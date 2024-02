Royales Blut im Modelalltag

GNTM 2024: Kandidat Marvin ist ein Prinz in Ghana

Der 22-jährige Marvin ist in Ghana eine kleine Berühmtheit, denn sein Vater ist dort König eines Stammes. Jetzt will der gut gelaunte Bielefelder auch in Deutschland erfolgreich und Germany's Next Topmodel werden. Wie der Student zum Prinzen von Ghana wurde, erfährst du hier.