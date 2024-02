Kurz vorm GNTM-Casting: Mit wem kuschelt Heidi Klum denn da?

Anzeige

Was für ein Opening! Als sich Heidi Klum im Hotelzimmer auf das offene Casting für "Germany's Next Topmodel" 2024 vorbereitet, ist sie nicht allein. Mit wem teilt sich der Weltstar ein Bett?

"Heidi Klum wird nach schönen Männern suchen"

Die ersten Sekunden der Auftaktfolge der 19. Staffel GNTM lassen bereits erahnen: Ein großer Tag steht bevor. Es ist 6:19 Uhr, der Wecker ertönt im Hotel. Weltstar Heidi Klum bereitet sich auf das große offene GNTM-Casting in Berlin vor. Damit fällt der Starschuss für "Germany's Next Topmodel" 2024 - mit einer sensationellen Änderung: Neben weiblichen Kandidatinnen dürfen erstmals Männer an der Show teilnehmen.

Zufall, dass Heidi Klum bei ihren morgendlichen Vorbereitungen bereits mit einigen Male-Models konfrontiert wird? Wohl kaum! Sei es der gutaussehende Nachrichtensprecher im Fernsehen oder der attraktive Hotelpage, der französisches Frühstück aufs Zimmer bringt: Sie alle erinnern die Modelchefin daran, heute "nach schönen Männern [zu] suchen".

Mit wem kuschelt Heidi Klum denn da?

Doch Moment, befindet sich da nicht noch jemand neben der Modelchefin im Hotelbett? Tatsächlich! Aber mit wem teilt sich Heidi Klum das Zimmer? Die Auflösung lässt nicht lange auf sich warten. Et voilà, es ist nicht etwa Ehemann Tom, mit dem der Weltstar kuschelt. Als Heidi zum offenen Casting aufbrechen will, verabschiedet sie sich von keinem Geringeren als Designer-Ikone Jean Paul Gaultier mit einem dicken Luftkuss im Bett.

Ich mach jetzt das Casting - und dann seh ich dich in ein paar Tagen. Heidi Klum zu Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier ist Gastjuror bei GNTM 2024

Was für ein Combeback! Damit lässt der französische Modeschöpfer es sich auch in Staffel 19 nicht nehmen, Heidi Klum beratend zur Seite zu stehen. Bereits in den vorigen beiden Staffeln war Gaultier als Gastjuror involviert und konnte sogar mit Viola ein Model für seine spätere Kollektion und Marketing-Kampagne finden.

Im Video: Gaultiers erster Auftritt bei "Germany's Next Topmodel"

Wann Mode-Ikone Jean Paul Gaultier in der 19. Staffel noch einmal in Erscheinung tritt und welche Models eine Einladung für die große "Germany's Next Topmodel"-Reise 2024 bekommen, siehst du ab 15. Februar - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.