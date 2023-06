Erfahre hier alles Wichtige über die 18. Staffel GNTM, was bis Folge 16 passiert ist, was noch bevorsteht und alles über die Models und aktuellen Gastjuror:innen.

Das passierte in Folge 16

In Folge 16 von "Germany's Next Topmodel" 2023 kämpften die verbliebenen acht Topmodel-Anwärterinnen um den Einzug ins Halbfinale. Dabei warf das große Finale der 18. Staffel am 15. Juni schon seinen Schatten voraus: Denn es stand das Covershooting für die deutsche Ausgabe der "Harper's Bazaar" an.

Das wichtigste Shooting der Staffel

Die 19-jährige Selma schwärmte vor dem Shooting voller Vorfreude: "Das ist für ein Model einfach die größte Ehre, mal auf dem Cover eines Magazins zu sein." Diese Ehre wird aber nur einer der Kandidatinnen zuteilwerden. Denn nur das Foto der Gewinnerin von GNTM 2023 wird schlussendlich auf dem Cover der Juli-Ausgabe des renommierten Modemagazins zu sehen sein.

"Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider war Gastjurorin

Man darf also mit Fug und Recht behaupten, dass die Models vor ihrem wichtigsten Shooting überhaupt standen. Hierfür posierten die Kandidatinnen im heißen Wüstensand von Nevada. Eingekleidet von High-Fashion-Labels wie Valentino oder Jason Wu wollten die Models Heidi Klum und ihre Gastjurorin Kerstin Schneider von sich überzeugen. Wem gelang dies?

Kerstin Schneider war in Woche 16 die perfekte Unterstützung für Heidi in der Jury. Schließlich ist sie seit 2015 die Chefredakteurin der deutschen Ausgabe der "Harper's Bazaar".

Die Models verwandelten sich in Dragqueens

Nach dem Covershooting war für Anna-Maria, Ida und Co. aber längst noch nicht Schluss. Am Entscheidungstag mussten sie gemeinsam mit einer Dragqueen in extravaganten Outfits vor Livepublikum eine Show bieten. Dafür galt es, eine Choreografie einzustudieren, mit der so manche Kandidatin ihre Probleme hatte. Besonders Selma kam mit einem Accessoire in ihrer Performance nicht klar. Und auch Best Agerin Nicole bereitete die Drag-Show große Sorgen.

"Ich habe mega Lust, weil halt auch echte Zuschauer da sind. Man performt nicht nur für die Kamera, sondern auch wirklich für Zuschauer. Ich freue mich richtig, das wird toll", sagte Coco vor der großen Herausforderung. Wer konnte dem Publikum so richtig einheizen?

Wer tanzte sich ins Halbfinale?

Am Ende der 16. Folge hatte Heidi Klum nicht für jede ein Foto. Zwei Models mussten kurz vor dem Einzug ins Halbfinale GNTM 2023 verlassen. Sie legten die schwächste Leistung in Woche 16 an den Tag. Welche beiden Kandidatinnen die Heimreise antreten mussten, siehst du im Clip.

Folge 16 war an Heidi Klums 50. Geburtstag, 1. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Die Wiederholung läuft am 2. Juni 2023 um 20:15 Uhr auf sixx.

+++

Viva Las Vegas! Das passierte in Folge 15

Für die neun verbliebenen Topmodel-Anwärterinnen ging es in die schillernde Wüstenstadt Las Vegas. Schon bei der Ankunft kamen die Models gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Voller Begeisterung checkten sie ins Luxushotel ein.

Nur eine fehlte: Aufgrund ihrer Corona-Erkrankung blieb Somajia zur Sicherheit in Quarantäne. Wie es der 21-Jährigen in Woche 15 erging und ob sie mit einem negativen Testergebnis zu den anderen Models zurückkehren durfte, liest du hier:

Heidi zeigte den Models das Nachtleben von Las Vegas

Das nächste Highlight folgte zugleich: Heidi Klum lud ihre Topmodel-Anwärterinnen zu einer gemeinsamen Partynacht in einem der angesagtesten Clubs in Las Vegas ein. Doch nicht alle duften mit: Wegen der strengen Jugendschutzgesetze in den USA konnten Selma, Coco und Katherine nicht mitgehen. Der Frust und die Enttäuschung waren entsprechend groß.

Während die Kandidatinnen, die mindestens 21 Jahre alt sind, zu einer Party mit DJ Tiësto aufbrachen, mussten die jüngeren im Hotel bleiben.

Unterwasser-Shooting: Die Models tauchten ab

Am nächsten Tag ging es für die Models ins kühle Nass zu einem Unterwasser-Shooting. Heidi Klum hatte sich wieder einmal etwas ganz Besonderes ausgedacht und einen riesigen XXL-Wassertank am Las Vegas Strip aufstellen lassen.

In sexy Outfits aus Lack und Leder tauchten die GNTM-Anwärterinnen ab, um am Boden des Aquariums für Starfotograf Russell James zu posieren. Die Schwierigkeit dabei: Abtauchen, Körperhaltung und Gesichtsausdruck zu vereinbaren. Heidi wünschte sich ausdrucksstarke Gesichter - auch unter Wasser.

Während Vivien selbstbewusst an die Herausforderung ging, hatten Selma und Katherine deutliche Probleme beim Unterwasser-Fotoshooting.

Rasanter Walk auf einem fahrenden Truck

Der Entscheidungs-Walk war in Woche 15 nicht weniger aufregend, denn er fand auf einem fahrenden Truck statt. Für diese spezielle Herausforderung bekamen die Models ein Coaching von Stefanie Giesinger, die den Walk gleich selbst vormachte.

Dann mussten die Models ihre Catwalk-Skills auf dem Dach des fahrenden Lkw unter Beweis stellen. Besonders herausfordernd war die Aufgabe für Kandidatinnen mit Höhenangst wie Anna-Maria und Nicole.

Stefanie Giesinger, die GNTM-Gewinnerin der 9. Staffel, kam in Folge 15 zu ihren Wurzeln zurück und stand Heidi Klum als Gastjurorin zur Seite.

Wer ist raus nach Folge 15?

Am Ende von Woche 15 musste eine Kandidatin GNTM 2023 verlassen. Sie konnte weder beim Shooting noch beim Entscheidungs-Walk überzeugen. Welches Model die Heimreise antreten musste, siehst du im Clip.

Folge 15 war am 25. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Die Wiederholung lief am 26. Mai 2023 um 20:15 Uhr auf sixx.

+++

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: Zunächst 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Hier stellen sich die GNTM-Kandidatinnen vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

Infos zum GNTM-Finale 2023

Das "Germany's Next Topmodel"-Finale 2023 findet am 15. Juni statt. Das hat Heidi Klum verraten und dabei auch den Austragungsort bekanntgegeben. Die fulminante Show wird erneut in Köln steigen.

