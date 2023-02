GNTM 2023: Die neuesten Infos nach Folge 2 hier nachlesen

"Germany's Next Topmodel" ist in diesem Jahr direkt in Los Angeles gestartet. Erfahre hier die wichtigsten Infos über die neue Staffel, die Geschehnisse von Folge 2 und alles über die Kandidatinnen und Gastjuror:innen.

Anzeige

Folge 2: Einzug in die Modelvilla, das erste Shooting und ein Tropensturm

Eine turbulente zweite Woche für die Models: Während der Einzug in die Modelvilla noch für Dauergrinsen und offene Münder gesorgt hat, herrscht bereits einen Tag später volle Konzentration beim ersten Staffel-Shooting. Heidi Klum höchstpersönlich fotografiert die Frauen in richtig professionellen Posen am Pool der Hollywood-Villa. Und dann zieht auch noch ein heftiger Tropensturm über L. A. und sorgt für Chaos am Venice Beach. Schau dir jetzt die gesamte 2. Folge an.

Wer ist raus in Folge 2?

Was für ein Sturm! In Folge 2 wird die GNTM-Crew von einem heftigen Tropentief heimgesucht. Am Venice Beach verharren Models und Filmcrew in einem Teamzelt, während draußen gefühlt die Welt untergeht.

Modelchefin Heidi Klum stellt klar: "Die Sicherheit meiner Models steht immer an erster Stelle." Das Resultat? Der Dreh muss abgebrochen und das Zelt evakuiert werden. Statt einem Entscheidungs-Walk gibt es an diesem Tag nur einen nasskalten Sprint zu den Autos für die Kandidatinnen.

Damit ist auch die Entscheidung vertagt, obwohl Weltstar Heidi Klum bereits davor warnt, sich über die heutigen Entwicklungen zu sehr zu freuen. In der nächsten Woche müssen sich die Models erneut von ihrer besten Seite zeigen. Dann könnte es laut Heidi für mehrere Topmodel-Anwärterinnen eng werden. "Es kann sein, dass uns beim Shooting schon einige verlassen werden", prophezeit sie.

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Anzeige

Anzeige

Hier stellen sich die GNTM-Kandidatinnen vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

Der Opener der 18. Staffel

Nach der Kollaboration mit Rapper Snoop Dogg im vergangenen Jahr wurde über den diesjährige Opener im Vorfeld viel gemunkelt. Ein erster Trailer zur 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" schafft nun Klarheit. Heidi Klum tanzt zu den Tunes der US-amerikanischen Popsängerin Pink. Zum Song "Never Gonna Not Dance Again" hüllt sich das Supermodel in ein kunterbuntes Kleid und gibt eine lockerleichte Tanzeinlage zum Besten.

Riesiges Heidi-Klum-Graffiti in Berlin gesichtet!

Auf eine Höhe von 15 Meter und insgesamt 180 Quadratmeter erstreckt sich ein gigantisches Graffiti von Modelchefin Heidi Klum im Berliner Stadtteil Neukölln. Zum Start der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" 2023 hat das Künstlerkollektiv Concrete Candy tief in die Farbkiste gegriffen, um dieses Kunstwerk zu schaffen. Die ganze Story rund um das außergewöhnliche Graffiti lest ihr hier.

Anzeige

Das sind die Gastjuror:innen der neuen Staffel

Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" geht endlich los! In der ersten Folge hat Heidi Klum Supermodel Winnie Harlow und Designer Peter Dundas an ihrer Seite. Aber auch viele weitere Gastjuror:innen der aktuellen Staffel stehen fest.

Alle Start- und Sendezeiten im Überblick

Livestream und Liveticker

Es ist Donnerstagabend und du bist nicht zu Hause oder es gibt gerade keinen Fernseher in der Nähe? Kein Problem! Ein Smartphone oder Tablet plus eine Internetverbindung reichen vollkommen aus, um die neusten Geschehnisse rund um "Germany's Next Topmodel" 2023 mitzuverfolgen. Mit unserem Livestream und Liveticker bliebst du immer auf dem Laufenden.

Anzeige

Anzeige

GNTM 2023 in Bildern

Du willst weniger Text und mehr Fotos? Auch kein Problem. Wir halten die schönsten Momente und alle wichtigen Shootings gesammelt an einem Ort für dich bereit. Hier findest du einen Überblick der schönsten Fotos.

Die Musik von GNTM 2023

Der perfekte Walk kommt erst mit der richtigen Musik so richtig zur Geltung. Mit der offiziellen GNTM-Playlist holst du dir 2023 wieder das Laufsteggefühl nach Hause oder machst unterwegs die Welt zu deinem Catwalk.

Über Spotify, Apple Music oder Deezer kannst du viele Songs der aktuellen Staffel genießen. Jede Woche findest du hier die neusten Tracks aus dem GNTM-Kosmos.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.