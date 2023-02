Das Wichtigste in Kürze Kandidatin Nina will unbedingt "Germany’s Next Topmodel werden". Was sie bisher gemacht hat, erfährst du hier.

Laufsteg statt Zoogeschäft: Nina wusste schon sehr früh, dass sie Model werden möchte. Mit "Germany's Next Topmodel" 2023 könnte sich ihr Traum erfüllen.

Das ist GNTM-Kandidatin Nina

Nina will es jetzt endlich wissen und nimmt an "Germany's Next Topmodel" 2023 teil. Um ihre Eltern zu beruhigen und eine Absicherung zu haben, machte sie allerdings zunächst eine Ausbildung in einem Zoofachgeschäft.

Ihre freie Zeit verbringt die 22-Jährige am liebsten mit ihrem Freund. Unter neuen Menschen ist Nina erst einmal zurückhaltend. Sobald sie aufgetaut ist, kann sie dann aber voll aufdrehen.

Ihre knallige Haarfarbe und ihre Tattoos, die sie sich teils selbst gestochen hat, sind ihre Markenzeichen. "Ich habe mir selbst beigebracht zu tätowieren", erzählt Nina stolz. Erst übte sie an Kunsthaut, tätowierte recht bald aber auch einige ihrer Freund:innen.

Ich habe mir selbst beigebracht zu tätowieren. Nina

Respekt vor Walks und Shootings

Am meisten Respekt hat Nina laut eigener Aussage vor Shootings in der Höhe und vor dem Laufen. "Wenn man mal selbst vor dem Spiegel läuft und merkt, dass man wie ein Hampelmann läuft … Das ist so schwer und man denkt das gar nicht."

Nina erhielt die Diagnose Skoliose

Bereits als Kind erhielt Nina die Diagnose Skoliose. Das ist eine dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule. Nachts musste sie immer ein Korsett tragen, was ihr als kleines Mädchen sehr peinlich war. Derzeit macht ihr Rücken ihr keine Probleme. "Ich stehe aber einfach nicht ganz gerade da", erklärt die 22-Jährige.

Das wünscht sich Nina für die Zukunft

Ninas größter Traum für die Zukunft ist Model zu werden. Sie schätzt ihre Chancen wegen ihres außergewöhnlichen Gesichts und ihrer guten Modelmaße gut ein. Aber sie möchte auch mit ihrem Freund zusammenleben und später einmal einen Hund haben. "Am besten einen Dobermann."

