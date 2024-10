Die Verleihung des "Blauen Panthers" in München wurde zu Heidi Klums großem Abend. Die GNTM-Chefin wurde für ihre Show in der Kategorie "Entertainment" ausgezeichnet. Im Jubel-Trubel gab es aber auch noch ein weiteres Highlight: das Wiedersehen mit den GNTM-Turteltauben Grace und Armin.

Anzeige

Sie waren Siegerin und Sieger der Herzen. In der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" verliebten sich erstmals in der Geschichte des Erfolgsformats zwei Models ineinander. Als Grees "Grace" Zakhour und Armin Rausch kurz vor dem Finale als Viert- beziehungsweise Fünftplatzierte:r ausschieden, gingen sie als Liebespaar nach Hause.

Viele Fans fragten sich seitdem, ob ihre Liebe die turbulente Zeit nach dem Finale im Juni überstand. Die Antwort gab es bei der Veranstaltung der einst "Bayerischer Filmpreis" genannten Zeremonie in der BMW-Welt am Olympiastadion in München und sie lautet: Ja!

Anzeige

Anzeige

Grace und Armin sind immer noch glücklich verliebt

Zur Award-Show "Blauer Panther - TV & Streaming Award" erschienen sie glücklich verliebt und in aufeinander abgestimmten Outfits und verrieten "Bunte.de" ihr Beziehungs-Geheimnis: "Kommunikation", meinte Grace. "Wir sind sehr offen und ehrlich miteinander. Wenn irgendetwas schiefläuft, was ja ganz normal ist, versuchen wir zusammen, daran zu arbeiten."

Armin fuhr im "Liebes-Interview" am Rande des Events fort: "Unsere Strategie im Falle eines Streits ist so: Ok, wir setzen uns jetzt zusammen an einen Tisch und reden so lange über die Sache, bis sie geklärt ist." Ihr größter Tipp für Beziehungen lautet:

Niemals im Streit schlafen gehen. Armin und Grace

Die beiden - er stammt aus Kempten im Allgäu, sie lebt in Düsseldorf - führen eine Fernbeziehung. Grace meinte gegenüber "Bunte.de": "Wir sehen uns aber wirklich so oft, dass man das gar nicht merkt."

Armin fügte hinzu: "Wir sind zusammen auf Veranstaltungen und deswegen ergibt sich das ganz gut, wenn man den gleichen Job hat. Es ist schön, gemeinsam unterwegs zu sein, weil für viele ist das dann auch manchmal ein wenig einsam, wenn sie alleine im Zug sitzen - und wir sitzen da immer zu zweit."

Welche Highlights wird Heidi Klum in der nächsten GNTM-Staffel 2025 setzen? Bevor die 20. Runde der Topmodel-Suche startet, kannst du dir die Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.

Anzeige