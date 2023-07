Männliche Models dürfen bei GNTM 2024 teilnehmen: Ist ER Heidi Klums Auserwählter?

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum hat überraschend angekündigt, dass GNTM seine Tore künftig für alle Geschlechter aufmacht.

Im Video zeigt sich auch schon das vermeintliche erste Male-Model.

Überraschung bei GNTM 2024: Heidi Klum kündigt an, dass künftig alle Geschlechter bei "Germany's Next Topmodel" willkommen sind! Das mögliche erste Male-Model steht bereits in den Startlöchern und hat sich auch schon auf Instagram zur Teilnahme geäußert.

GNTM für alle!

Wie Modelchefin Heidi Klum überraschend bekannt gab, können sich künftig Modelanwärter:innen aller Geschlechter bei "Germany's Next Topmodel" bewerben!

Erstes Male-Model sagt Casting-Einladung von Heidi Klum zu

Den Clip zur Bekanntgabe drehte die Modelchefin übrigens über den Wolken. Während des Fluges spricht Heidi Klum spontan einen Flight-Attendant namens Niklas an und offenbart ihm ihre Idee von GNTM für alle. Auf die Frage, ob er denn Lust hätte, zum Casting zu kommen, reagiert der Steward richtig lässig.

Warum nicht? Klingt super! Niklas, Flight- Attendant

Erste Reaktionen auf Instagram

Mittlerweile hat sich Niklas auf seinem eigenen Instagram-Kanal zu Wort gemeldet. Dort postet er ein Bild zusammen mit Heidi Klum und fragt seine Follower direkt, ob er denn mitmachen solle.

Für Niklas war es offenbar ein ganz besonderer Flug. Und wer weiß, vielleicht ist der charismatische Steward demnächst schon auf ProSieben und Joyn zu sehen - wenn die erste komplette Staffel "Germany's Next Topmodel" für ALLE startet.

Die Bewerbungsphase läuft

Bewerbungsunterlagen können ab sofort unter www.redseven.de/gntm19 hochgeladen werden. Eingeladen sind alle. Die einzige Einschränkung: Man muss mindestens 18 Jahre alt sein.

Für die Bewerbung benötigen wir ein aussagekräftiges Video sowie ein paar schöne Bilder von dir. Alle Details stehen im Bewerbungsformular.