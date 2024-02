Das Wichtigste in Kürze Mit ihrem Buzz Cut und ihrem eher androgynen Kleidungsstil setzt Lilli direkt besondere Akzente. Im Interview verrät sie, wie sie zu ihrer massiven Style-Veränderung kam.

Du willst noch mehr über die 22-Jährige erfahren? Schau dir jetzt Lillis Porträtseite an. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 findest du übrigens hier und zu den Sendezeiten geht es da lang.

Anzeige

She's got the look! Lehramts-Studentin Lilli fällt mit ihrem kurzen Buzz Cut und ihrem eher maskulinen Stil sofort auf. Bei "Germany's Next Topmodel" will sie mit genau diesem Look punkten und beweisen, dass moderne Typen im Modelbusiness einen Platz haben.

Das ist GNTM-Kandidatin Lilli

Lilli ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Buzz Cut, Zahnlücke, Vintage-Klamotte: Gestatten, hier kommt Lilli. Die 22-Jährige, die Politik- und Germanistik auf Lehramt studiert, weiß, wie man aus der Masse heraussticht. Mit ihrem "eher maskulinen Look" wirkt die Mannheimerin auf Anhieb ziemlich special.

Anzeige

Anzeige

Veränderung braucht Zeit

Doch Lilli sah nicht immer so aus. "Meine Style-Veränderung hat vor circa drei Jahren angefangen, als ich aus der Schule gekommen und in eine neue Stadt gezogen bin."

Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich mich ein bisschen mehr wie die Männer anziehen will. Lilli

Im ersten Schritt habe sie ihre Haare kurz geschnitten, erzählt die 22-Jährige. Das sei schlichtweg eher ihr Typ gewesen. Ihr Nebenjob in einem Vintage-Laden habe ihr außerdem dabei geholfen, ihren heutigen, eher androgynen, maskulinen Look zu prägen. Auch das Umfeld dort habe sie stets auf dem Weg zu ihrer Stil-Findung unterstützt.

Anzeige

Männer gehen auf Distanz

Doch Lillis optisches Makeover hat auch seine Schattenseiten.

Ich hab in der Zeit wieder ein bisschen angefangen zu daten. Und da ist es schon krass gewesen, wie viel weniger gut ich jetzt bei Männern angekommen bin. Lilli über ihren neu gewonnenen, männlicheren Style

Es sei sehr schade, dass das heutzutage immer noch so ist, bemerkt Lilli.

Lillis Freund zeigt mit cooler Aktion Solidarität

Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Ihr jetziger Freund Luca geht mit gutem Beispiel voran. Zwar habe er die Mannheimerin noch mit mittellangen Haaren kennengelernt. Doch als sich Lilli zu ihren ersten Buzz Cut entschloss, zog ihr Partner kurzerhand mit und schnitt sich die Haare ebenfalls ab. "Wir hatten beide zusammen einen blonden Buzz Cut, das war sehr cool", freut sich 22-Jährige über die solidarische Aktion.

Lillis Markenzeichen, ihr eher männlicher Look, könnte aber auch zur Herausforderung bei "Germany's Next Topmodel" werden.

Meine größte Herausforderung wird es sein, diesen femininen Look gut rüberzubringen. Lilli

Kann Lilli bei "Germany's Next Topmodel" überzeugen und damit ein Ausrufezeichen für außergewöhnliche und unkonventionelle Modeltypen setzen? Das erfährst du ab 15. Februar immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige