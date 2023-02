GNTM 2023 - Kandidatin Melissa: "Bei GNTM möchte ich von den Allerbesten lernen"

Melissa beschreibt sich selbst als sehr ehrgeizig. Sie brennt für den Wettkampftanz und verfolgt jedes ihrer Ziele, bis sie es erreicht. Die 19-jährige Abiturientin ist aber auch ein echter Familienmensch.

Das Wichtigste in Kürze Für Melissa ist die Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" 2023 bereits eine Auszeichnung. Die ehrgeizige Tänzerin will hier von den Besten lernen.

Melissa will Leistung zeigen

"Ich bin superehrgeizig", gibt Melissa zu verstehen, als sie nach ihrem Charakter gefragt wird. Alles, was sich die Abiturientin in den Kopf setzt, will sie auch durchsetzen. "Ich bin Leistungssportlerin, hab letztes Jahr mein Abi gemacht, hab schon meinen Führerschein", zählt die 19-Jährige ihre Erfolge auf. Auch die Teilnahme an "Germany’s Next Topmodel" 2023 ist für die Düsseldorferin eine Errungenschaft.

Ich betrachte es jetzt bereits als eine große Auszeichnung, als Kandidatin von Heidi Klum antreten zu dürfen Melissa

Melissas Herz schlägt für Sport, Tanz und ihre Familie

Tanzen und Krafttraining sind Melissas größte Hobbys. Ihr Tag beginnt meistens mit einer Trainingseinheit im Gym. Praktisch für sie, dass sie im selben Fitnessstudio arbeitet und trainiert. So greifen Sport und Beruf noch besser ineinander.

Nach dem Workout folgt das Tanztraining mit Melissas Mama. Ihre Familie steht der 19-Jährigen sehr nah. Melissas Mutter kommt ursprünglich aus Peru, ihr Vater aus Finnland. Außerdem hat sie noch eine jüngere Schwester. "Sie stehen immer hinter mir und sind einfach immer stolz auf mich."

Bei "Germany’s Next Topmodel" sieht sie ihre größte Chance darin, dass sie sehr willensstark und ausdauernd ist. Sie habe sich gut auf die Teilnahme vorbereitet, sagt Melissa. Die Abiturientin plant generell gern im Voraus und schätzt sich selbst als ein wenig perfektionistisch ein. Beim Spiel mit der Kamera ist sie dafür umso sicherer:

Ich weiß, wie ich mich zu bewegen habe. Melissa über die Arbeit vor der Kamera

Melissa trifft bei GNTM ihr großes Vorbild

Ihr großes Vorbild ist Heidi Klum. Das Topmodel persönlich zu treffen, macht Melissas schon im Vorfeld nervös. "Ich liebe ihre Ausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein. Sie weiß immer, wie sie sich richtig präsentiert“, schwärmt sie über Heidi.

Ob Melissa bei Heidi auch ihr Talent unter Beweis stellen kann, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18