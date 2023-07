Male-Models bei GNTM 2024: Hier findest du alle wichtigen Infos

Male-Models : Steht Heidi Klums erster Auserwählter schon fest?

Überraschung bei GNTM 2024: Heidi Klum kündigt an, dass künftig alle Geschlechter bei "Germany's Next Topmodel" willkommen sind! Das mögliche erste Male-Model steht bereits in den Startlöchern und hat sich auch schon auf Instagram zur Teilnahme geäußert.