Nur eine und einer können in Staffel 19 den Titel holen. Und sie haben es geschafft: Lea und Jermaine sind Germany's Next Topmodel 2024.

Das Wichtigste in Kürze Die Siegerin und der Sieger von "Germany's Next Topmodel" 2024 stehen fest.

Im großen Finale der 19. Staffel haben Lea und Jermaine das Rennen um den Topmodel-Titel für sich entschieden.

In unserem Liveticker kannst du noch einmal alle Geschehnisse rund um die Finalshow nachlesen.

Die Entscheidung ist gefallen

"Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu fällen", erklärt Heidi Klum kurz vor dem großen Moment. Die letzte Entscheidung der Frauen steht an. Nur noch Lea und Xenia stehen vor der Modelchefin und ihren Gäst:innen im großen Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024. Doch den Topmodel-Titel wird nur eine der beiden holen.

Lea ist Germany's Next Topmodel 2024

Lea kann ihr Glück nicht fassen: Sie ist Germany's Next Topmodel 2024. © Seven.One / Claudius Pflug

"19 Wochen habt ihr alles gegeben, kein Walk war zu anspruchsvoll, kein Shooting war zu herausfordernd", leitet Heidi Klum ihre Entscheidung ein und macht es noch einmal spannend: "Wer wird es sein: Xenia oder Lea?"

Dann fällt der entscheidende Name: Lea gewinnt die 19. Staffel von den Frauen. Überglücklich darf sich die 24-jährige Düsseldorferin nicht nur über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen, auch wird sie das Cover der deutschen "Harper's Bazaar" zieren.

Ich hätte niemals damit gerechnet! Gewinnerin Lea

Doch wer wird der erste männliche Gewinner von "Germany's Next Topmodel"?

Die letzte Entscheidung

Fest steht: Einer von ihnen wird Geschichte schreiben. Jermaine und Linus sind die letzten Male Models im Rennen um den Topmodel-Titel. Der Sieg ist zum Greifen nah. Doch: Nur einer kann Germany's Next Topmodel 2024 werden.

"Schon in Berlin haben sie sich im Casting gegen Tausende Bewerber durchgesetzt", erklärt Heidi Klum wenige Sekunden vor ihrer Verkündung. Die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Dann fällt die Modelchefin ihre letzte Entscheidung der Staffel.

Wer wird Germany's Next Topmodel 2024? Wer ist mein erster Mann? Es ist Jermaine! Heidi Klum

Jermaine schreibt Geschichte

Jermaine ist der Sieger der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" 2024 - und damit der erste männliche GNTM-Sieger aller Zeiten. © Seven.One / Claudius Pflug

Er hat es geschafft: Jermaine ist der erste männliche Kandidat, der eine GNTM-Staffel gewinnt. Der Traum vom Topmodel-Titel ist für den 20-jährigen Kasseler in Erfüllung gegangen.

Die Gefühle gehen auf und ab. Totale Achterbahn. Es wird sicher eine Woche dauern, bis es in meinem Kopf ankommt, dass ich wirklich gewonnen habe. Gewinner Jermaine

Damit stehen die Siegerin und der Sieger der 19. Staffel fest: Lea und Jermaine sind Germany's Next Topmodel 2024.

Jermaine steigen Tränen in die Augen, als Modelchefin Heidi Klum seinen Arm in die Höhe streckt. Auch Siegerin Lea zeigt sich überwältigt. Bei ihren Fans bedankt sie sich für die Unterstützung und "die ganzen lieben Nachrichten", die sie jeden Tag bekommen habe.

Die beiden Cover im Überblick

Lea und Jermaine haben es geschafft: Sie zieren beide das Cover der deutschen "Harper's Bazaar". © Sofia Sanchez & Mauro Mongiello / "Harper's Bazaar"

Mit ihrem Sieg werden Lea und Jermaine auf der Titelseite der deutschen Juli-Ausgabe von "Harper's Bazaar" erscheinen. Ein männliches Model auf dem Cover des renommierten Modemagazins? Das gab es noch nie!

