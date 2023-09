Du willst Teil von "Germany's Next Topmodel" 2024 werden? Hier findest du alle relevanten Informationen zum Bewerbungsvorgang.

+++ Update, 13. September 2023 +++

Das offene Casting kehrt zurück

Die Vorbereitungen für die nächste Staffel "Germany's Next Topmodel" laufen bereits auf Hochtouren. Jetzt steht fest: Das offene Casting feiert sein Comeback! Am 1. Oktober wartet Heidi Klum in Berlin auf potentielle Kandidat:innen.

Alle Infos zur Anmeldung für das offene Casting, bekommst du hier.

+++

Ab wann kann man sich für GNTM 2024 bewerben?

Seit dem 15. Juni können Bewerbungen für "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2024 eingereicht werden. Alle Details stehen im Bewerbungsformular.

Wann ist Anmeldeschluss für GNTM 2024?

Anmeldeschluss für die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" war Donnerstag, der 7. September 2023, um 10 Uhr.

Was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung bei GNTM 2024?

Für die 19. Staffel bewerben kann sich jede:r mit jeder Größe und in jedem Alter. Denn: Heidi Klum öffnet GNTM für Männer! Die einzige Einschränkung: Du musst mindestens 18 Jahre alt sein.

Was benötigst du für die Bewerbung bei GNTM 2024?

Du hast dich gefragt, wie die Bewerbung für "Germany's Next Topmodel" 2024 läuft? Folgende Schritte gilt es zu beachten.

Bereite ein aussagekräftiges persönliches Video sowie mehrere Fotos von dir vor.

2. Melde dich erst danach hier bei uns an.

3. Lade am Ende des Anmeldebogens deine Fotos hoch.

4. Füll den zusätzlichen Fragebogen nach der Anmeldung vollständig und wahrheitsgemäß aus.

5. Lade im Anschluss dein persönliches Video hoch.

Alle Einzelheiten findest du natürlich direkt im ausführlichen Bewerbungsformular.

Wann und wo sind die Castings zu "Germany's Next Topmodel"?

In der Vergangenheit fanden die ersten Castings oft am Sitz der ProSiebenSAT.1 Media SE in München statt. Wann und wo zukünftige Live-Castings stattfinden, erfährst du rechtzeitig im Laufe deines Bewerbungsprozesses.

Welche Tipps gibt es für die GNTM-Bewerbung?

Anlässlich ihrer Ankündigung, "Germany's Next Topmodel" im nächsten Jahr für Männer zu öffnen, veranstaltete Heidi Klum auf ihrem Instagram-Kanal eine Fragerunde und gab hilfreiche Tipps für die kommende Casting-Phase. Auch die Ex-Kandidatinnen geben Tipps für die Bewerbung.

Die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" wurde bereits angekündigt und für 2024 bestätigt. Es darf gerätselt werden: Ist ER Heidi Klums erstes Männermodel für "Germany's Next Topmodel" 2024?