Nach Las-Vegas-Feierverbot: Mit heftigem Spruch sorgt Coco für große Aufregung bei GNTM 2023

Anzeige

Feierverbot statt Las-Vegas-Tour mit Heidi Klum? Das hatten sich die drei Topmodel-Anwärterinnen, die alleine im Hotel zurückbleiben müssen, bestimmt ganz anders vorgestellt. Was war passiert und weshalb dürfen sie nicht mit Heidi Klum auf Feiertour?

Atemberaubende Wassershow vor dem Bellagio-Hotel

"Viva Las Vegas!" in Folge 15: Als die GNTM-Kandidatinnen erstmalig durch die beleuchteten Straßen der Wüstenmetropole rollen, trauen sie ihren Augen kaum. Reizüberflutung, so weit das Auge reicht, eine Attraktion jagt die andere. Die Models sind regelrecht geflasht von der Kulisse und es dauert nicht lange, bis heitere Las-Vegas-Chöre im Van angestimmt werden. Katherine bringt auf den Punkt, was wohl viele im Auto denken: "Leute, es ist so so krass, dass wir hier sind!"

Als Highlight kristallisiert sich die faszinierende Wassershow vor dem Bellagio-Hotel heraus. Als die pompösen Fontänen in die Höhe schießen, sind die Topmodel-Anwärterinnen schlichtweg von den Socken. "Dieser Strip, ciao! Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus …", schwärmt Katherine Stunden später im Interview.

Anzeige

Anzeige

Riesige GNTM-Reklame ziert Las Vegas

Dann folgt der Knaller: Das Westgate Resort-Hotel, in dem die Models auch wohnen werden, begrüßt die Kandidatinnen mit einer XXL-Reklame des "Germany's Next Topmodel"-Logos. Fast das gesamte Gebäude wird von den bunten Farben und dem ikonischen Schriftzug verziert. Ida zeigt sich im Interview nachhaltig beeindruckt: "GNTM da zu sehen war einfach ein Highlight. Das werd ich nie vergessen!"

Partynacht mit Heidi Klum in Las Vegas

Im Hotel wartet bereits die nächste dicke Überraschung auf die Topmodel-Anwärterinnen. Ein Brief von Modelchefin Heidi Klum legt die Abendplanung offen: "Heute Nacht gehen wir in den angesagtesten Clubs der Stadt feiern!" Die Stimmung im Raum ist am Kochen - doch dann folgt ein bitteres Detail: Drei der Models sind noch keine 21 Jahre alt, weshalb Heidi Klum sie leider nicht mit auf die Clubtour nehmen darf. Selma, Katherine und Coco sind am Boden zerstört. Schließlich ergibt sich eine derartige Chance vermutlich so schnell nicht wieder.

Mein Herz ist gebrochen! Selma

"Ich wollte unbedingt feiern gehen. Die Hoffnung war hier oben", erzählt Selma und deutet weit über sich. "Und dann der letzte Satz 'Die Mädels unter 21 können leider nicht mitkommen'. Dann ging meine Laune wirklich ganz schnell nach unten."

Anzeige

Harter Spruch von Coco sorgt für herzhafte Lacher

Nicht nur Selma ist niedergeschlagen. Auch Coco trifft die Nachricht hart: "Feiern in Las Vegas mit Heidi, das ist so einmalig, das werden wir nie wieder haben …" Für sie ist das auferlegte "Feierverbot" besonders bitter, zwei Wochen vor ihrem 21. Geburtstag.

Als sie dieses Detail den anderen Models verrät, folgt eine Frage, die im Raum für schallendes Gelächter sorgt. "Hätte meine Mom nicht einen Monat früher v*geln können?", schluchzt die Münchnerin und lässt sich niedergeschlagen aufs Bett fallen. Auch wenn die Nachricht über die Altersproblematik die Kandidatinnen tief getroffen hat, muss bei diesem Spruch wirklich jede im Raum laut loslachen. Eine Szene, in der man nicht so recht weiß, ob man mitlachen oder weinen soll ...

Hätte meine Mom nicht einen Monat früher v*geln können? Coco

Ein Trostpflaster gibt es dennoch: Heidi Klum hat für die drei Couch-Potatoes ein fürstliches Essen beim Room-Service bestellt. Die drei zeigen sich dankbar und schlemmen am aufgebauten Buffet, doch gedanklich sind sie verständlicherweise bei einer Partynacht in Vegas. Und so gut das Essen auch schmecken mag, so sehr Heidis Geste zudem hochgelobt wird: Alle drei wären heute viel lieber mit der Modelchefin in Vegas feiern gegangen. Oder wie Coco es formuliert: "Ein Shrimp-Cocktail macht's halt nicht wett …"