Eintöniges Büroleben ade: Bao-Huy ist auf der Suche nach etwas Neuem. Da kommt "Germany's Next Topmodel" doch wie gerufen für den 22-jährigen Studenten!

GNTM-Kandidat Bao-Huy: "Ich bin ein Allrounder"

Bao-Huy ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Bao-Huy ist ein echter Allrounder, wie er im Vorstellungsclip offenbart. Dass der Wirtschaftsinformatik-Student in vielen Bereichen agieren kann, sei allerdings auch seine Schwäche. "Ich bin wie eine Ente: Ich kann alles, aber nur ein bisschen", scherzt der 22-Jährige und erklärt metaphorisch: "Enten können fliegen, aber nicht so wirklich; schwimmen, aber nicht so wirklich; gehen, aber nicht so wirklich."

Bao-Huy hält sich durch Calisthenics fit

Wenn es um Sport geht, trifft man Bao-Huy kaum im Fitness-Studio an. Denn der Kölner mit süd-vietnamesischen Wurzeln hat sich dem Calisthenics verschrieben. Dabei wird mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, ohne Zusatzgewichte oder Maschinen wie beim klassischen Krafttraining. "Deswegen ist das immer so schön praktisch, dass ich das zu Hause machen kann", verrät der 22-Jährige. Seine krasseste Übung, die er beherrscht: der L-Sitz zum Handstand.

Ich bin jetzt auch nicht der Muskelprotz, der Extra-Gewichte braucht. Bao-Huy

Kandidat mit Message

Von seinem Weg lässt sich der Topmodel-Anwärter nicht abbringen. Bao-Huy hat eine klare Botschaft, die er nach außen tragen will:

Egal, was Leute von dir halten, mach dein eigenes Ding. Bao-Huy

Bao-Huy ist bereit, sein eintöniges Büro- und Studentenleben hinter sich zu lassen und die Challenge GNTM anzunehmen.

