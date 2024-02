GNTM-2024: Male-Model Marvin ist ein Prinz in Ghana

Das Wichtigste in Kürze Vielleicht ist es das Adelsblut, das durch Marvins Adern fließt … auf jeden Fall kommt der charismatische Bielefelder verdammt cool rüber. Wie er zum Prinzen wurde und warum er jetzt bei "Germany's Next Topmodel" 2024 mitmacht, erfährst du hier.

Noch mehr von dem Topmodel-Anwärter gefällig? Schau dir jetzt Marvins Porträtseite an. Eine Übersicht aller aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten gibt es hier.

Die wichtigsten Infos zu GNTM 2024 findest du übrigens hier und zu den Sendezeiten geht es da lang.

Anzeige

Der 22-jährige Marvin ist in Ghana eine kleine Berühmtheit, denn sein Vater ist dort König eines Stammes. Jetzt will der gut gelaunte Bielefelder auch in Deutschland erfolgreich und Germany's Next Topmodel werden. Wie der Student zum Prinzen von Ghana wurde, erfährst du hier.

Marvin: Ein Prinz mit Prinzipien

Marvin ist als Male-Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Prince Charming war gestern! Gestatten: Hier kommt Prinz Marvin. Du hast richtig gelesen, Marvin ist ein waschechter Adeliger.

Mein Papa ist König in Ghana - und ich bin der Prinz. Marvin

Was zunächst wahnsinnig wichtig klingt, ordnet der charismatische Bielefelder im Interview wenig später sehr objektiv ein. Es gebe nicht nur einen, sondern mehrere Könige in Ghana, erzählt der 22-Jährige. Nicht jede Stadt, aber jeder Stamm habe einen König. Sein Papa sei König des Dorfes Suma-Ahenkro im Nordwesten des Landes mit mehr als zehntausend Einwohner:innen.

Da ist mein Papa König. Er ist nicht König von ganz Ghana, was oft vielleicht so rüberkommt … Marvin lachend über seine adelige Herkunft

Das Amt habe Marvins Vater von seinem Bruder übergeben bekommen. Somit wurde der Student quasi über Nacht zum Prinzen.

Anzeige

Anzeige

Marvin liebt gefühlvolle Balladen

Damit gehört Marvins Familie definitiv zu den ausgefalleneren in dieser Staffel. Doch was treibt der freundliche Bielefelder denn abseits seines Prinzen-Daseins?

"Ich liebe es zu singen und ich liebe überwiegend Balladen, weil ich ein sehr emotionaler, gefühlvoller und empathischer Mensch bin." In seine Cover und Eigenkompositionen versucht Marvin stets viel Gefühl zu packen, um seine Hörerinnen und Hörer zu berühren.

Anzeige

Mit Humor und positiven Vibes durchs Leben

Sich selbst würde Marvin als humorvoll, liebevoll und ein bisschen crazy bezeichnen.

Ich gehe immer positiv durch die Welt. Marvin

Seine gut gelaunte Art komme in seinem Freundeskreis gut an, erzählt der Bielefelder. Marvin studiert im zweiten Semester Soziale Arbeit und arbeitet seit mehreren Jahren nebenberuflich in einem Supermarkt.

Zu "Germany's Next Topmodel" ist er gekommen, um seine Eltern stolz zu machen. Funfact: Diese wissen noch nichts von Marvins GNTM-Bewerbung. Ob er es ihnen verrät? "Wenn ich weiterkomme, werd ich es ihnen auf jeden Fall sagen. Wenn nicht, wird das ein Thema sein, das nicht angesprochen wird", erzählt der 22-Jährige grinsend.

Ob Marvin bei "Germany's Next Topmodel" überzeugen und das Geheimnis um seine Teilnahme im adeligen Elternhaus lüften kann, erfährst du ab 15. Februar immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige