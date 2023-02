GNTM 2023 - Elsa hat mit Vorjahressiegerin Lou-Anne zusammengearbeitet

Das Wichtigste in Kürze Elsa möchte "Germany's Next Topmodel" 2023 werden, weil sie es liebt, vor der Kamera zu stehen.

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick. Die 29 Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht ansehen.

Die 18-jährige Elsa ist durch ihre Freundin Lou-Anne, die Gewinnerin der letzten Staffel "Germany’s Next Topmodel", auf die Show aufmerksam wurde. Hier erfährst du, wie sie ihr diesen Erfolg nachmachen möchte.

+++ Update 13. Februar +++

Elsa: "Viel Haut zeigen – damit hätte ich kein Problem"

Ein Höhenshooting wäre für Elsa eine große Mutprobe

Wenn sie an die bevorstehenden Challenges denkt, gibt sich die Wienerin unerschrocken. "Ich sag immer: 'Ich hab' keine Angst vor nix und würde alles tun.'" Sie gesteht aber auch, dass sie sich manchmal furchtloser gibt, als sie ist. Ein Höhenshooting wäre für sie beispielsweise eine große Mutprobe.

Dass sie sich eventuell auch leicht bekleidet vor der Kamera präsentieren muss, scheint ihr aber nicht viel auszumachen.

"Viel Haut zeigen – damit hätte ich kein Problem. Solange noch ein paar Sachen versteckt werden."

Elsa und Vorjahressiegerin Lou-Anne kennen sich

Auf "Germany's Next Topmodel" aufmerksam geworden ist Elsa durch die Teilnahme ihrer Freundin Lou-Anne. Der Name dürfte allen Fans des Formats bekannt vorkommen, denn sie schaffte es 2022 "Germany's Next Topmodel" zu gewinnen.

Aus Neugier was ihre Freundin und ehemalige Arbeitskollegin Lou-Anne in der Show so macht, verfolgte auch Elsa die Staffel. Jetzt ist sie selbst als Kandidatin dabei und möchte als Gewinnerin in Lou-Annes Fußstapfen treten.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Elsa liebt die Kamera

Elsa träumt davon, irgendwann ein Victoria's-Secret-Engel zu werden. Ihr größtes Vorbild ist aber kein Model, sondern ihre Mutter.

Elsa stellt sich der Herausforderung "Germany's Next Topmodel" mit einer großen Portion Selbstbewusstsein. Denn die 18-Jährige ist sich sicher: Sie bringt bereits alles für das Leben als Model mit. Dazu gehört nicht nur das Aussehen, sondern auch ihr Interesse an allen Themen, die mit Beauty zu tun haben. Der Friseurin aus Wien ist klar, sie "wird das rocken".

Ich passe einfach zum Modelleben. Elsa

Elsa liebt es, vor der Kamera zu stehen, und postet in ihrer Freizeit regelmäßig Outfit-Looks auf Social-Media-Kanälen. Die gebürtige Albanerin zieht gern die Aufmerksamkeit auf sich und probiert sich immer neu aus.

Mit ihrer offenen Art will Elsa jetzt auch Heidi Klum für sich gewinnen: "Ich bin der Überzeugung, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will", erklärt sie im GNTM-Interview.

Ihre Mutter glaubt an Elsas Zukunft als Model

Elsas größtes Vorbild ist ihre Mutter. Und die ist gleichzeitig auch ihre größte Unterstützerin. Denn Mama ist die erste Person, die ihre Tochter von Anfang an in ihrem Traum, Model zu werden, bestärkt hat.

Auch für Elsas Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" gab ihre ihr den Anstoß. Während die 18-Jährige selbst Zweifel hatte, es in die Show zu schaffen, war ihre Mutter von ihr überzeugt.

Meine Mama wollte schon immer, dass ich da mitmache.

Doch auch Elsas Freundinnen stehen hinter der 18-Jährigen, sie schätzen an ihr, dass sie "so ehrlich und direkt" ist. Nur einen Freund hat Elsa nicht - denn ihre Ansprüche sind hoch.

Ob sich Elsa mit ihrem Selbstbewusstsein durchsetzen kann, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.