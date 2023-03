Das Wichtigste in Kürze In Folge 2 ist Elsa Hosk zu Gast, um die Models auf den Walk vorzubereiten und um Heidi Klum bei der Entscheidung zu unterstützen.

Doch ein heftiger Sturm zieht auf und bringt alles in Gefahr - dann wird das Risiko für das Team zu groß. Es muss evakuiert werden.

+++ Update, 24. Februar 2023 +++

Dreh abgebrochen in Folge 2: Diese Woche keine Entscheidung

Während der Sturm immer heftiger wird, trifft Heidi eine Entscheidung. Der Walk am Venice Beach wird nicht stattfinden. Die Modelchefin möchte nicht riskieren, dass jemand verletzt wird: "Die Sicherheit meiner Models steht immer an erster Stelle."

Deshalb kommen in dieser Woche ausnahmsweise alle Models eine Runde weiter. Dennoch spricht Modelchefin Heidi Klum bereits eine Warnung aus, sich über die ausgefallene Entscheidung zu sehr zu freuen. In der nächsten Woche müssen sich die Models erneut von ihrer besten Seite zeigen. Dann könnte es laut Heidi für mehrere Topmodel-Anwärterinnen eng werden. "Es kann sein, dass uns beim Shooting schon einige verlassen werden", prophezeit sie.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Entscheidungs-Walk mit Elsa Hosk in Venice Beach

Ein Coaching mit Topmodel Elsa Hosk, ein Walk am berühmten Venice Beach - es hätte alles so toll werden können in Folge 2 …

Als die Kandidatinnen sehen, wer sie für den Walk coacht, rasten sie vor Begeisterung aus - zu Recht, immerhin ist Schwedin Elsa Hosk weltweit als Model gefragt. Elsa wurde 1988 in Stockholm geboren und begann mit 14 Jahren zu modeln. Nach dem Abitur tourte sie als professionelle Basketballspielerin durch die Welt, bis sie schließlich voll in der Fashionwelt startete.

Grammy-Kleid von Jennifer Lopez

Heute steht Elsa Hosk mit hilfreichen Tipps und Tricks zur Seite, um die Kandidatinnen auf ihren Walk am legendären Venice Beach vorzubereiten. Passend dazu trägt das schwedische Model ein geschichtsträchtiges Kleid. Denn die ikonische Abendgarderobe gehörte keiner Geringeren als Sängerin Jennifer Lopez, die damit auf der Grammy-Verleihung im Jahr 2000 für Furore sorgte.

Ein Sturm zieht auf

Als Modelchefin Heidi Klum Elsa Hosk vor dem Walk besuchen will, wird sie schon fast umgeweht. Die Models, die sich auf die neue Herausforderung vorbereiten, sind vom Wetter ganz eingeschüchtert. Die Sturmböen reißen alles mit sich, was nicht niet- und nagelfest ist, sie rütteln an den Zeltwänden - und plötzlich fällt der Strom aus. Die Kandidatinnen kreischen erschrocken, als es auf einen Schlag dunkel wird.

Evakuierung der Kandidatinnen?

"Wir lassen alles hier, nur wir gehen raus", weist ein Teammitglied die Topmodel-Anwärterinnen an. Wasser steht schon auf dem Boden. Die jungen Frauen bringen sich über den Strand in Sicherheit. Kann der Walk dennoch stattfinden?

Das zeigte GNTM Folge 2 am Donnerstag, 23. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.