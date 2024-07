Enttäuschendes Aus für den Allgäuer in Folge 10: Doch das ist nicht das Ende seiner Model-Karriere. Denn auch nach "Germany's Next Topmodel" zieht Dominik Jobs an Land, zuletzt sicherte er sich sogar die Kampagne eines großen Automobilherstellers.

+++ Update, 16. Mai 2024 +++

Neuer Job - auch ohne die Hilfe von Heidi Klum

Dominiks Reise bei "Germany's Next Topmodel" ist zwar vorbei, doch seine Karriere als Model fängt gerade erst an. Und wie erfolgreich, zeigt der Allgäuer jetzt stolz auf Social Media: Er ist das neue Gesicht des Ford Ranger Stormtrak.

Sicherlich dürften ihn die zahlreichen Tipps von Heidi Klum während seiner GNTM-Zeit dafür hilfreich gewesen sein, auch wenn er sich den Job natürlich ganz ohne die Modelchefin sichern konnte.

Schon vor seiner Teilnahme konnte der Allgäuer etwas Model-Luft schnuppern, doch jetzt scheint es für den 28-Jährigen hoch hinaus zu gehen. Die Mega-Kampagne für den großen Automobilhersteller kannst du dir hier anschauen.

Wie es mit den Kandidat:innen bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 18. April 2024 +++

In der vergangenen Woche bekam Dominik gemeinsam mit fünf weiteren Wackel-Kandidat:innen eine zweite Chance, nachdem er im "Tiny Tokyo"-Shooting nicht überzeugen konnte: Ein Entscheidungs-Walk bestimmt nun in Woche zehn über seinen Verbleib bei GNTM 2024.

Dominik überspringt die erste Hürde

Dominik (rechts) bekommt von Heidi Klum eine zweite Chance. Doch kann er sie auch nutzen? © ProSieben / Sven Doornkaat

Dieser Walk läuft aus der Sicht von Heidi Klum nicht gut. Ihr fehlen bei Dominik die fließenden Bewegungen, zudem bemängelt die Modelchefin, dass der 28-Jährige bei seinem Walk meist auf die gleichen Posen zurückgreift.

Trotz dieses bescheidenen Feedbacks kann Dominik aber seinen Kopf noch mal aus der Schlinge ziehen: Heidi und Gastjurorin Winnie Harlow entscheiden, dass Dominik zunächst noch nicht die Koffer packen muss.

Update vom 3. Mai 2024: In Folge 12 von GNTM 2024 gibt es zwei Exits: Lydwine und Lucas. Hier gibt es den Überblick, wer bei GNTM 2024 raus ist und wer noch dabei ist.

Im Anschluss ist der angehende Schauspieler erleichtert und dankbar. Zu großen Luftsprüngen ist er aber dennoch nicht aufgelegt. Ihm ist bewusst, dass noch eine weitere Entscheidung auf dem Runway folgt.

Beim nächsten Walk, der direkt im Anschluss stattfindet, hat Dominik nun einen kleinen Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Er kennt den Laufsteg bereits. Allerdings sorgt eine Windmaschine diesmal für stürmische Bedingungen, zusätzlich tragen die Models bei ihren Performances einen Schleier über dem Kopf.

Kritik von Heidi: Dominik hat seinen Vorteil nicht genutzt

Unmittelbar nach seinem Walk erhält Dominik ähnliches Feedback wie zuvor. Heidi fehlt weiterhin der Fluss in seinen Bewegungen, der Übergang in seine Posen ist für Heidi und Winnie zu abrupt. "Das ist so komisch. Wir haben ihm das gerade erst gesagt, warum macht er das zum Geier jetzt wieder so?", fragt Heidi enttäuscht ihre Gastjurorin.

Nach seinem Walk ist Dominik erleichtert. "Ich bin jetzt erst mal froh, dass ich jetzt alles geschafft hab", so der 28-Jährige. Mit Blick auf die im Anschluss anstehende letzte Entscheidung zeigt sich der Allgäuer aber zurückhaltend.

Ich habe hier gelernt: Egal wie sicher du dich fühlst, du wirst immer wieder überrascht. Dominik kurz vor der Entscheidung in Folge 10

Kein Happy End für Dominik

Am Ende von Woche zehn reicht es für Dominik (l.) nicht. © ProSieben / Sven Doornkaat

Déjà-vu für Dominik: Wie auch schon in der vorigen Woche teilt ihm Heidi mit, dass er in dieser Woche zu den Schwächsten gehört habe. In Folge 10 teilt er dieses Schicksal mit Aldin. Arm in Arm erwarten die beiden Heidis Entscheidung, denn nur einer der zwei darf in die nächste Runde einziehen.

Heidi und Winnie hat bei Dominik der Flow gefehlt. Schon beim ersten Walk habe er dieselbe Kritik bekommen, führt Heidi weiter aus. Leider hat Dominik diese Kritik nicht beherzigt. Im Anschluss bekommt er die Worte zu hören, die kein Model bei GNTM hören will: "Und so gern ich dich mag, muss ich dir jetzt leider sagen: Ich habe heute leider kein Foto für dich."

Nach der Entscheidung ist Dominik zwar enttäuscht, verlässt GNTM 2024 aber erhobenen Hauptes: "Ich bin wirklich stolz auf mich selbst, dass ich so weit gekommen bin. Klar, man hätte gerne gewonnen, aber ich sehe auch in jedem das Potenzial und vor allem in Armin."

Für Dominik hat es in Folge 10 nicht gereicht. Erfahre hier, wer mit dem 28-Jährigen in dieser Woche gemeinsam die Heimreise antreten muss.

Wie es mit den anderen Kandidat:innen bei "Germany's Next Topmodel" 2024 weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 28. März 2024 +++

Dominik im Love-Talk mit Heidi Klum: Für wen setzt er seinen sexy Blick auf?

Dominik beim Sedcard-Shooting: Kann Modelchefin Heidi Klum dem Allgäuer entlocken, welche Kandidatinnen des Casts er gut findet? © ProSieben / Richard Hübner

In Woche sieben heißt es für Kandidat Dominik: Alles geben! Schließlich habe er "viele Niederschläge" in der letzten Zeit einstecken müssen. "Ich habe nicht so gut abgeschnitten beim Laufen, war nicht bei der Kampagne dabei, auch nicht beim Casting überzeugen können", erklärt der 28-Jährige kurz vor dem Sedcard-Shooting.

Man muss auf jeden Fall Gas geben jetzt. Und das werde ich heute unter Beweis stellen. Dominik

Heiße Blicke von Dominik

Seiner Kampfansage wird der 28-Jährige während des Sedcard-Shootings mehr als gerecht. Als Heidi Klum seinen "heißesten Blick" vor der Kamera sehen will, weiß der Allgäuer auf ganze Linie zu überzeugen. "An wen hast du denn gedacht?", hakt der Weltstar neugierig nach. "Tatsächlich an meine Ex", offenbart Dominik.

Mit der Antwort hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Heidi Klum erstaunt

Doch es gehe noch heißer, wie der Allgäuer kurz darauf erklärt. Die Modelchefin ist Feuer und Flamme: "Das wollen wir sehen." "Eben an die Ex gedacht: An wen denkst du denn dann jetzt?", lässt Heidi nicht locker. "An meinen Crush", gibt Dominik schließlich preis.

Doch mit dieser Antwort ist die Modelchefin noch nicht zufrieden und unterbricht sogar das laufende Shooting. "Christian Anwander, ich will das jetzt unbedingt wissen. Der kann mir ja nicht antworten, wenn du die ganze Zeit hier rumschießt."

Diese Models aus GNTM-Cast findet Dominik großartig

Der Fotograf nimmt's gelassen und lässt Heidi Klum selbstverständlich gewähren. "Ist der Crush im Cast oder zu Hause?", fragt die Modelchefin weiter. Dominiks Antwort lässt nicht lange auf sich warten: "In Deutschland!"

Dennoch gebe es auch im Cast "tolle Mädels", wie der 28-Jährige betont. "Zum Beispiel?", will Heidi Klum darauf wissen. Und da plaudert der 28-Jährige doch tatsächlich aus dem Nähkästchen: "Ich mag die Xenia, die Jana, die Stella", zählt der Allgäuer munter auf und kann sich dabei ein Grinsen nicht verkneifen.

Dominik hat vermutlich mit vielem gerechnet, aber ein Liebes-Talk mit Heidi Klum - das scheint selbst den sonst so abgeklärten Schauspieler ein bisschen zu überfordern.

Was passiert hier? Dominik scherzhaft

Nach dem kurzen Intermezzo geht es mit dem Shooting und noch heißeren Blicken von Dominik weiter. Heidi Klum gefällt's! "Als du von deinem Crush geredet hast, hat sich der Gesichtsausdruck auch gleich verändert", erwähnt sie beim Sichten der Bilder lobend.

Auch Star-Fotograf Christian Anwander ist mit den Ergebnissen zufrieden. "Keine schlechte Leistung", lautet sein Fazit. Nach dem "sehr, sehr amüsanten Shooting" geht es für den 28-Jährigen mit frischer Modelmappe in die nächste Runde.

+++ Update, 22. Februar 2024 +++

Casting-Runde, die zweite

Dominik (links außen) stellt sich Heidi Klum persönlich vor. Schafft er es in die nächste Runde? © ProSieben / Richard Hübner

Die erste Hürde ist gemeistert! Gemeinsam mit Best Buddy Armin war Dominik für das offene GNTM-Casting nach Berlin gereist, um sich Heidi Klum persönlich vorzustellen. Mit Erfolg: Der Allgäuer konnte in der ersten Folge der neuen Staffel auf Anhieb überzeugen.

In Folge 2 setzt die Modelchefin ihre Suche nach Germany's Next Topmodel 2024 in den historischen Wilhelm-Hallen fort: Kann Dominik erneut bei der Modelchefin auf dem Laufsteg punkten?

Dominik zieht für Heidi Klum sein Shirt aus

Nach seinem Walk will Heidi mehr über den Topmodel-Anwärter erfahren. "Ich mach gern Sport", erwidert er mit einem charmanten Lächeln. Das bringt die Modelchefin auf eine Idee: "Willst du uns mal deinen trainierten Körper zeigen?", fragt sie spontan. Das lässt sich der 27-Jährige nicht zweimal sagen und zieht sein Shirt aus.

Darunter zum Vorschein kommt wie versprochen ein durchtrainierter und tätowierter Oberkörper. Das scheint auch Heidi Klum zu imponieren, denn der Allgäuer löst als Einziger aus seiner Gruppe ein Ticket für die nächste Runde.

+++ Ursprüngliche News +++

GNTM-Kandidat Dominik: Ein Mann mit vielen Gesichtern?

Dominik: "Ich liebe es, in andere Rollen zu schlüpfen"

Dominik ist eines der Male Models im Cast der 19. Staffel "Germany's Next Topmodel". Neben seinen Modelambitionen ist der 27-Jährige angehender Schauspieler.

Ich liebe es, abwechslungsreiche Sachen zu machen […] und mit anderen Menschen zu arbeiten. Dominik

Erfahrungen in diesem Bereich kann der Allgäuer mit deutsch-thailändischen Wurzeln durchaus vorweisen. Er habe einen Schauspielkurs in Berlin gemacht und bereits in einem Kurzfilm mitgespielt. Außerdem sei Dominik "Teil eines 90-Minuten-Films" gewesen, wie er in seinem Vorstellungsclip verrät. "Da hab ich eine Nebenrolle in einem Liebesfilm bekommen."

Ich liebe es, in andere Rollen zu schlüpfen. Dominik

Ein Kandidat mit vielen Talenten und Hobbys

Ein kurioses Talent gibt Dominik sogleich preis: "Ich kann das Alphabet rückwärts." Mehr Talente habe er nicht, scherzt er im Interview. Spaß beiseite: Denn der Topmodel-Anwärter verfügt über eine breite Palette an Talenten und Hobbys.

Eine seiner größten Leidenschaften ist der Sport. "Ich war lange im Thai-Boxen, Fußball und spiel gern Basketball", erzählt er. Aber auch musikalisch ist der 27-Jährige unterwegs. "Klavier habe ich mir selbst vor zwei Jahren während Corona beigebracht", so Dominik. Außerdem habe er mit zwölf Jahren Gitarre gelernt.

Und sonst? "Ich liebe es, Schach zu spielen", verrät der Allgäuer. "Hört sich weird an, aber: Ich spiele jeden Tag Schach am Handy." Das mache er aber "eher so sporadisch und ohne Lernkurve".

Dominik: "Nicht abgeneigt, bei GNTM jemanden kennenzulernen"

Aktuell ist Dominik noch solo unterwegs. Doch das könnte sich durch seine Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" ändern. "Ich hab jetzt nicht einen direkten Fokus darauf, jemanden kennenzulernen, aber natürlich gibt es auch schöne Frauen bei GNTM", erklärt der 27-Jährige schmunzelnd. Schließlich könne es immer passieren, "dass man da jemanden kennenlernt". Abgeneigt wäre der angehende Schauspieler jedenfalls nicht.

Ich bin kein Aufreißer. Dominik lachend