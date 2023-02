GNTM 2023 - Kandidatin Selma: "Modeln war schon immer mein Traum"

Das Wichtigste in Kürze Selma liebt das Rampenlicht und stand mit Musik und Schauspiel schon auf einigen Bühnen. Hier erfährst du mehr über die 18-Jährige.

Sieh dir hier auch Selmas Porträtseite an.

Am 16. Februar 2023 startet die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel".

Schon mit elf Jahren war Selma Mitglied des "Jungen Ensembles" im Friedrichstadtpalast, wo sie in diversen Stücken auf der Bühne stand. Erste Modelerfahrungen konnte sie ebenfalls schon sammeln und will nun bei "Germany's Next Topmodel" 2023 den nächsten großen Schritt machen.

GNTM: Selma liebt modeln

Als Kind hatte Selma bereits eine klare Vorstellung davon, was sie mal werden will: "Schauspielerin, Model oder Eisverkäuferin." Mit gleich drei Traumberufen zur Auswahl kann man eigentlich nichts falsch machen. Nachdem Selma nun vor Kurzem ihr Abitur gemacht hat, wendet sie sich jetzt erst einmal dem Modeln zu.

Mit 15 stand sie zum ersten Mal bei einem Shooting vor der Kamera und kam schnell auf den Geschmack. Keine Überraschung, dass sie jetzt bei "Germany's Next Topmodel" 2023 mitmacht.

Selma zeigt sich selbstbewusst

An der Show reizt die 18-Jährige aus Berlin zum einen, dass es ein großes Abenteuer und eine Herausforderung ist, sich mit vielen anderen Modelanwärterinnen zu messen. Bekanntlich kann nur eine "Germany's Next Topmodel" werden, und beim Kampf um diesen Titel will Selma auf jeden Fall mitmischen.

Die Abiturientin sieht einige Stärken bei sich, die ihr dabei helfen sollen: Ihre offene und kommunikative Art, ihre Ausstrahlung und ihre Lockerheit: "Ich mach mir nicht so viel Stress", erklärt sie.

Mir ist generell nicht so wichtig, was andere Leute von mir denken. Selma

GNTM-Kandidatin Selma ist sehr musikalisch

In ihrer Freizeit ist Selma vielseitig interessiert. Neben Modeln zählen auch Volleyball, Schauspiel und Musik zu ihren Hobbys. Die 18-Jährige kann Flöte, Klavier und Gitarre spielen und stand sogar schon mit dem "Jungen Ensemble" auf der Bühne des Berliner Friedrichstadtpalasts. Ob Selma die Erfahrung im Scheinwerferlicht auch bei "Germany's Next Topmodel" helfen wird?

Selma hat Respekt vor den Walks

Bei aller Vorfreude, ihrem Modeltraum näher zu kommen und bei "Germany's Next Topmodel" 2023 neue Abenteuer zu erleben, zeigt sich Selma bei einer Sache auch etwas nervös - den Walks!

Ich freu mich am meisten auf die Walks, dieses Laufen-Lernen. Ich weiß nicht, ob ich da so gut drin bin. Selma

Ob Selmas Nervosität berechtigt ist, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.