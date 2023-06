GNTM 2023 - Nach Cassys Absage: Dieses Model übernimmt die Backstage-Moderation im Finale

Das große Finale von GNTM 2023 steigt am 15. Juni in Köln. Die Moderation backstage hat kurz vor knapp noch gewechselt: Statt Cassy berichtet jetzt Katherine darüber, was hinter den Final-Kulissen passiert.

Die Spannung steigt: Zum großen Live-Finale von "Germany's Next Topmodel" werden neben den Topmodel-Kandidatinnen auch zahlreiche Stars erwartet.

Für alle spannenden Infos hinter den Kulissen war ursprünglich Cassy zuständig. Da sie sich nun plötzlich gegen die Backstage-Moderation während der Finalshow entschieden hat, springt jetzt ihr Backup ein: Katherine will den Finalistinnen so manche Insider-Information entlocken.

"Ich bin mir sicher, dass du es richtig gut machen wirst", stimmt Cassy ihre Nachfolgerin schon auf den großen Abend ein. "Wir schaffen das irgendwie zusammen", meint Katherine optimistisch. Nur einen Tag konnte sie sich auf die Moderation im Backstagebereich vorbereiten.

Cassy kommt zum GNTM-Finale

Doch ihr Aus als Backstage-Moderatorin bedeutet nicht, dass Cassy nicht Teil der Finalshow bleiben wird. Bei Instagram versicherte sie ihren Fans: "Ich werde trotzdem beim Finale sein, allein schon um die Mädels zu unterstützen!"

Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2023? Das große Finale siehst du am 15. Juni um 20:15 Uhr bei ProSieben und Joyn.