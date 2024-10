GNTM 2025 - Weltstar für Jubiläums-Staffel bestätigt: Die wichtigsten Vorab-Infos

Runder Geburtstag für GNTM! Im kommenden Jahr wird das Erfolgsformat 20 Jahre alt. Alle Infos zur großen Jubiläums-Staffel findest du hier.

Das Wichtigste in Kürze Im kommenden Jahr feiert "Germany's Next Topmodel" großes Jubiläum , denn die 20. Staffel steht an.

Alle Infos über die nächste Staffel findest du hier auf einen Blick.

"Germany's Next Topmodel" ist schon vor der großen Jubiläumsstaffel in aller Munde. Ob die Auszeichnung mit dem Medienpreis Blauer Panther oder der Start der Dreharbeiten in Deutschland, zahlreiche Meldungen sorgen bereits jetzt für Vorfreude auf GNTM 2025.

Je weiter die Produktion voranschreitet und je näher der Start der 20. Staffel rückt, umso mehr Informationen zu den bevorstehenden Highlights und Überraschungen werden offiziell bekannt.

Naomi Campbell ist bei GNTM 2025 dabei

So hat Heidi Klum unlängst verraten, welche berühmte Mode- und Model-Ikone sie beim Casting der Männer unterstützt hat, die Germany's Next Topmodel 2025 werden wollen. Keine Geringere als Naomi Campbell wird in der kommenden Staffel an der Seite von Heidi Klum zu sehen sein.

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit einem weiteren Mitglied der GNTM-Familie - und in diesem Falle auch der Familie Klum. Heidis Tochter Leni ist ebenfalls bei GNTM-Staffel 20 dabei, als Verstärkung beim Casting der Frauen.

Leni Klum wieder bei "Germany's Next Topmodel" zu sehen

Nicht nur Heidi Klum war seit Tag eins Teil von "Germany's Next Topmodel". Auch ihre Tochter Leni war seit Anbeginn mit von der Partie, damals allerdings nicht vor der Kamera - sondern schlichtweg im Kinderwagen. Seit mehreren Jahren ist Leni aber auch immer wieder offizieller Teil der Show, mal als Gast-Jurorin oder als Backstage-Moderatorin im Finale.

Im Clip: Backstage mit Leni Klum! So gut spricht sie Deutsch

Für Lenis Beteiligung an der Jubiläums-Staffel im kommenden Jahr gab Mama Heidi bereits vor einiger Zeit in einer Q&A-Session grünes Licht. Wenig später verschaffte Leni den GNTM-Fans erste Einblicke in die Dreharbeiten von "Germany's Next Topmodel" 2025.

Der Dreh hat begonnen

Seit dem 8. Oktober 2024 wird die große Jubiläums-Staffel gedreht. Erster Stopp der großen GNTM-Reise ist in diesem Jahr München.

Vertragsverlängerung zwischen Heidi Klum und ProSieben

Doch eine andere Nachricht überstrahlte den Drehstart der 20. Staffel tatsächlich noch. Heidi Klum und ProSieben haben zeitgleich verkündet, dass ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren weitergehen wird.

Was wäre die deutsche TV-Welt ohne die schönen Frauen und Männer, die wir bei GNTM schon entdeckt haben? Heidi Klum

Heidi Klum blickt angesichts des 20-jährigen Jubiläums stolz auf die vergangenen zwei Dekaden zurück und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: "Ich bin wirklich sehr stolz auf alle Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher mitgemacht haben. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ProSieben die nächsten Jahre großartigen Menschen mit GNTM eine besondere Bühne schenken kann."

Was wir bereits über Staffel 20 wissen

Vor knapp zwei Jahrzehnten trat Topmodel Heidi Klum das erste Mal für GNTM vor die Kamera. Dass die 20. Staffel daher eine ganz besondere sein wird, versteht sich von selbst!

Bereits mehrfach äußerte sich die Modelchefin auf ihrem Instagram-Account über die Jubliäums-Staffel und verriet durchaus einige interessante Details!

Mehrere hundert Models gecastet!

Im Zuge eines Insta-Live-Interviews verriet Heidi Klum, dass mehrere Hundert Models geastet wurden: "Wir haben am ersten Tag 100 Männer gecastet, am zweiten Tag 100 Frauen - und wir haben mega Guest-Judges", sagte der Weltstar grinsend. Außerdem versprach sie ihren Fans: "Ich hab tolle Models gefunden, Männer und Frauen."

Auch die Anzahl der Shootings war bereits Thema einer Frage- und Antwort-Session. Der GNTM-Chefin sei zu Ohren gekommen, dass sich die Fans in der vergangenen Staffel mehr Shootings gewünscht hätten. Diesem Anliegen wolle sie selbstverständlich nachkommen.

Deshalb gibt es jetzt in der 20. Staffel wieder ganz viele, ganz tolle Shootings. Heidi Klum

Wann die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ausgestrahlt wird, ist noch unbekannt. Bis dahin kannst du dir ganze Folgen älterer Staffeln kostenlos und in voller Länge auf Joyn anschauen.