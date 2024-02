Anzeige

In der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" öffnet Heidi Klum die Tore für männliche Models. Hier findest du alle wichtigen News zu den Kandidaten.

Die ersten Männer bei GNTM

Am 15. Februar startet "Germany's Next Topmodel" in die 19. Staffel. Für die Kandidatinnen und Kandidaten geht es um die große Chance, als Model durchzustarten. Alle Infos zu den männlichen Topmodel-Anwärtern, die erstmals auch an GNTM teilnehmen, findest du hier im Überblick.

Im Video: Der erste Trailer zur neuen Staffel

Aldin, 22 Jahre, München

Aldin ist eines der Male-Models bei "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben

Aldin modelt bereits seit vielen Jahren und verdient damit auch seine Brötchen. Nach dem dritten Platz bei "Switzerland's Next Topmodel" will er nun den deutschen Markt aufmischen und Heidi Klum von sich überzeugen. Im Interview verrät der 22-Jährige, warum man sich nicht zu sehr über seinen Social-Media-Account identifizieren sollte.

Armin, 27 Jahre, Durach

Armin ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Armin ist als ausgebildeter Software-Developer und mit einem Bachelor in Wirtschaftsinformatik sowie einem laufenden Master in Informatik ein Multitalent. Neben Fußball und Schach hat er eine Leidenschaft für Schauspielerei und Modeln. Seine Freunde beschreiben ihn als unternehmungslustig, verlässlich, als Entertainer und Moderator. In der Vergangenheit hat Armin bereits Modelerfahrung gesammelt und will sich nun von Heidi den Feinschliff geben lassen.

Bao-Huy, 22 Jahre, Köln

Bao-Huy ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Bao-Huy ist in Viersen geboren und lebt inzwischen in der Rheinmetropole Köln. Neben seinem Wirtschaftsinformatik-Studium arbeitet Bao als Assistent für Test-Manager und verbringt viel Zeit mit seiner Freundin Zoe sowie seinem Kater Iggy. Abgesehen davon spielt er gerne Videospiele oder entdeckt neue Outfits. Bei GNTM möchte der 22-Jährige vor allem seinen wandelbaren und individuellen Look in den Vordergrund stellen.

Dominic, 20 Jahre, Kaltenburg-Lindau

Dominic ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Dominic ist Verkäufer im Einzelhandel, liebt Mode und spielt seit zwölf Jahren Trompete in einem Verein. Bereits als Kind träumte er davon, Modedesigner zu werden. Bei "Germany's Next Topmodel" möchte der 20-Jährige beweisen, dass man auch mit einem femininen Körper als Male-Model erfolgreich sein kann.

Dominik, 27 Jahre, Waltenhofen

Dominik ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Der gebürtige Ulmer Dominik hat bereits wertvolle Modelerfahrungen bei einer Modelagentur gesammelt. Sein Traum-Reiseziel ist das paradiesische Hawaii. Zu seinen Hobbys zählen Boxen, Fußball, Schach und Musik. Durch seine Erfahrungen in der Schauspielerei hat der 27-Jährige gelernt, in andere Rollen zu schlüpfen. Ob er damit auch bei GNTM punkten kann?

Felix, 20 Jahre, Passau

Felix ist als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Dorfleben ade: Kandidat Felix begibt sich auf die aufregende Reise bei "Germany's Next Topmodel" 2024. Neben dem Modeln hat er auch eine Leidenschaft für Drag. Wie er dazu kam und weshalb es als queere Person auf dem Land nicht immer einfach ist, erfährst du hier.

Franz, 19 Jahre, Lübeck

Franz ist einer der ersten männlichen Kandidaten der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Michael de Boer

Franz ist im ersten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Industriekaufmann und beschreibt sich selbst als sprunghaft, abenteuerlustig, gemütlich, selbstkritisch und lebhaft. Seine Leidenschaft für Kunst spiegelt sich in seinen Interessen wider, und er genießt es, sich mit Freund:innen auf einen Kaffee zu treffen. Im Interview erzählt der 19-Jährige, wie er seinen Alltag als queere Person auf dem Land gestaltet.

Frieder, 25 Jahre, Berlin

Frieder hat es geschafft: Er darf mit Heidi Klum auf große Reise bei GNTM 2024 gehen. © ProSieben / Michael de Boer

Frieder studiert Modedesign im Master und ist für seinen extravaganten Kleidungsstil bekannt. Mit viel Herz und einer großen Portion Offenheit will er Modelchefin Heidi Klum von sich überzeugen. Weshalb sein Elternhaus einen großen Anteil an seiner gelassenen Art hat, verrät er im Interview.

Jermaine, 19 Jahre, Kassel

Jermaine hat es geschafft. Er ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Jermaine ist hauptberuflich Influencer und bringt schon Model-Erfahrung mit. Unter anderem war er Werbegesicht für eine bekannte Sportmarke. Sogar auf die New York Fashion Week hat es den 19-Jährigen schon verschlagen. Wie er das geschafft hat, erzählt er im Interview.

Julian, 24 Jahre, Frankfurt am Main

Julian kommt nicht allein zu "Germany's Next Topmodel" 2024. Mit im Gepäck hat er seinen Zwillingsbruder Luka. © ProSieben / Michael de Boer

Julian kommt nicht allein zu "Germany's Next Topmodel". Sein Zwillingsbruder Luka hat ebenfalls ein Ticket für Staffel 19 gelöst. Die beiden sind auch gemeinsam als Content-Creatoren tätig. Weshalb sich die Zwillinge nur auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich sehen, verrät er hier.

Linus, 25 Jahre, Berlin

Linus ist als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Der Sport spielt in Linus' Leben eine wichtige Rolle, vor allem Basketball hat es ihm angetan. Bei "Germany's Next Topmodel" stellt er sich nun einer neuen Herausforderung. Wie er seine ersten Model-Erfahrungen in den USA erlebt hat, erzählt er im Interview.

Livingsten, 23 Jahre, Berlin

Livingsten ist einer der ersten männlichen Kandidaten der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Michael de Boer

Livingstens familiäre Wurzeln reichen bis nach Sri Lanka. Aufgewachsen ist er jedoch in Saarbrücken. Inzwischen lebt Livingsten in Berlin und arbeitet als Supervisor im Einzelhandel. Vor GNTM stand er bisher erst einmal auf einem Laufsteg, um einen Bekannten bei seiner Modedesign-Abschlussprüfung zu unterstützen. Sein größter Traum wäre es, in Zukunft seine eigenen Kollektionen bei Fashionshows präsentieren zu dürfen.

Lucas, 24 Jahre, Norderstedt

Lucas ist einer der ersten männlichen Kandidaten der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Michael de Boer

Lucas, der bereits Schauspieler in der TV-Serie "Köln50667" war, teilt sich sein Zuhause mit seinem Freund und seinen zwei Möpsen Monti und Momo. Seit 13 Jahren ist der 24-Jährige dem Hip-Hop verfallen und lässt sich von seiner Mutter inspirieren. Lucas war mehrere Jahre im Dienst für die Bundeswehr und wurde dort oft mit Homophobie konfrontiert. Wie er damit zurechtgekommen ist, verrät er hier.

Luka, 24 Jahre, Frankfurt am Main

Luka ist mit seinem Zwillingsbruder Julian bei "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Michael de Boer

Luka studiert Media, Conception and Production und träumt von einer Reise auf die französisch-polynesische Insel Bora Bora. Seine Leidenschaften sind Sport, Fotografie und Videografie im Bereich Travel und Automobil. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Julian nimmt er an der 19. Staffel GNTM teil. Lukas besonderer Wunsch ist es, dass er und sein Bruder sich nie streiten und vor allem nie getrennt werden.

Marvin, 22 Jahre, Bielefeld

Marvin ist als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Vielleicht ist es das Adelsblut, das durch Marvins Adern fließt … auf jeden Fall kommt der charismatische Bielefelder verdammt cool rüber. Nun will er sich auch den "Germany's Next Topmodel"-Thron schnappen. Im Interview verrät der 22-Jährige, wie er über Nacht zum Prinzen wurde.

Max, 20 Jahre, Berlin

Max ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Max freut sich riesig darüber, dass nun auch Männer bei "Germany's Next Topmodel" dabei sein können. Die Teilnahme ist schon lange ein Traum des Berliners gewesen. Der 20-Jährige ist Nachwuchs-Designer und hat bereits erste Modelerfahrungen gesammelt.

Maximilian, 21 Jahre, Wien

Maximilian ist als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Maximilian hat seit Jahren keinen Kontakt zu seiner Familie und ist mit 18 in seine eigene Wohnung gezogen. Jetzt will er bei "Germany's Next Topmodel" 2024 überzeugen und als erstes queeres Male-Model die 19. Staffel gewinnen.

Pitzi, 33 Jahre, Hamburg

Pitzi hat es geschafft: Er darf mit Heidi Klum auf große Reise bei GNTM 2024 gehen. © ProSieben / Michael de Boer

Wer Pitzi in der Gruppe der ersten männlichen Teilnehmer von GNTM entdeckt hat, wird sich garantiert an ihn erinnern. Der groß gewachsene Hamburger fällt nicht nur mit seinen Tattoos, seinen Nägeln und dem Schmuck direkt ins Auge. Auch seine Frisur ist durchaus markant. Wie Pitzi zu seinen ersten Perücken-Designs gekommen ist, legt er im Interview dar.

Yanik, 20 Jahre, Gladbeck

Yanik ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Yanik hat viele verschiedene Facetten: Neben seiner Arbeit in einer Spielhalle in Oberhausen schwingt er regelmäßig das Tanzbein auf einer Tanzmaschine. Abgesehen davon, sind das Malen und das Schauspielern bereits von klein auf seine großen Leidenschaften. Weshalb er schon mit Machine Gun Kelly verglichen wurde, verrät er hier.

Yusupha, 25 Jahre, Bremen

Yusupha ist einer der ersten männlichen Kandidaten bei "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Michael de Boer

Yusupha, geboren in Gambia, hat seine Leidenschaften fest im Griff. Als Barkeeper und leidenschaftliches Model, Tänzer und Sportler bereichert er sein Leben mit Reisen und Kochen. Im Interview erzählt er von seiner bewegten Kindheit und der Flucht von Gambia nach Deutschland.

Die Models in der Übersicht

Du willst noch mehr über die Männer und Frauen der diesjährigen Staffel erfahren? Im Interview erzählen die Topmodel-Anwärter:innen spannende Details über sich und die Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" 2024. Lies alle Einzelheiten in den Modelporträts nach. Zur Übersicht der Frauen geht es hier lang:

Wer bekommt von Heidi Klum außerdem eine Einladung für die große "Germany's Next Topmodel"-Reise 2024? Das siehst du ab 15. Februar - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Alle Kandidaten im Überblick

