Ein bekanntes Gesicht in der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" - wie kann das sein? Richtig gelesen: Bereits letztes Jahr hat Tracy bei der Sendung teilgenommen, ist freiwillig ausgestiegen und hat das schnell bereut. Im großen Finale wendet sie sich mit reumütigen Worten an Heidi und bittet sie um eine zweite Chance - mit Erfolg.