Heute GNTM 2023: Alle Highlights, Gäst:innen und Infos zum Finale auf einen Blick

Erfahre hier alles Wichtige über die 18. Staffel GNTM, was in Folge 17 passiert ist, was im großen Finale am Donnerstag bevorsteht.

Das erwartet dich im GNTM-Finale

Das "Germany's Next Topmodel"-Finale 2023 findet am 15. Juni live in Köln in den MCC-Studios statt. Alle Infos rund um den spektakulären Abend findest du hier:

Das sind die Finalistinnen

Diese fünf Models haben es geschafft: Nicole, Selma, Olivia, Somajia und Vivien stehen im großen Finale von GNTM 2023. Alle Infos zu den Finalistinnen kannst du hier noch einmal nachlesen.

Von Jean Paul Gaultier zu den Scorpions: Diese Stars kommen zum Finale!

Die Liste der Stars ist in diesem Jahr so lang wie phänomenal. Eine Kurzzusammenfassung gibt es hier, alles Weitere in unserer Final-News. Zum Finale kommen:

Newsticker zum Finale

Du willst keine Neuigkeiten mehr rund um das Finale verpassen? Kein Problem: Hier geht es zu unserem Newsticker. Jeden Tag liefern wir spannende News rund um das Live-Event in Köln.

Das passierte im GNTM-Halbfinale 2023

Für die letzten sechs Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" 2023 ging es um den Einzug ins große Finale. Ein letztes Mal mussten Coco, Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien in den Challenges beweisen, dass sie die geeigneten Kandidatinnen für den Final-Laufsteg am 15. Juni 2023 in Köln sind.

Körperspannung auf dem Trapez

Beim "Cirque du Soleil"-Fotoshooting hieß es nicht nur, die Haltung auf einem Trapez zu bewahren, sondern auch mit eleganten Posen den perfekten Shot mit Fotograf Max Montgomery zu erwischen. Dass sich die Models keine Fehler mehr erlauben durften, wusste auch Selma: "Wir stehen so kurz vorm Finale und man merkt wirklich, dass jeder kleine Fehler das Aus bedeuten kann."

Und dann passierte es: Vivien rutschte von der Trapezstange und fiel ins Wasser. Auch Selma hatte Probleme, die Balance zu halten. Konnte sich die 19-Jährige in letzter Sekunde abfangen oder hieß es auch für sie: "Shoot frühzeitig beendet"?

Wer konnte beim "Cirque du Soleil"-Shooting überzeugen? Die Models in der Galerieübersicht

Vivien gibt alles auf der "Cirque du Soleil"-Schaukel in Woche 17. © ProSieben / Sven Doornkaat Schafft es Selma, beim Shooting in Woche 17 zu überzeugen? © ProSieben / Sven Doornkaat Coco gibt alles: Sie will ins Finale! © ProSieben / Sven Doornkaat; Somajia posiert beim "Cirque du Soleil"-Shooting in Folge 17. © ProSieben / Sven Doornkaat Mit ihrer Performance möchte Olivia punkten. © ProSieben / Sven Doornkaat Nicole auf der Schaukel beim "Cirque du Soleil"-Shooting: Meistert sie in Woche 17 die Herausforderung? © ProSieben / Sven Doornkaat

Das "Shooting der Shootings" fand statt

Den Halbfinalistinnen stand das letzte und zugleich wichtigste Shooting der Staffel bevor: Werbeaufnahmen für Mac Cosmetics. Doch am Ende wird nur eine das neue Kampagnengesicht des renommierten Make-up-Labels - die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2023. Wer konnte die Kund:innen beim Shooting von sich überzeugen?

Wichtigster Walk von Staffel 18

Nach dem Entscheidungs-Walk unter dem Motto "All Eyes On Me" entschied Modelchefin Heidi Klum gemeinsam mit ihren Gastjuror:innen Designer Philipp Plein und Supermodel Elle Macpherson, welche Topmodel-Anwärterinnen dem Titel Germany's Next Topmodel 2023 noch einen Schritt näherkommen.

In Glitzer, Glamour und High Fashion von Philipp Plein wurden die Finalistinnen gewählt. "'All Eyes On Me' ist das perfekte Motto, um ins Finale zu ziehen", erklärte Coco. Olivia gab sich siegessicher: "Ich schätze meine Chancen ziemlich gut ein, ich glaube, ich habe das Zeug dazu." Wer konnte Heidi Klum und ihre Gastjuror:innen auf den letzten Catwalk-Metern überzeugen?

Kurz vor der Entscheidung bahnte sich ein Eklat unter den Models an. Der Auslöser: eine Aussage von Olivia nach Cocos Entscheidungs-Walk. Alles zu den Ereignissen kannst du hier noch einmal nachlesen.

Wer verpasste den Einzug ins Finale?

Am Ende von Woche 17 traf es eine Kandidatin: Sie musste kurz vor dem Einzug ins Finale GNTM 2023 als Sechstplatzierte verlassen. Welches Model die Heimreise antreten musste, siehst du im Clip.

Wer es ins Finale geschafft hat, kannst du hier noch einmal nachlesen. Außerdem findest du hier die schönsten Fotos vom "Cirque du Soleil"-Fotoshooting in der Übersicht.

Folge 17 war am 8. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Die Wiederholung lief am 9. Juni 2023 um 20:15 Uhr auf sixx.

Online findest du die ganze GNTM-Halbfinal-Folge hier.

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: Zunächst 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Hier stellen sich die GNTM-Kandidatinnen vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

Alle Start- und Sendezeiten im Überblick

Livestream

Es ist Donnerstagabend und du bist nicht zu Hause oder es gibt gerade keinen Fernseher in der Nähe? Kein Problem! Ein Smartphone oder Tablet plus eine Internetverbindung reichen vollkommen aus, um die neusten Geschehnisse rund um "Germany's Next Topmodel" 2023 mitzuverfolgen. Mit unserem Livestream bleibst du immer auf dem Laufenden.

GNTM 2023 in Bildern

Du willst weniger Text und mehr Fotos? Auch kein Problem. Wir halten die schönsten Momente und alle wichtigen Shootings gesammelt an einem Ort für dich bereit. Hier findest du einen Überblick der schönsten Fotos.

Das war das Umstyling 2023

Schockierte Blicke und Tränen hatte das große Umstyling in diesem Jahr auf alle Fälle genug zu bieten. Umso besser, dass Heidi Klum und ihr Team aus professionellen Stylist:innen am Ende fast ausschließlich in strahlende Gesichter schauen dürfen. Auch wenn so manches Makeover auf den ersten Blick recht radikal erschien, beweisen Heidi und ihr Team auch in diesem Jahr das richtige Händchen. Hier kannst du alle Details zum Umstyling nachlesen und die Vorher-nachher-Bilder ansehen.

Die Musik von GNTM 2023

Der perfekte Walk kommt erst mit der richtigen Musik so richtig zur Geltung. Mit der offiziellen GNTM-Playlist holst du dir 2023 wieder das Laufsteggefühl nach Hause oder machst unterwegs die Welt zu deinem Catwalk.

Über Spotify, Apple Music oder Deezer kannst du viele Songs der aktuellen Staffel genießen. Jede Woche findest du hier die neusten Tracks aus dem GNTM-Kosmos.

Alle Rätsel und Quiz rund um GNTM

Du bist bestens informiert über alle Hintergründe und Geschehnisse rund um "Germany's Next Topmodel" oder bist schlichtweg auf der Suche nach einer GNTM-Herausforderung? Dann teste jetzt dein Wissen rund um die Show. Alle Quiz und Rätsel rund um "Germany's Next Topmodel" findest du hier.

Riesiges Heidi-Klum-Graffiti in Berlin gesichtet!

Auf eine Höhe von 15 Meter und insgesamt 180 Quadratmeter erstreckt sich ein gigantisches Graffiti von Modelchefin Heidi Klum im Berliner Stadtteil Neukölln. Zum Start der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" 2023 hat das Künstlerkollektiv Concrete Candy tief in die Farbkiste gegriffen, um dieses Kunstwerk zu schaffen. Die ganze Story rund um das außergewöhnliche Graffiti lest ihr hier.

