"Germany's Next Topmodel" beginnt in diesem Jahr direkt in Los Angeles. Erfahre hier die wichtigsten Infos über die neue Staffel die heutige Folge, deren Kandidatinnen und Gastjuror:innen sowie exklusive Insights.

In Folge 2 wird es stürmisch!

Es herrscht akute Sturmwarnung für die 2. Folge "Germany's Next Topmodel"! Dabei hat alles so gut angefangen in dieser Woche. Die Kandidatinnen durften die traumhafte Modelvilla mit wunderbarem Blick über das Hollywood Reservoir beziehen. Grund genug für offene Münder und staunende Models.

Für den Beach-Walk ist sogar Supermodel Elsa Hosk angereist, um den Models ein Tipps und Tricks beim Catwalk-Training zu geben. Doch dann trifft ein schwerer Sturm auf die sonst so makellosen Strände von Venice Beach. Kann der Entscheidungs-Walk stattfinden oder kommt muss das Set vorher evakuiert werden?

GNTM-Auftakt mit farbenfroher Fashionshow

Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft seit 16. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Eine Fashionshow in Hollywood mit Kleidern von Designer Peter Dundas, dazu Topmodel Winnie Harlow als Gastjurorin - das waren die Highlights, mit denen Heidi Klum zum Auftakt der neuen Staffel von "Germany's Next Topmodel" in Folge 1 aufwartete.

Erstmals erfolgte der Start direkt in Los Angeles, wo Heidi vorerst 29 neue Kandidatinnen begrüßte.

Wer ist raus?

Auf dem Laufsteg in einem Filmset fiel die Entscheidung des Staffelauftakts: Welche Models dürfen in die Villa einziehen und wer muss bereits wieder nach Hause reisen?

Insgesamt mussten vier Models die Show am Ende der 1. Folge verlassen. Wer raus ist, kannst du hier nachlesen und als Video ansehen.

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Vorab stellen sich die GNTM-Kandidatinnen online vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

Der Opener der 18. Staffel

Nach der Kollaboration mit Rapper Snoop Dogg im vergangenen Jahr wurde über den diesjährige Opener im Vorfeld viel gemunkelt. Ein erster Trailer zur 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" schafft nun Klarheit. Heidi Klum tanzt zu den Tunes der US-amerikanischen Popsängerin Pink. Zum Song "Never Gonna Not Dance Again" hüllt sich das Supermodel in ein kunterbuntes Kleid und gibt eine lockerleichte Tanzeinlage zum Besten.

Riesiges Heidi-Klum-Graffiti in Berlin gesichtet!

Auf eine Höhe von 15 m und insgesamt 180 qm erstreckt sich ein gigantisches Graffiti von Modelchefin Heidi Klum im Berliner Stadtteil Neukölln. Zum Start der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" 2023 hat das Künstlerkollektiv Concrete Candy tief in die Farbkiste gegriffen, um dieses Kunstwerk zu schaffen. Die ganze Story rund um das außergewöhnliche Graffiti lest ihr hier.

Das sind die Gastjuror:innen der neuen Staffel

Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" geht endlich los! In der ersten Folge hat Heidi Klum Supermodel Winnie Harlow und Designer Peter Dundas an ihrer Seite. Aber auch viele weitere Gastjuror:innen der aktuellen Staffel stehen fest.

Alle Start- und Sendezeiten im Überblick

Livestream und Liveticker

Es ist Donnerstagabend und du bist nicht zu Hause oder es gibt gerade keinen Fernseher in der Nähe? Kein Problem! Ein Smartphone oder Tablet plus eine Internetverbindung reichen vollkommen aus, um die neusten Geschehnisse rund um "Germany's Next Topmodel" 2023 mitzuverfolgen. Mit unserem Livestream und Liveticker bliebst du immer auf dem Laufenden.

GNTM 2023 in Bildern

Du willst weniger Text und mehr Fotos? Kein Problem. Wir halten die schönsten Momente und alle wichtigen Shootings gesammelt an einem Ort für dich bereit. Hier findest du einen Überblick der schönsten Fotos.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.