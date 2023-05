"Ich habe heute leider kein Foto für dich" - Muss Kandidatin Somajia GNTM in Woche 15 verlassen?

Das Wichtigste in Kürze Am Ende von Woche 14 ist Somajia beim Elimination-Walk nicht dabei. Und auch in Woche 15 verpast sie ein wichtiges Shooting. Muss die 21-Jährige GNTM 2023 jetzt verlassen?

Aufgrund ihrer anhaltenden Corona-Infektion verpasst Somajia das Unterwasser-Shooting in Woche 15. Pünktlich zum Entscheidungs-Walk ist die 21-Jährige negativ getestet. Schafft sie den Einzug ins Viertelfinale?

+++ Update, 25. Mai 2023 +++

Auch zu Beginn von Woche 15 ist Somajias Corona-Test noch immer positiv und sie bleibt von den anderen Models isoliert. Die bittere Konsequenz: Die 21-Jährige verpasst nicht nur die gemeinsame Partynacht mit Heidi Klum, sondern auch das Unterwasser-Shooting am Las Vegas Strip mit Starfotograf Russell James. Doch dann kann Somajia aufatmen: Sie hat ihre Corona-Infektion ohne schweren Verlauf überstanden und bekommt die Chance, sich beim Entscheidungs-Walk zu beweisen.

Somajia: "Action ist auf jeden Fall mein Ding"

Somajia gibt auf dem rollenden Truck alles: Ihre Endpose sitzt. © ProSieben / Sven Doornkaat

Und der hat es in sich: Die Models müssen ihre Catwalk-Skills auf dem Dach eines fahrenden Trucks unter Beweis stellen. Genau das Richtige für Somajia. "Ich hab auf jeden Fall Bock auf Action. Action ist auf jeden Fall mein Ding", sagt die 21-Jährige vor der Challenge und freut sich: "Ich war die ganze Zeit in Quarantäne, ich brauch ein bisschen Energie!"

Somajia strotzt vor Energie

Und siehe da: Mit der nötigen Energie kann Somajia beim spektakulären Entscheidungs-Walk punkten. Obwohl die Topmodel-Anwärterin auf dem rollenden Lkw Probleme bei den Drehungen hat, kann sie mit einer starken Endpose auftrumpfen. "Es war echt ein überwältigender Moment, da oben zu stehen. Man hat sich gefühlt wie so eine Queen, das war schon krass", erzählt Somajia im Nachhinein.

Als die 21-Jährige dann noch einmal vor der Jury läuft, überzeugt sie restlos. "Ich mag Somajias Walk", zeigt sich Gastjurorin Stefanie Giesinger begeistert. "Nachdem sie Corona hatte: Man merkt, sie hat richtig wieder Bock heute", merkt Heidi an. "Sie hat die Motivation", fügt Stefanie hinzu.

Heidi hat Somajia vermisst

Bei der Entscheidung findet Heidi rührende Worte für Somajia. "Ich bin so froh, dass du zurück bist", freut sie sich über Somajias Rückkehr. "Ich muss sagen, ich hab dich sehr vermisst: dich als Mensch, aber vor allem auch als Model." Man merkt, die 21-Jährige ist der Modelchefin richtig ans Herz gewachsen.

Heidi: "Somajia, ich habe heute leider kein Foto für dich"

Doch dann kommt von Heidi der Satz, vor dem sich alle Models fürchten: "Ich habe heute leider kein Foto für dich." Ist Somajia etwa kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale raus? Schnell gibt es Entwarnung. "Letzte Woche hast du einen Walk, diese Woche ein Fotoshooting verpasst und ich finde, man merkt, dass du die doppelte Energie an den Tag legst. Und ich muss sagen, dein Walk heute gehört mit zu den besten", erklärt die Modelchefin. Damit sichert sich Somajia ein Ticket in die nächste Runde - ganz ohne Foto.

+++ Update, 18. Mai 2023 +++

Somajia fehlt beim Entscheidungs-Walk

Somajia beim Wüsten-Shooting mit Modefotograf Kristian Schuller in Woche 14. © ProSieben / Sven Doornkaat

In Folge 14 muss Somajia aufgrund eines positiven Covid-Testergebnisses in Quarantäne. Zuvor begeistert sie beim Wüsten-Shooting sowohl Heidi Klum als auch Fotograf Kristian Schuller mit ihrer Performance und ihrer Wandelbarkeit. Aber die Topmodel-Anwärterin will trotzdem abliefern und plant daher ihren eigenen Quarantäne-Walk im Motelzimmer. Alles Wichtige zu Somajia in Woche 14 und Woche 15 erfährst du in dieser News.

+++ Update, 11. Mai 2023 +++

In Woche 13 hat Heidi Klum eine große Überraschung für Somajia: Die Modelchefin hat die Schwester der 21-Jährigen nach Los Angeles einfliegen lassen. Als Somajia sie beim Glamour-Shooting erspäht, ist die Topmodel-Anwärterin völlig aus dem Häuschen. "Oh mein Gott! What the fu**! ist das Samira?!" Überraschung geglückt!

Überraschung für Somajia: Ihre Schwester ist da!

Emotionales Wiedersehen bei GNTM 2023: Somajia bekommt Besuch von ihrer Schwester Samira. © ProSieben / Sven Doornkaat

Somajia und Samira verbindet nicht nur ihr gemeinsamer Vater, sondern auch eine enge Freundschaft. "Wir sind schon durch Tiefen und Höhen gegangen und haben auch schon oft auf Jobs gearbeitet, wo wir unterbezahlt worden sind", gibt Samira im Vorfeld preis. "Weil wir zusammen waren, war es dann nicht so schlimm", fährt sie fort. "Es war schon hart in unserem Leben." Deswegen sei Samira umso stolzer, Somajia in L.A. besuchen zu dürfen.

Ein Traum wird wahr! Schwestern-Reunion in L.A.

Somajia kann es kaum fassen, dass ihre Schwester Samira vor ihr steht. "Oh mein Gott, meine beste Freundin ist hier. Das ist so ein geiler Moment", ist Somajia überglücklich. "Das habe ich echt nicht erwartet. Das war wirklich eine fette Überraschung!"

Wie Somajia erzählt, seien ihre Schwester und sie noch vor einem Jahr auf einer Bank gesessen und hätten darüber philosophiert, eines Tages in Los Angeles zu sein. Dass diese Traumvorstellung schon bald in Erfüllung gehen würde, damit hätte die 21-jährige Bielefelderin nicht gerechnet. "Ich bin echt so dankbar, dass [Samira] hier ist und […] dass wir das zusammen erleben dürfen."

Die Überraschung findet hier jedoch noch kein Ende. Die Schwestern dürfen es sich zusammen in einem Luxus-Penthouse für eine komplette Woche gutgehen lassen und die Zeit, in der sie getrennt voneinander waren, aufholen.

+++ Update, 20. April 2023 +++

Somajia überzeugt mit emotionaler Rede

Somajia beim Entschedungs-Walk in Woche zehn © ProSieben / Richard Hübner

In Woche zehn stehen knallharte Interviews an: Claudia von Brauchitsch will die Models auf das Leben in der Öffentlichkeit vorbereiten. Auch Somajia muss ganz schön schlucken, als sie die Journalistin mit einigen Social-Media-Posts der 21-Jährigen konfrontiert. Von den Fragen fühlt sich das Model mehr und mehr in die Ecke gedrängt. Dann platzt der Knoten. Aber alles der Reihe nach …

Somajia unter Druck

Somajia ist Teil der letzten Dreiergruppe, die interviewt wird. Als das Interview beginnt, stellt Claudia von Brauchitsch Fragen zu einigen ihrer Postings auf Social Media. Denn die Journalistin hat das Instagram-Profil der Topmodel-Anwärterin durchforstet und Bilder gefunden, die einen teuren Lifestyle suggerieren. Auf einem trägt Somajia beispielsweise eine Luxushandtasche. Die 21-Jährige bestätigt auf Nachfrage der Journalistin, dass die Tasche echt sei, gibt aber nur knapp Auskunft zu ihren Arbeitsverhältnissen: Sie arbeite an einer Tankstelle und als Tänzerin auf Veranstaltungen.

Somajia wirkt für Claudia von Brauchitsch unnahbar

Im Laufe des Interviews gibt sich Somajia unvorbereitet und zurückhaltend. Claudia von Brauchitsch kritisiert, dass Somajia nur kurze Antworten gebe und man ihr alles aus der Nase ziehen müsse. "Das ist insofern schwierig, weil es dich sehr unnahbar macht", fügt die Anchorwoman hinzu. "Du musst vorbereitet sein auf diese Fotos", legt sie dem Model ans Herz. Das lässt Somajia nicht auf sich sitzen.

Bei Somajia platzt der Knoten

Die Worte der Journalistin wirken wie ein Weckruf für Somajia. Sie betont, viel mehr als nur eine Frau mit einer teuren Handtasche zu sein. "Ich bin eine wunderschöne Frau", sagt sie selbstbewusst.

Ich bin viel mehr als eine Louis-Vuitton-Tasche. Somajia

Somajia hält eine Brandrede auf sich und ihre Bilder. "Ich kann mich in vielen verschiedenen Facetten zeigen, und dadurch kann ich mich vermarkten", ist sich die Kandidatin sicher. Somajia verdeutlicht ihre Aussage an einem Instagram-Post, auf dem sie afrikanische Kleidung trägt. Dadurch könne sie auch ihre Kultur und ihr Selbstbewusstsein repräsentieren. "Ich finde, ich tue das", sagt die 21-Jährige stolz.

Claudia von Brauchitsch ist erleichtert und froh, dass Somajia aus ihrer Reserve gekommen ist. Mit ihren emotionalen Äußerungen habe die Kandidatin ein starkes Statement gesetzt. Am Ende des Interviews konnte das Model durch ihre emotionale Ansprache überzeugen.

+++ Update, 30. März 2023 +++

Somajia strauchelt beim Tanz-Teaching

© ProSieben / Yu Tsai

In Woche 7 heißt es für die Models: Sei selbstbewusst, sei eine Diva. Für ein Videoshooting müssen sie nicht nur eine extravagante Choreografie lernen, sondern auch Hollywood-Ikone Marilyn Monroe verkörpern. Auf die Aufgabe werden die Kandidatinnen von Creative Director und Choreograf Micky Kurz vorbereitet. Somajia freut sich auf die Challenge und verspricht: "Die Diva wird kommen!"

Allerdings kommt Somajia beim Teaching ins Straucheln. Micky ist mit der Leistung der 21-Jährigen nicht zufrieden. Im One-on-One sei sie durcheinandergekommen und habe die Schritte vergessen, erzählt der Choreograf im Interview. Am Ende lautet sein Fazit: "Du musst mehr üben!" Ein herber Schlag für die leidenschaftliche Tänzerin: Sie gehört zu den Schwächeren beim Teaching.

Im Clip: Somajia muss mit Kritik umgehen

Somajia: "Die Schlechteste zu sein, ist ein bisschen hart"

In der Modelvilla gehen Somajia die Ereignisse beim Training noch nach. "Die Schlechteste zu sein, ist ein bisschen hart", vertraut sie sich Olivia an. Die Topmodel-Anwärterin habe nicht erwartet, eine der Schwächeren beim Teaching zu sein. "Das tut einfach richtig hart weh", erklärt die 21-Jährige.

Trotzdem verliert Somajia nicht den Mut. "Ich werde heute üben und morgen werdet ihr mich sehen - und ich werde strahlen!", verkündet das Model stolz im Interview.

Kann Somajia beim Videoshooting überzeugen?

Somajia ist beim Videoshooting mit Starregisseur Lance Drake angespannt. Am Anfang ihrer Choreografie wirkt es so, als sei sie in einer anderen Welt. "Sie guckt gar nicht in die Kamera", fällt Heidi auf.

Allerdings taut Somajia im zweiten Teil, bei dem sie gemeinsam mit den Elevator Boys auftritt, merklich auf. "Da ist jemand aufgewacht", freut sich die Modelchefin. "Was am Anfang nicht gut war, reißt sie gerade raus", fügt sie hinzu. Trotzdem sei Somajia heute nicht eine der Besten, aber auch nicht eine der Schlechtesten gewesen, resümiert Heidi nach ihrem Auftritt.

Patzer beim Entscheidungs-Walk

Somajia kann es kaum erwarten, den LED-Laufsteg zu betreten: "Ich will Heidi gleich auf dem Catwalk zeigen, dass ich immer noch sehr gut walken kann." Das schafft die 21-Jährige allerdings nur bedingt. Für die Modelchefin seien ihre Posen beim Entscheidungs-Walk etwas nachlässig gewesen. Außerdem hätte Somajia mehr mit ihrem Outfit spielen können. Gastjuror und Designer Christian Cowan pflichtet Heidi bei.

Am Ende heißt es: Glück gehabt! Obwohl Somajia beim Entscheidungs-Walk die Energie gefehlt habe, kommt das Model eine Runde weiter.

+++ Update, 16. März 2023 +++

Somajia bekommt massives Umstyling in Folge 5

Nicht jedes Model konnte von sich überzeugen: Somajia © ProSieben / Brian Bowen Smith

In Folge 5 von GNTM 2023 zeigt Somajia, wie wichtig die Frisur eines Models für die gesamte Ausstrahlung sein kann. Die 21-Jährige kommt mit gestärktem Selbstbewusstsein vom Umstyling. Welche Frisur Somajia so viel Kraft gibt, siehst du hier. So viel sei bereits verraten: Die von Somajia gefürchtete Glatze ist es nicht geworden. Außerdem kannst du dir alle neuen Looks der Models im Vorher-nachher-Vergleich ansehen.

+++

Somajias Modelausbildung kann beginnen

Somajia ist eine der 29. Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben/Richard Hübner

Somajia setzt für ihren großen Traum alles auf eine Karte. Eigentlich stand ihre Ausbildung als Operationstechnische Assistentin bevor, aber die 21-Jährige hat nun das Ziel, Germany's Next Topmodel 2023 zu werden.

Ihre Ausbildung als Operationstechnische Assistentin hat Somajia aus Bielefeld erst einmal aufgeschoben. Bei "Germany's Next Topmodel" 2023 geht die 21-Jährige stattdessen bei Heidi Klum in die Lehre.

Somajia will den GNTM-Titel für ihre Community

Geht es um GNTM, zeigt sich Somajia entschlossen: "Ich denke, dass ich das Potenzial dazu habe." Den Titel Germany's Next Topmodel will sie unbedingt gewinnen, auch, um eine Botschaft zu senden: "Nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie und Community - für alle Brüder und Schwestern da draußen. Ich möchte allen zeigen, dass auch ein muslimisches Mädchen das Zeug dazu hat, GNTM zu werden."

Naomi Campbell ist ihr Vorbild

Mit dem Versuch, als Model durchzustarten, verbindet Somajia einen ganz speziellen Wunsch: "Ich wünsche mir, dass ich Germany’s Next Topmodel 2023 und dadurch ein erfolgreiches Supermodel werde, auf dass mir ein Platz neben Naomi Campbell freigemacht wird."

Das britische Supermodel ist Somajias großes Vorbild. "Ich liebe und respektiere diese Frau sehr und würde gern mal so viel erreichen wie sie", schwärmt sie.

Naomi Campbell würde ich supergern einmal treffen. Somajia

Vorfreude auf Heidi Klum

Die Zukunft wird zeigen, ob der Weg, den Somajia mit "Germany's Next Topmodel" 2023 einschlägt, irgendwann tatsächlich zu Naomi Campbell führt. Zunächst steht erst einmal das Kennenlernen mit Heidi Klum an.

"Ich freue mich am meisten, Heidi zu sehen", sagt Somajia vor der Show mit strahlendem Lächeln. "Da geht für mich ein Traum in Erfüllung, ja."

Wie das Aufeinandertreffen zwischen Somajia und Heidi Klum läuft, siehst du am 16. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.