"Ich hab wirklich Angst": Diese Challenge bringt Best Agerin Nicole bei GNTM 2023 an ihre Grenzen

Das Wichtigste in Kürze In Woche 15 kommen Nicole und Anna-Maria an ihre Grenzen. Beim Truck-Walk wird ein fahrender Lkw zum Catwalk. Ob das mit Höhenangst gutgehen kann?

Der Catwalk ist in Woche 15 ein fahrender Truck. Zu viel für die von Höhenangst geplagte Nicole?

+++ Update, 25. Mai 2023 +++

Nicole und Anna-Maria kommen beim Truck-Walk an ihren Grenzen

In Woche 15 müssen sich einige Models ihren größten Ängsten stellen; darunter auch Nicole und Anna-Maria. Vor dem Entscheidungs-Walk auf einem fahrenden Truck haben die beiden Models großen Respekt. Können sie ihre Höhenangst überwinden? Lies hier die ganze Geschichte:

+++ Update, 27. April 2023 +++

Das Casting bei Kilian Kerner steht an

Läuft Nicole für Kilian Kerner auf der Berlin Fashion Week? © ProSieben / Richard Hübner

In Woche elf haben die Topmodel-Anwärterinnen die Chance, zahlreiche Jobs zu ergattern. In Berlin geht es unter anderem zum Casting für Kilian Kerners Fashion –Week Show. Dabei kann Nicole beim Designer besonders punkten.

Nicole: "Laufsteg ist einfach so meins"

Kurz vor dem Runway-Casting ist Nicole aufgeregt. Schließlich muss sich die Best-Ager-Kandidatin der Konkurrenz mit 700 anderen Models stellen und Designer Kilian Kerner von sich überzeugen. "Laufsteg ist einfach so meins, dafür brenne ich", erklärt Nicole im Vorfeld. "Ich hoffe, dass ich ihn auch als Best Agerin überzeugen kann."

Kilian Kerner ist begeistert von Nicole

Der Designer ist sichtlich angetan von dem 49-jährigen Model. Wie Kilian Kerner später offenbart, habe Nicole ihn direkt umgehauen, als sie reinkam. "Die Frau hat einen Wahnsinnskörper, die hat eine Aura, die hat eine ganz tolle Haut. Und die bringt was mit, wenn die in den Raum kommt", zeigt sich der Modedesigner begeistert von Nicole.

Nicole bekommt den Job

Mit ihrem starken Eindruck beim Casting kann Nicole den Designer von sich überzeugen. Die Best Agerin wird für Kilian Kerners Fashion-Week-Show gebucht. Nicole kann es kaum glauben. "Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das so begreifen soll", zeigt sich Nicole überwältigt über ihren ersten großen Job bei GNTM 2023. "Ich freue mich so, das ist so cool."

+++ Update, 13. April 2023 +++

So haben sich Nicole und Heidi Klum kennengelernt

Heidi Klum und Fotografin Sheryl Nields sind begeistert von Kandidatin Nicole: "Sie weiß einfach, wie man modelt.", kommentiert Heidi ihr Shooting in Woche neun. © Sheryl Nields

Vor rund 30 Jahren wohnte Nicole mit Heidi Klum in einer Model-WG in Mailand. Beim Kuscheltier-Shooting in Woche neun erinnert sich die Best Agerin an die gemeinsame Zeit zurück - und verrät, dass Heidi eine echte Naschkatze war.

Nicole kannte Heidi Klum bereits vor "Germany's Next Topmodel" persönlich. Wie sie die Modelchefin vor rund 30 Jahren kennengelernt hat? "Nach der Schule bin ich ins Ausland und wollte modeln. Wir hatten zufällig die gleiche Agentur in Mailand", erzählt die Best Agerin im Interview, kurz vor dem Kuscheltier-Fotoshooting in Woche neun.

Es ist komisch, nach so vielen Jahren sich wiederzusehen. Nicole

Nicole plaudert aus dem Nähkästchen

Am Shooting-Set erinnert sich Nicole an die Zeit mit Heidi in der gemeinsamen Model-WG in Mailand zurück. Die Nachzüglerin verrät, dass Heidi gerne Schoko-Bons genascht habe. "Die habe ich pausenlos gegessen", gibt die Modelchefin scherzhaft zu. Außerdem habe sie immer viele Muffins verputzt. "So viele Muffins […], dass die mich Muffin genannt haben", erinnert sich Heidi.

Ob Nicole noch weitere Geschichten über die aufregende Zeit mit Heidi Klum in Mailand auf Lager hat, bleibt abzuwarten. In Woche neun erhält Nicole noch einmal die Chance, sich in der nächsten Runde zu beweisen.

+++ Update, 11. April 2023 +++

Nicole trat in den 90er schon in Gottschalk-Show auf

Best Agerin Nicole beim Sedcard-Shooting in Folge 8 von "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Vor rund 30 Jahren lernte Nicole Modelchefin Heidi Klum bereits in einer gemeinsamen Model-WG in Mailand kennen. Jetzt treffen sich die beiden bei "Germany's Next Topmodel" wieder. In Staffel 18 will Nicole ihre zweite Chance nutzen. Hier erfährst du, wie die Kandidatin bei dem Modelwettbewerb 1992 ausgesehen hat.

+++ Update, 7. April 2023 +++

Tränen bei Nicole nach verpatztem Walk

Nicole bei der Entscheidung am Huntington Beach in Woche neun © ProSieben / Richard Hübner

Was für ein Auf und Ab bei Nicole. Zu ihrem GNTM-Debüt in Folge 8 folgt nach einem begeisternden Shooting ein ernüchternder Walk. Doch der Reihe nach ...

Nicole sorgt bei Thomas Hayo für Begeisterung

Was für ein grandioser Auftakt für Nicole: Beim Shooting kann die Nachzüglerin den heutigen Fotografen Thomas Hayo restlos begeistern. "Wir haben einen Profi vor der Kamera", staunt der 54-jährige Creative Director, der sichtliche Freude daran hat, die Best Agerin abzulichten. Hayo gibt sich sehr zufrieden. Viele der Fotos könne er in der Theorie sofort für fertige Anzeigen nutzen, meint der Fotograf anerkennend.

Nicole: "Ich fühle mich pudelwohl in meinem Körper"

Auch Nicole kann dem Shooting einiges abgewinnen. Man merkt, dass der zweifachen Mutter die Arbeit vor der Kamera vertraut ist und sie sich im Einklang mit ihrem Körper befindet. Das sieht die Offenbacherin ähnlich: "Ich bin ja nicht mehr 20, der Körper verändert sich und ich fühle mich trotzdem pudelwohl in meinem Körper."

Thomas Hayo: Nicole ist eine wunderschöne Frau

Thomas Hayo hat die Best Agerin jedenfalls auf dem Zettel und räumt der 49-Jährigen große Chancen ein: "In meinen Augen ist Nicole jemand, der es ganz weit schaffen kann. Denn das ist auch eine wunderschöne Frau", schwärmt der Fotograf.

Nicole mit Blackout beim Walk-off

Auch wenn Nicole beim Shooting mehr als überzeugen konnte, ist sie schon bei der Entscheidung eine Wackelkandidatin. Doch was war geschehen? Beim Walk-off treten die Topmodel-Anwärterinnen in direkte Konkurrenz und laufen zu zweit auf dem Catwalk. Wer mehr herausstechen kann, gewinnt die Runde - die jeweils andere Kandidatin wackelt. Und genau das passiert Nicole, als sie gegen Selma antritt.

Nicole: "Ich bin sauer auf mich!"

Ein kompletter Blackout führt dazu, dass Nicole einen höchstens mittelprächtigen Walk hinlegt. Im Nachgang zeigt sich die Best Agerin niedergeschlagen. "Ich bin nicht enttäuscht von mir. Ich bin sauer auf mich und ich wusste, dass es was Neues für mich ist - und ich neige dazu, mir zu viel Druck zu machen", erzählt die 49-Jährige im Nachgang, dann kommen ihr die Tränen: "Ich ärgere mich einfach komplett über mich!"

Erleichterung bei Nicole

Am Ende heißt es dennoch durchatmen für Nicole. Denn am heutigen Tag waren zwei Models schlechter als die Best Agerin: Mirella und Leona. Damit ist Nicole eine Runde weiter. So richtig abschalten kann die zweifache Mutter dennoch nicht. "Ich bin noch [voller] gemischter Gefühle. Ich bin total erleichtert, dass ich noch ein bisschen kämpfen darf. […] Aber auf der anderen Seite bin ich am Zittern wegen den Mädels. Das tut mir so leid!"

+++ Update, 6. April 2023 +++

So sah Nicole früher aus

Best Agerin Nicole fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper und das zeigt sie auch beim Sedcard-Shooting. © Heidi Klum

Nicole ist eine der Nachzüglerinnen bei "Germany's Next Topmodel" 2023. Denn in Folge 8 holt Heidi Klum überraschend sechs weitere Models hinzu und macht aus 13 wieder 19 Kandidatinnen. Mit ihren 49 Jahren gehört Nicole zu den Best Agerinnen der 18. Staffel. Doch wie sah Nicole früher aus? Das verrät sie nun im exklusiven Interview.

Hier kannst du die gesamte Story nachlesen:

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Nicole will sich bei GNTM 2023 als Best-Ager-Model beweisen

Nicole ist eine der Nachzüglerinnen bei GNTM 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Lernfähigkeit, Gelassenheit, Humor: drei Eigenschaften, mit denen die 49-jährige Nicole Germany's Next Topmodel 2023 werden möchte. Zusammen mit ihrer Familie wohnt sie in Offenbach am Main. Während sie die Samstagabende gern mit Freund:innen im Restaurant verbringt, setzt sie am Sonntag auf Gemütlichkeit und schaut Filme - am liebsten mit der ganzen Familie. Eine Modekampagne für Armani zu shooten wäre für Nicole ein Modeltraumjob.

"Jetzt ist einfach mal wieder Zeit für mich", erklärt die 49-jährige Nicole im Vorstellungsclip. Da die Kinder jetzt erwachsen sind, sei nun der richtige Zeitpunkt, um herauszufinden, was man als Model noch aus ihr rausholen könne.

Nicole kennt Heidi Klum persönlich

Nicole hat schon immer nebenbei gemodelt. Sie wurde selbst in jungen Jahren bei einem Modelwettbewerb entdeckt - ausgerechnet dem Wettbewerb, aus dem Heidi Klum damals als Gewinnerin hervorging. Während es Heidi auf die großen Laufstege zog, entschied sich Nicole für Familie.

Nicole: "Ich liebe es, zu experimentieren"

Nicole sagt selbst, dass sie wenig Zeit für Hobbys habe: "Ich muss mich da immer ein bisschen freistrampeln." Neben Lesen und Filmeschauen widmet sich die Best Agerin leidenschaftlich der Mode. "Ich liebe es, zu experimentieren, Trends auszuprobieren", verrät sie. Wichtig seien Nicole vor allem die Accessoires. "Da bin ich auch ein bisschen verrückt", gesteht die 49-Jährige.

Über sich sagt Nicole, dass sie eine sehr elegante Person sei: "Ich glaube, das ist etwas Besonderes an mir - und meine Stärke." Warum sie GNTM 2023 wird? "Weil jetzt ein elegantes Model an die Spitze muss!", ist sich die Best Agerin sicher.

+++ Update 20.04.2023 +++

+++ Update, 4. April 2023 +++

In Folge 8 kommen 6 Nachzüglerinnen zu GNTM 2023. Unter ihnen sind auch mehrere Best Agerinnen - aber nicht alle. Wie reagieren die bisherigen GNTM-Kandidatinnen auf sie? Die weiteren neuen Kandidatinnen sind Zuzel, Ina, Charlene, Marielena und Maike.