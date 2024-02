GNTM-2024-Kandidat Maximilian hat keinen Kontakt mehr zu seiner Familie

Das Wichtigste in Kürze Maximilian hat seit Jahren keinen Kontakt zu seiner Familie und ist mit 18 in seine eigene Wohnung gezogen. Jetzt will er bei "Germany's Next Topmodel" 2024 überzeugen und als erstes queeres Male-Model die 19. Staffel gewinnen.

Maximilian möchte der erste queere Mann werden, der "Germany's Next Topmodel" gewinnt. Sein Weg bis zur Teilnahme in Staffel 19 war nicht immer einfach. Hier erfährst du mehr über den 21-Jährigen und seine Geschichte.

GNTM-Kandidat Maximilian träumt schon lang vom Modeln

Maximilian ist als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Maximilian ist 21 und lebt in Wien. Sein Traum hat ihn zu "Germany's Next Topmodel" 2024 geführt. Schon als kleiner Junge interessierte er sich sehr für Fashion. Der Traum, selbst zu modeln, war schon früh da, doch zunächst glaubte er nicht daran, ihn verwirklichen zu können.

Maximilian war als Jugendlicher mit seinem Körper unzufrieden

"Ich hab meine ganze Kindheit und Jugend mit meinem Körperbild gestruggelt und ich hab mich nie sehr wohlgefühlt in meinem Körper", erzählt Maximilian. Sein schlaksiges Aussehen gepaart mit seiner extrovertierten Persönlichkeit brachten ihm oft mehr Aufmerksamkeit ein, als ihm lieb war.

Inzwischen hat er sich aber damit angefreundet, überall aufzufallen, und fühlt sich wohl in seinem Körper. Er ist queer und geht selbstbewusst und offen damit um. Sich damit zu verstecken, kommt für ihn nicht infrage.

Maxi hat den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen

Für sich selbst einzustehen und eigenständig durchs Leben zu gehen, ist Maximilian gewohnt. Er wuchs mit seiner alleinerziehenden Mutter auf und sein Vater spielte nie eine Rolle in seinem Leben. Auch die Beziehung zu seiner Mutter war kompliziert und führte letztlich dazu, dass der 21-Jährige keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat.

Im Alter von 15, 16 hat es sich ergeben, dass ich selbstständig mit meinen Freunden ein Leben geführt habe und mit 18 hab ich schon meine erste Wohnung bekommen. Maximilian

Ohne seine treuen Freund:innen wäre das wohl kaum zu bewältigen gewesen. Maxi ist froh, einen kleinen, aber sehr eng verbundenen Freundeskreis zu haben. Er nennt sie auch seine "chosen family". Sie haben einen unschätzbaren Wert in seinem Leben.

Wird Maximilian der erste queere Mann, der GNTM gewinnt?

Obwohl der Traum vom Modelbusiness schon lange in Maxis Kopf herumgeisterte, hat er es vor zwei Jahren eher aus Spaß zum ersten Mal ausprobiert. Nach einigen Fotoshootings merkte er aber schnell, dass es für ihn eine echte Leidenschaft ist. Was liegt also näher, als die Leidenschaft auch zum Beruf zu machen und sein Geld damit zu verdienen?

Einmal bei der Pariser Fashion Week mitzulaufen ist aktuell Maxis größtes Ziel. Um dort hinzukommen, will er zunächst bei "Germany's Next Topmodel" der Welt zeigen, was in ihm steckt. Hier als erster queerer Mann zu gewinnen, würde ihm sehr viel bedeuten und seinen Kindheitstraum wahr werden lassen: "Für mich heißt das, meinem kleinen Ich zu sagen: 'Wir haben's geschafft, wir sind wirklich Model geworden.'"

Ob Maximilian bei "Germany's Next Topmodel" überzeugen und seinen Traum erfüllen kann, siehst du ab 15. Februar immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

