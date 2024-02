Armin vereint Sportbegeisterung, Computer-Know-how und Faszination fürs Modeln. Kann das Multi-Talent aus Kempten bei Heidi Klum punkten?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Armin ist einer der Male-Models im Cast von "Germany's Next Topmodel" 2024. Wie der 26-Jährige tickt, liest du hier.

Du willst noch mehr über den Allgäuer erfahren? Schau dir jetzt Armins Porträtseite an. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 gibt es übrigens hier.

Kandidat Armin im Interview

Armin ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Der vielseitige Armin beweist, dass sich heute niemand mehr durch Klischees einschränken lassen muss.

Als Informatikstudent und ausgebildeter Software-Entwickler kann der 26-Jährige durchaus als Computer-Nerd bezeichnet werden. An der Uni und in seiner Freizeit verbringt er regelmäßig viele Stunden vor dem Bildschirm und widmet sich Zahlen und Formeln.

Doch entgegen dem weit verbreiteten Stereotyp ist der Kemptener auch sportlicher Betätigung kein bisschen abgeneigt, sondern begeistert sich für "alles, was mit Sport zu tun hat", wie er selbst sagt.

Anzeige

Anzeige

Armin ist direkt neben dem Fußballplatz aufgewachsen

Besonders hat es Armin eine Sportart angetan. "Beim Fußball hatte ich echt ein paar tolle Momente", erinnert er sich.

Ein Highlight, an das der frischgebackene GNTM-Teilnehmer gern zurückdenkt, ist das Tor, das ihm einst in einem Spiel gegen die erste Mannschaft des VfB Stuttgart gelang.

Ich habe 20 Jahre Fußball gespielt. Armin

Anzeige

Armin schlägt einen neuen Weg ein

Auch für "Germany's Next Topmodel" habe sich Armin schon lange interessiert und frühere Staffeln mit seiner Familie angesehen, erzählt er im Interview.

GNTM hat mich immer fasziniert. Armin

"Ich wollte immer da hin und auch mal was da machen", sagt Armin. "Deswegen habe ich letztes Jahr mit dem Studium aufgehört und angefangen, diesen Schauspielkurs zu machen." So sei er mehr und mehr in die Modebranche gekommen und habe bei Shootings erste Erfahrungen sammeln können.

Was er von seiner Teilnahme bei GNTM 2024 erwartet? "Jetzt hoffe ich, dass Heidi mir den Feinschliff geben kann", antwortet Armin mit einem Lächeln.

Welche Seiten Armin bei "Germany's Next Topmodel" 2024 zeigen wird, siehst du ab 15. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Anzeige