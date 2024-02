"Ich bin Stier, stur und komm immer zu spät": Male-Model Aldin ist bei GNTM 2024 dabei

Das Wichtigste in Kürze Aldin modelt bereits seit vielen Jahren und verdient damit auch seine Brötchen. Nach dem dritten Platz bei "Switzerland's Next Topmodel" will er nun den deutschen Markt aufmischen und Heidi Klum von sich überzeugen.

Aldin ist hauptberufliches Model und hat es bereits bei "Switzerland's Next Topmodel" aufs Treppchen geschafft. Der 22-Jährige kann sich also auf massenhaft Erfahrung stützen und will so Germany's Next Topmodel werden.

Aldin möchte mehr sein als nur das Abbild seines Instagram-Accounts

Aldin ist eines der ersten Male-Models bei "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben / Michael de Boer

Zu Social Media hat Aldin eine besondere Beziehung. Zwar nutzt er seinen Instagram-Account sehr regelmäßig. Dennoch hat der 22-Jährige stets im Blick, dass es ein Leben abseits von Reels und Storys gibt. Schließlich wolle er sich nicht einzig und allein durch sein Profil definieren lassen.

Dein Instagram-Account wird morgen gelöscht - und wer bist du dann? Aldin

Trotz allem dient Aldins Account ihm als Motivations- und Energiequelle. Denn sein Selbstbewusstsein wurde durch das positive Feedback auf der Plattform durchaus bestärkt. "Ich habe angefangen, aus Spaß Fotos zu machen. Das kam auch echt gut an bei den Leuten." Dieses Selbstbewusstsein müsse man dann aber auch in die Realität tragen, ist der 22-Jährige überzeugt.

Berufen zum Model?

Aldin ist wahrlich kein Rookie im Model-Business, ganz im Gegenteil.

Ich arbeite seit einem Jahr hauptberuflich als Model. Aldin

Diesen Erfolg hat sich der 22-Jährige hart erarbeitet. Bereits mit 16 Jahren begann er mit dem Modeln. Auf Bitte der Eltern stand damals aber noch das Abitur im Fokus. Mittlerweile blickt Aldin auf etliche Jobs zurück. "Ich habe einige Kampagnen machen können", erzählt das Male-Model. Von Foto- und Videokampagnen bis hin zu Laufsteg-Jobs: Aldin kann überall sein Häkchen setzen.

Ich würd sagen, ich bin mittlerweile ganz gut abgehärtet und habe gut Erfahrung sammeln können. Aldin

Aldin bei "Switzerland's Next Topmodel"

Die Erfahrung, der Modeljob: All das kommt nicht von ungefähr. Denn Aldin hat noch ein weiteres interessantes Detail in seinem Lebenslauf vorzuweisen. Im Jahr 2021 nahm der 22-Jährige an der Schweizer Variante von GNTM, "Switzerland's next Topmodel", teil und konnte sich einen Platz auf dem Treppchen sichern.

Bei "Germany's Next Topmodel" will er nun nach dem Titel greifen: "Jetzt bin ich hier und gebe mich nicht zufrieden mit dem dritten Platz."

