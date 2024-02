Nachwuchs-Designer Max erfüllt sich bei GNTM 2024 seinen Traum

Das Wichtigste in Kürze Max freue sich riesig darüber, dass nun auch Männer bei "Germany's Next Topmodel" dabei sein können. Die Teilnahme sei schon lange ein Traum von ihm gewesen, verrät der Berliner im Vorstellungsclip.

Max arbeitet seit einiger Zeit als Model. Mit der Möglichkeit, an "Germany's Next Topmodel" 2024 teilzunehmen, geht für den Berliner nicht nur ein langgehegter Traum in Erfüllung. Er macht damit auch seine Familie stolz.

Max gibt den Hunde-Imitator

Max ist bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

Seine lustige Seite zeigt Max im Interview auf ungewöhnliche Weise. "Ich kann bellen wie ein Hund", kündigt der 20-Jährige an und tut dann genau das. Beinahe echt klingt sein imitiertes Gebell, das allerdings nur von kurzer Dauer ist, da Max sich das Lachen nicht verkneifen kann. "Das ist ganz schlimm", sagt er mit breitem Grinsen.

Ich kann bellen wie ein Hund. Max

Max ist Nachwuchsdesigner mit Laufsteg-Erfahrungen

Zum Modeln ist Max über eigene Mode-Kreationen gekommen, denn eigentlich wollte er Designer werden. In seiner Zeit an der Designschule entwarf und nähte Max eigene Outfits, die er dann auf dem Laufsteg präsentierte.

"Irgendwann dachte ich: Vielleicht will ich auch einfach die Person sein, die die Klamotten trägt, und hab mich dann dazu entschieden, das einfach auszuprobieren", erinnert sich der 20-Jährige. "Durch meine erste Show in Paris hat das dann alles angefangen."

Max' Vater ist stolz auf seinen Sohn

"Es war sehr emotional, als ich meinem Dad das erzählt habe", erinnert sich Max, "weil er tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gesagt hat, dass er stolz auf mich ist."

Ich bin Single und ich hab eigentlich eine Beziehung mit mir selbst im Moment. Max

Derzeit ist Max Single und damit sehr zufrieden. "Ich bin immer noch in diesem Selbstlieben- und Kennenlernen-Prozess", erklärt er. "Bei mir stehe ich im Moment an erster Stelle." Bevor er sich auf eine andere Person einlassen könne, wolle Max zunächst mit sich selbst komplett im Reinen sein.

Ob Content Creator Max bei "Germany's Next Topmodel" überzeugen kann, siehst du ab 15. Februar immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

