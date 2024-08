Die Vorbereitung der 20. Staffel "Germany's Next Topmodel" laufen schon auf Hochtouren. Nun streut Modelchefin Heidi Klum erste Infos. Unter anderem verrät sie, welche Änderungen dich im kommenden Jahr erwarten und ob Tochter Leni dabei sein wird.

Das Wichtigste in Kürze Im kommenden Jahr feiert "Germany's Next Topmodel" großes Jubiläum , denn die 20. Staffel steht an.

Nun verrät Heidi Klum erste Details zu GNTM 2025.

Erste Details zur neuen 20. Staffel

Wow! Vor knapp zwei Jahrzehnten trat Topmodel Heidi Klum das erste Mal für GNTM vor die Kamera. Dass die 20. Staffel daher eine ganz Besondere sein wird, versteht sich von selbst! In einem Q&A auf ihrem Instagram-Account hat die Model-Chefin nun erste Infos zur kommenden Staffel verraten.

Wird Leni Klum dabei sein?

Nicht nur Heidi Klum war seit Tag eins Teil von "Germany's Next Topmodel". Auch Tochter Leni war seit Anbeginn mit von der Partie, damals allerdings nicht vor der Kamera - sondern schlichtweg als Baby. Doch auch Leni wollte nun mal versorgt werden, GNTM-Dreharbeiten hin oder her.

"Ich hab dich auch mitgeschleppt in meiner ersten Staffel - im Kinderwagen. Dann musste ich immer Pause machen, weil du Hunger hattest", erzählte Heidi ihrer Tochter während den Dreharbeiten zu Staffel 17. Dort trat Leni erstmalig als Gastjurorin im Halbfinale auf. Im Folgejahr moderierte sie sogar Teile des GNTM-Finales.

Im Clip: Backstage mit Leni Klum! So gut spricht sie Deutsch

Doch was ist mit der Jubiläums-Staffel im kommenden Jahr? Dafür gibt Mama Heidi während der Q&A-Session nun grünes Licht. Auf die Frage, ob Leni auch wieder dabei sein wird, gibt es die Daumen nach oben von der Model-Chefin.

© Instagram / Heidi Klum

Das erwartet dich noch bei GNTM 2025

Während der Frage- und Antwort-Session kam unter anderem die Frage nach der Anzahl der Shootings auf. Heidi Klum sei zu Ohren gekommen, dass sich die Fans in der vergangenen Staffel mehr Shootings gewünscht hätten. Diesem Anliegen wolle sie selbstverständlich nachkommen.

Deshalb gibt es jetzt in der 20. Staffel wieder ganz viele, ganz tolle Shootings. Heidi Klum

Heidi Klum mit Casting-Aufruf

Außerdem hat der Weltstar noch einen Tipp für all diejenigen, die selbst an der Jubiläums-Staffel teilnehmen wollen. Da die Castings langsam in die finale Phase gehen und die nächsten Interviews der Produktionsfirma Redseven Entertainment anstünden, sei jetzt die ideale Zeit, sich zu bewerben.

So bewirbst du dich für GNTM 2025

Für die 20. Staffel bewerben kann sich jede:r, mit jeder Größe und in jedem Alter. Die einzige Einschränkung: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein. Alle Details zum Bewerbungsprozess findest du hier zusammengefasst.

Wann die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt. Bis dahin kannst du dir die Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.