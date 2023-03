Das Wichtigste in Kürze Mit einer Größe von 1,94 Metern ist Emilia die größte Teilnehmerin bei "Germany's Next Topmodel" 2023. Ihr Ziel, auch die größte Siegerin der Show zu werden, verfehlt sie in Folge 4.

Emilia wollte mit ihren 1,94 Metern die größte Siegerin der Show werden - doch schon in der vierten Woche endet ihre Reise bei "Germany's Next Topmodel" 2023. Erfahre hier alles über sie.

+++ Update, 9. März 2023 +++

Probleme beim Fotoshooting und Catwalk-Training

Beim Märchen-Shooting mit Brian Bowen Smith hat Emilia Schwierigkeiten, ihre Hände richtig einzusetzen. Am Ende kann sie Heidi mit ihren Posen nicht von sich überzeugen. "Bei mir ist der Funke nicht übergesprungen", resümiert die Modelchefin.

Das Catwalk-Training mit Heidi und Designer Yannik Zamboni in der Modelvilla läuft für Emilia ebenfalls nicht optimal. Beim Walk fällt besonders die Armhaltung des Models ins Auge. "Der rechte Arm … wieso ist der denn so steif, der rechte Arm?", kritisiert Heidi.

Patzer beim Entscheidungs-Walk: Emilia scheidet bei GNTM aus

Als Emilia das Set betritt, fällt Modelchefin Heidi bereits ihre steife Armhaltung auf, die nichts Gutes erahnen lässt. Dass die Arme während des Gehens nicht die problematischsten Punkte in Emilias Performance sind, zeigt sich am Ende des Catwalks: Die 18-Jährige beendet jede Strecke mit einer Pose, bei der sie die Arme in die Hüften stemmt - eine Geste, die Heidi und Yannick beim Teaching explizit untersagt hatten.



Am Ende reicht es für Topmodel-Anwärterin Emilia nicht. "Ich habe leider kein Foto für dich", verkündet Heidi zu ihrem eigenen Bedauern und nimmt das Model tröstend in den Arm. Emilias Traum von "Germany's Next Topmodel" 2023 platzt damit in Woche 4.

Emilia hat große Pläne

Emilia will das größte "Germany’s Next Topmodel" werden. Die 18-Jährige misst 1,94 Meter und wird damit viele ihrer Konkurrentinnen deutlich überragen. Emilia möchte anderen großen Frauen Mut machen, "niemals an sich und seinen Träumen zu zweifeln, nur weil man nicht der Norm entspricht". Darum will sie "die erste 1,94 Meter große Frau sein, die den Wettbewerb gewinnt".

Ich möchte vielen anderen großen Frauen Mut machen, niemals an sich und seinen Träumen zu zweifeln, nur weil man nicht der Norm entspricht. Emilia

Wandel zur selbstbewussten jungen Frau

Doch das Selbstvertrauen, mit dem Emilia bei GNTM antritt, gab es nicht immer. In der Schule wurde sie von den anderen Kindern ausgeschlossen und gehänselt, sie wollte sich sogar operativ verkürzen lassen. Emilia hatte sich auf der Toilette versteckt und nicht in den Sportunterricht getraut, doch nun ist alles anders. Von einem verunsicherten Mädchen entwickelte sich Emilia zu einer selbstbewussten jungen Frau.

Emilia will eigene Mode designen

Schon von klein auf träumt die Kelkheimerin von einer Modelkarriere. Mit ihren Freund:innen trifft sie sich regelmäßig draußen zum Shooting. "Ich stehe einfach gern vor der Kamera", sagt Emilia. Doch sie hegt allgemein ein großes Interesse an Mode und möchte nun auch anfangen zu nähen, "um irgendwann eigene Mode zu designen".

Das ist Emilias großes Vorbild

Ihr großes Vorbild dabei ist Supermodel Bella Hadid. "Sie ist in der Modelwelt eine meiner größten Inspirationen. Ich mag ihren Walk, ihr Posing, ihre bodenständige Art und ihre schöne Ausstrahlung", schwärmt Emilia.

Emilia beschreibt sich als sehr wandlungsfähigen und ehrgeizigen Menschen. Es gelinge ihr schnell, sich in unterschiedliche Rollen hineinzuversetzen und diese abzuliefern. Damit will die 18-Jährige Heidi Klum überzeugen.

Ob ihr das gelingt, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.