizzen. Die Fragen werden von diversen Studio-Gäst:innen pantomimisch dargestellt. Bei einer der Fragen tun sich rund zwei Dutzend Pantomimen zusammen, um den Eiffelturm optisch vorzuturnen. Allesamt sind vermummt mit Hoodies und Sonnenbrillen.

Als die beiden Entertainer dann die richtige Antwort geben, nimmt eine der Pantomimen ihre Verkleidung ab - und darunter verbirgt sich Heidi Klum! Neben ihr, so verrät die Modelchefin, stehen einige ihrer weiblichen Models der kommenden Staffel!

Heidi Klum ist in da house! Jeannine Michaelsen

Modelchefin verrät interessante Details zu GNTM 2025

Warum ist Heidi die Einzige, die ihre Kapuze abnimmt, will Klaas daraufhin wissen. Die GNTM-Chefin hat darauf prompt eine Antwort: "Wir hatten das Umstyling gestern gemacht. Ich hab die ganzen Models ein kleines bisschen verändert. Sie haben neue Haarfarben bekommen." Weil sie natürlich die Überraschung nicht vorwegnehmen will, bleiben die Kapuzen auf.

Klaas hilft beim Umstyling

Dafür hat die Modelchefin eine andere Überraschung in petto. Da man quasi "nachbarschaftlich" auf dem Gelände der Bavaria Studios in München drehe, hätte sich die ein oder andere Gelegenheit angeboten, sich zu unterstützen. "Klaas […] hat ja Friseur gelernt. Und weil wir gerade auf dem gleichen Gelände filmen, hat er gesagt, er würde gerne vorbeikommen und mir ein bisschen helfen. Weil es ist echt viel, was wir da machen an einem Tag."

Da hat er bisschen schnipp, schnapp gemacht! Heidi Klum über Klaas' Umstyling-Performance

"Es ging ein kleines bisschen schief", verrät Heidi Klum weiter, und die Lacher im Publikum sind ihr garantiert. Dann meldet sich auch Klaas zu Wort, der sichtlich angetan ist, auch mal bei GNTM gewesen zu sein. "Ich bin tatsächlich in der Umstyling-Folge zu sehen und freue mich, dass wir so ein kleines Crossover haben!

So viele Models nehmen bei GNTM 2025 teil

Schon vor ein paar Wochen hatte Heidi Klum in einem Instagram-Q&A verraten, dass sage und schreibe 200 Models an der Jubiläums-Staffel teilnehmen werden. Nun geht die Modelchefin noch ein bisschen weiter zum Verlauf ein. "Wir fangen mit 100 [weiblichen] Models an, dann 50, 25. Ich habe heute 21 mitgebracht." Ein Grund für Moderatorin Janine Michaelsen, den Top 21 direkt mal zu gratulieren: "Und ihr habt es bis hierhin schon geschafft! Herzlichen Glückwunsch!"

Heidi Klum am Samstag bei "Duell um die Welt"

Am kommenden Samstag ist ein absoluter Special Guest bei "Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas"! Heidi Klum hat es sich nicht nehmen lassen, höchstpersönlich bei ihren Sender-Kollegen Joko und Klaas vorbeizuschauen. Doch sie kommt nicht allein. Mit im Schlepptau hat sie knapp zwei Dutzend Models der kommenden Jubiläumsstaffel.

"Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" siehst du am Samstag, 26. Oktober 2024, ab 20:15 Uhr auf ProSieben

Heidi Klum und ihre Models exklusiv bei Joko und Klaas "Duell um die Welt"

Erster Trailer zeigt Heidi Klum im Studio

Die beiden Entertainer scheinen jedenfalls sichtlich überrascht, dass sich das Topmodel in ihr Studio "verirrt" hat.

Im dazugehörigen Trailer kann man sowohl Modelchefin Heidi Klum erkennen, als auch einen ersten Blick auf die Models der neuen Staffel erhaschen. Diese sind allerdings mit Hoodies und Sonnenbrillen vermummt.

Warum Heidi Klum und ihre Models da sind, erfährst du bei "Duell um die Welt" am Samstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben