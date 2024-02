Das Wichtigste in Kürze Livingsten kommt eigentlich aus dem Saarland. Doch von dort zog es den 23-Jährigen mit Wurzeln aus Sri Lanka schnell in die Hauptstadt. In Berlin angekommen, verfolgt er seinen Traum, Mode-Designer zu werden.

Noch mehr von dem GNTM-Anwärter gefällig? Schau dir jetzt Livingstens Porträtseite an. Eine Übersicht aller Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 gibt es übrigens hier.

Anzeige

Der 23-jährige Livingsten hat den großen Traum, Mode-Designer zu werden. Im Interview erzählt er über seine Zukunftspläne und seine heimliche Leidenschaft zu Anime.

Viel Amore für Livingsten

Livingsten ist einer der ersten männlichen Kandidaten der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". © ProSieben / Michael de Boer

Wenn es Livingsten an etwas nicht mangelt, ist es Selbstliebe und Selbstvertrauen.

Es ist Fluch und Segen zugleich: Ich laufe an einem Spiegel vorbei und denk mir: 'Warte, der ist heiß … Und das bin ich!' Livingsten

Die Liebe zu sich selbst sei das größte Geschenk, dass sich Livingsten selbst machen könne, erzählt er weiter. Eigentlich kommt der 23-Jährige aus dem Saarland, wohnt aber seit einiger Zeit in Berlin. Das Leben in der Provinz habe den Verkäufer im Einzelhandel schlichtweg eingeengt.

Eines Tages kam er dann zur Einsicht, dass er von dort wegmüsse: "Meine Wurzeln liegen in Sri Lanka, ich bin aber in Deutschland aufgewachsen und hier geboren, im kleinen Saarland. Ich bin dann nach Berlin gezogen, weil ich mir dachte […], ich kann mir dieses Kleinstadt-Leben nicht antun."

Anzeige

Anzeige

Livingsten liebt Fashion

Ein besonderes Faible hat der 23-Jährige für Mode. Am liebsten kreiert er seine Pieces sogar selbst.

Ich nähe tatsächlich Kleider und Outfits. Mein Ziel ist es, Mode-Designer zu werden. Livingsten

Seine Zukunftsvision ist jedenfalls schon ziemlich ausgereift. "Ich seh mich schon, wie ich mein Label präsentiere und sage 'Leute, das ist eure Chance, meine Kleidung zu tragen'". Seinen Stil beschreibt Livingsten als skandalös und trotzdem chillig.

Anzeige

Anime ist seine Passion

Neben seinem Fashion-Faible schlägt Livingstens Herz vor allem für die Anime-Szene.

Ich mag einfach Anime, weil ich damit aufgewachsen bin und das meine Kindheit ist. Und die Community ist einfach mega, mega lieb. Livingsten

Im Interview zeigt sich der Wahl-Berliner selbstsicher in Cosplay-Outfits, darunter beispielsweise Ash von "Pokémon".

Zwar sei sich Livingsten bewusst, dass es gewisse Klischees über Anime-Fans gebe. Allerdings halte ihn das nicht davon ab, seine Leidenschaft voll und ganz zu leben. "Solange die Leute glücklich damit sind, sollen sie doch machen, was sie wollen", meint der 23-Jährige.

Ob Livingsten im Zuge von "Germany's Next Topmodel" 2024 vielleicht auch mal in eine Anime-Kostümierung schlüpfen darf und wie er sich in Staffel 19 schlägt, siehst du jeden Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Anzeige